Интерактивная реклама показывала головоломку, в которой нужно тянуть пины в определённом порядке, хотя основной геймплей состоит из матчей «три в ряд».

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Управлением по стандартам рекламы (ASA) Великобритании запретило разработчику Playrix использовать две рекламы мобильных игр Homescapes и Gardenscapes, сообщает BBC. На них пожаловались семь пользователей, пишет издание.

Интерактивная реклама показывала пользователям головоломку, для решения которой нужно тянуть пины в определённом порядке, хотя в самой игре был другой «основной геймлей», объясняет BBC. Это, по мнению ASA, вводит пользователей в заблуждение несмотря на то, что в нижней части видео есть краткое предупреждение: «Не все изображения представляют собой реальный геймплей».

Запрещённая в Великобритании реклама

В Homescapes и Gardenscapes пользователь должен отремонтировать дом или сад, зарабатывая необходимые ресурсы в мини-играх в жанре «три в ряд», где нужно собрать определённую комбинацию.

Пример матча «три в ряд» из Gardenscapes

Показанный в рекламе геймплей встречается в игре, но всего 10 раз на «тысячи уровней», пишет BBC. Кроме того, Playrix сообщила ASA, что «большинство пользователей» переставали играть ещё на начальных уровнях. Это означает, что большинство игроков никогда не увидят показанную в рекламе головоломку, заявили в ASA.

«Реклама не информативная для игр, которые она должна показывать, поэтому мы пришли к выводу, что она вводила в заблуждение», — заявили в ASA. Регулятор запретил компании использовать оба объявления, но один из репортёров BBC видел рекламу и после вынесения приговора, пишет издание.