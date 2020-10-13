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Лиана Липанова
3375

Британский регулятор запретил две рекламы Playrix — они «вводят в заблуждение» о сути игры Материал редакции

Интерактивная реклама показывала головоломку, в которой нужно тянуть пины в определённом порядке, хотя основной геймплей состоит из матчей «три в ряд».

46 комментариев
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Управлением по стандартам рекламы (ASA) Великобритании запретило разработчику Playrix использовать две рекламы мобильных игр Homescapes и Gardenscapes, сообщает BBC. На них пожаловались семь пользователей, пишет издание.

Интерактивная реклама показывала пользователям головоломку, для решения которой нужно тянуть пины в определённом порядке, хотя в самой игре был другой «основной геймлей», объясняет BBC. Это, по мнению ASA, вводит пользователей в заблуждение несмотря на то, что в нижней части видео есть краткое предупреждение: «Не все изображения представляют собой реальный геймплей».

Запрещённая в Великобритании реклама

В Homescapes и Gardenscapes пользователь должен отремонтировать дом или сад, зарабатывая необходимые ресурсы в мини-играх в жанре «три в ряд», где нужно собрать определённую комбинацию.

Пример матча «три в ряд» из Gardenscapes

Показанный в рекламе геймплей встречается в игре, но всего 10 раз на «тысячи уровней», пишет BBC. Кроме того, Playrix сообщила ASA, что «большинство пользователей» переставали играть ещё на начальных уровнях. Это означает, что большинство игроков никогда не увидят показанную в рекламе головоломку, заявили в ASA.

«Реклама не информативная для игр, которые она должна показывать, поэтому мы пришли к выводу, что она вводила в заблуждение», — заявили в ASA. Регулятор запретил компании использовать оба объявления, но один из репортёров BBC видел рекламу и после вынесения приговора, пишет издание.

Как указывает BBC, обе игры пользуются «огромной популярностью»: в Google Play их установили более 100 млн раз.

#новость #playrix

Лиана Липанова
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46 комментариев
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Юрий Другач

82

Наконец-то

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Andrei Samuilik

Юрий
4

Я так понимаю не только меня эта хрень достала на YouTube)

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Pavel Samokha

Andrei
0

Решается подпиской на YouTube Premium или блокерами.

Ответить

Артём А.

51

О, я им даже гневный отзыв оставил. Видел рекламу где показан геймплей в необычную головоломку, а по факту в игре нет этих головоломок. Зачем так байтить? После этого я понял, что они считают своих пользователей скотом, которому можно скормить что угодно под видом чего угодно. И это не безосновательно так-то, учитывая успешность этой рекламы

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Ilya Sorokin

Артём
3

Но ведь пользователи охотно едят это 🤔
P.S. Не играю особо, но пытался какие-то игры ставить на телефон. Такое ощущение, что нынче вообще всем разработчикам насрать на игроков ) 

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Юрий Другач

Ilya
17

Интересно вот что, почему, если реклама рабочая, не сделать игру, которая интересна игрокам)

Ответить

Ilya Sorokin

Юрий
8

А чего тут интересного? Такие головоломки придумывать нужно. В отличие от очередных "три в ряд". Как я понимаю, успех этой компании связан исключительно с маркетингом. Что сегодня не вызывает удивления. Получается так, что не важно, что ты сделаешь. Можно сделать говно полное. Но если есть деньги, то ты его продашь.

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Valentin Dombrovsky

Ilya
3

Free to play - шлак в 99.9% случаев. Впрочем, платные - тоже зачастую херня, но кое-что достойное, включая порты игр с ПК всё же встречается. Из недавнего могу выделить «Ведьмак: Истории. Кровная вражда» понятно от какой компании. Я им в отзыве написал «претензию», что по ощущениям за игру недоплатил. :) 

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Gaius Plinius

Valentin
1

Call of Duty Mobile — бесплатная и супер игра

Ответить

Valentin Dombrovsky

Gaius
0

Ну я же сказал, 99.9%, а не 100. :) CoD — тоже порт ведь. 

Ответить

Юрий Другач

Артём
1

Там еще одна игруля такой рекламой промышляет. Тоже специально установил, чтобы оставить отзыв и сразу удалил, не запуская.

Ответить

badResistor

12

Половина рекламы мобильных приложений на этом построено.
Показывают одну игру, а в реальности там опять три вряд.

Ответить

Роман Новиков

8

можно действовать их методами. Начинаем ставить игру и нажимаем отмена. Теперь можете оставить гневный отзыв не устанавливая игру.

Ответить

Christofor

4

привлекают интересным гемплеем, а по факту шляпа. почему нельзя сделать игру именно такой какая на рекламе и никто бы не обсирал и денег норм рубили.

Ответить

badResistor

Christofor
2

там думать надо чтобы интересной была, а три в ряд думать не надо

Ответить

Aleksey Dmitriev

Christofor
0

Компания Lion Studios так и сделала - они выпустили игру, которая соответствует механике вот этих самых мега-эффективных рекламных роликов. Игра называется Save the Girl и она первые недели после выпуска держалась в топаз, набрала 100+ миллионов установок.

И кстати, это один из эффективных подходов к поиску рабочей идеи для игры: сначала выпустить рекламное видео, менять его пока не добьешься определенной конверсии в переход, а только потом делать игру в соответствии с тем геймплеем, который нарисовался.

Save The Girl - Apps on Google Play
The tricky and relaxing puzzle game you’ve been seeing all this time is finally a reality! Only…
play.google.com
Ответить

Олег Якушев

3

Тут вообще есть люди до 40 лет, которые получают удовольствие от геймплея "3 в ряд"?)) По-моему это уровень детского садика)

Ответить

Денис Файзулин

Олег
0

играю иногда в Биджевелд, но там нет доната

Ответить

Мамкин советчик

Олег
0

Там больше женская аудитория 35+. Ну и конечно мелкие дети играют, когда родители разрешают.

Ответить

Евгений Кашуба

2

Этим тоже по ушам надо дать 

Ответить

Крейг

1

А так можно было?

Ответить

Alexey QuQu

1

Кстати у меня была идея скачать по ссылке, но что то так и не решился )

Ответить

Stan Chetverikov

1

Ну все, мир может спать спокойно:)

Ответить

Артем Саргин

1

ура

Ответить

SA Dab

1

Именно на эту рекламу и повелся, так как назойливо на меня она таргетировались,скачал посмотрел , удалил ... есть ещё какая-то типа стратегия - замок защищать , где рекламируется геймплей с экшен элементами , а по факту обычная хрень

Ответить

Deniss Karpak

1

Я всегда охуевал как это прокатывало вообще

Ответить

Алексей Патрин

1

НАКОНЕЦ-ТО, БЛЯДЬ!!!

Ответить

lakoros

–3

Враньё, как обычно. И небось этот очередной клон "три вряд" зарабатывает миллионы, а компания заявляет, что они очень успешный разработчик игр.

Ответить

lakoros

lakoros
1

https://vc.ru/services/162831-osnovannaya-v-rossii-playrix-podnyalas-na-vtoroe-mesto-v-mire-po-vyruchke-sredi-studiy-mobilnyh-igr

Ответить

ирина Михалина

–21

Пофиг, всё равно игра норм))
Но пожаловались 7 пользователей и сразу меры - это,конечно, впечатлило))))

Ответить

Олег Стаин

0

Да таких игр море

Ответить

Илья Хечнев

0

Хаха, приехали

Ответить

Эчис Тюлюш

0

Тоже блин, установил а там хуйня какая то. Удалил. Оказывается они наебывали людей.

Ответить

Voin Mraka

0

да это сплошь и рядом, вон на ютубе трейлеры игр загляденье, а как выходит - DirectX 9

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

О да!
Ждешь интересную игру, а получаешь не то, что видел...
В РФ тоже бы запретили так делать.

Ответить

Рома Дмитриев

0

я тоже как-то на эту рекламу повелся. и правильно им запретили!)

Ответить

Иван Дорошенко

0

Теперь они еще 10 игр выпустили, опять бегают подобные рекламы только с другими играми и треш рекламами.
Или другие игроки взяли схожее за правило дерьмо творить.

Ответить

Георгий

0

Как же эта херня выбесила.
Скачиваешь головоломку а там сраные шарики лопать надо.

Ответить

Sergey Snegirev

0

Они, кстати, недавно добавили эти головоломки в игру (в основном игра по-прежнему три в ряд), чтобы избежать таких исков в будущем. 

Ответить

Даниил Орел

0

Народ, посоветуйте игру для мобилы НЕ донатную помойку!) 

Ответить

Флексий Гром

0

Вот, я реально поставил эту фигню после рекламы. По факту вкатил 1 звезду и удалил. 

Ответить

Максим Яцковский

0

Повезло британцам. Избавили от Самой_назойливой_рекламы_со_звуком во всем google play. Теперь бы этот отечественный разработчик пожалел бы и отечественных пользователей. 

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Ilya Kuzmenkov

0

Мислид и кликбейт - творят чудеса 💩

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Andrei Samuilik

0

В целом заметил что это уже какая-то дурная тенденция у игроделов: рекламируют одно, а скачаешь игру и на деле очередное заезженное говно.

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Nikita Somov

0

Давно пора

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Konstantin Tyufyakin

–1
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