Британский регулятор запретил две рекламы Playrix — они «вводят в заблуждение» о сути игры Материал редакции
Интерактивная реклама показывала головоломку, в которой нужно тянуть пины в определённом порядке, хотя основной геймплей состоит из матчей «три в ряд».
Управлением по стандартам рекламы (ASA) Великобритании запретило разработчику Playrix использовать две рекламы мобильных игр Homescapes и Gardenscapes, сообщает BBC. На них пожаловались семь пользователей, пишет издание.
Интерактивная реклама показывала пользователям головоломку, для решения которой нужно тянуть пины в определённом порядке, хотя в самой игре был другой «основной геймлей», объясняет BBC. Это, по мнению ASA, вводит пользователей в заблуждение несмотря на то, что в нижней части видео есть краткое предупреждение: «Не все изображения представляют собой реальный геймплей».
В Homescapes и Gardenscapes пользователь должен отремонтировать дом или сад, зарабатывая необходимые ресурсы в мини-играх в жанре «три в ряд», где нужно собрать определённую комбинацию.
Показанный в рекламе геймплей встречается в игре, но всего 10 раз на «тысячи уровней», пишет BBC. Кроме того, Playrix сообщила ASA, что «большинство пользователей» переставали играть ещё на начальных уровнях. Это означает, что большинство игроков никогда не увидят показанную в рекламе головоломку, заявили в ASA.
«Реклама не информативная для игр, которые она должна показывать, поэтому мы пришли к выводу, что она вводила в заблуждение», — заявили в ASA. Регулятор запретил компании использовать оба объявления, но один из репортёров BBC видел рекламу и после вынесения приговора, пишет издание.
Как указывает BBC, обе игры пользуются «огромной популярностью»: в Google Play их установили более 100 млн раз.
Наконец-то
Я так понимаю не только меня эта хрень достала на YouTube)
О, я им даже гневный отзыв оставил. Видел рекламу где показан геймплей в необычную головоломку, а по факту в игре нет этих головоломок. Зачем так байтить? После этого я понял, что они считают своих пользователей скотом, которому можно скормить что угодно под видом чего угодно. И это не безосновательно так-то, учитывая успешность этой рекламы
Но ведь пользователи охотно едят это 🤔
P.S. Не играю особо, но пытался какие-то игры ставить на телефон. Такое ощущение, что нынче вообще всем разработчикам насрать на игроков )
Интересно вот что, почему, если реклама рабочая, не сделать игру, которая интересна игрокам)
А чего тут интересного? Такие головоломки придумывать нужно. В отличие от очередных "три в ряд". Как я понимаю, успех этой компании связан исключительно с маркетингом. Что сегодня не вызывает удивления. Получается так, что не важно, что ты сделаешь. Можно сделать говно полное. Но если есть деньги, то ты его продашь.
Free to play - шлак в 99.9% случаев. Впрочем, платные - тоже зачастую херня, но кое-что достойное, включая порты игр с ПК всё же встречается. Из недавнего могу выделить «Ведьмак: Истории. Кровная вражда» понятно от какой компании. Я им в отзыве написал «претензию», что по ощущениям за игру недоплатил. :)
Call of Duty Mobile — бесплатная и супер игра
Там еще одна игруля такой рекламой промышляет. Тоже специально установил, чтобы оставить отзыв и сразу удалил, не запуская.
Половина рекламы мобильных приложений на этом построено.
Показывают одну игру, а в реальности там опять три вряд.
можно действовать их методами. Начинаем ставить игру и нажимаем отмена. Теперь можете оставить гневный отзыв не устанавливая игру.
привлекают интересным гемплеем, а по факту шляпа. почему нельзя сделать игру именно такой какая на рекламе и никто бы не обсирал и денег норм рубили.
Компания Lion Studios так и сделала - они выпустили игру, которая соответствует механике вот этих самых мега-эффективных рекламных роликов. Игра называется Save the Girl и она первые недели после выпуска держалась в топаз, набрала 100+ миллионов установок.
И кстати, это один из эффективных подходов к поиску рабочей идеи для игры: сначала выпустить рекламное видео, менять его пока не добьешься определенной конверсии в переход, а только потом делать игру в соответствии с тем геймплеем, который нарисовался.
Тут вообще есть люди до 40 лет, которые получают удовольствие от геймплея "3 в ряд"?)) По-моему это уровень детского садика)
Там больше женская аудитория 35+. Ну и конечно мелкие дети играют, когда родители разрешают.
Именно на эту рекламу и повелся, так как назойливо на меня она таргетировались,скачал посмотрел , удалил ... есть ещё какая-то типа стратегия - замок защищать , где рекламируется геймплей с экшен элементами , а по факту обычная хрень
Враньё, как обычно. И небось этот очередной клон "три вряд" зарабатывает миллионы, а компания заявляет, что они очень успешный разработчик игр.
Пофиг, всё равно игра норм))
Но пожаловались 7 пользователей и сразу меры - это,конечно, впечатлило))))
Тоже блин, установил а там хуйня какая то. Удалил. Оказывается они наебывали людей.
да это сплошь и рядом, вон на ютубе трейлеры игр загляденье, а как выходит - DirectX 9
О да!
Ждешь интересную игру, а получаешь не то, что видел...
В РФ тоже бы запретили так делать.
Теперь они еще 10 игр выпустили, опять бегают подобные рекламы только с другими играми и треш рекламами.
Или другие игроки взяли схожее за правило дерьмо творить.
Как же эта херня выбесила.
Скачиваешь головоломку а там сраные шарики лопать надо.
Они, кстати, недавно добавили эти головоломки в игру (в основном игра по-прежнему три в ряд), чтобы избежать таких исков в будущем.
Вот, я реально поставил эту фигню после рекламы. По факту вкатил 1 звезду и удалил.
Повезло британцам. Избавили от Самой_назойливой_рекламы_со_звуком во всем google play. Теперь бы этот отечественный разработчик пожалел бы и отечественных пользователей.
В целом заметил что это уже какая-то дурная тенденция у игроделов: рекламируют одно, а скачаешь игру и на деле очередное заезженное говно.
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