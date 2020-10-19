Маркетинг
Лиана Липанова
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Брюс Уиллис вернулся к роли Джона МакКлейна спустя 32 года после первого «Крепкого орешка» — в рекламе аккумуляторов Материал редакции

Рекламу снял американский поставщик запчастей для автомобилей Advance Auto Parts.

3 комментария
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Американский поставщик запчастей для автомобилей Advance Auto Parts на шоу America’s Game of the Week показал двухминутную рекламу своих аккумуляторов DieHard, передаёт DTF. Её создало американское рекламное агентство The Marketing Arm.

В ролике снялся Брюс Уиллис: он вернулся к роли Джона МакКлейна из «Крепкого орешка» (Die Hard). По сюжету, МакКлейн уходит от погони с DieHard, в том числе уже по традиции используя вентиляционную шахту.

В рекламе также снялись Деворо Уайт и Кларенс Гильярд из оригинального фильма.

18 октября Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса, опубликовала видеоролик с Джоном МакКлейном с хэштегом ad (реклама). Тогда СМИ писали, что видео намекает на возвращение «Крепкого орешка», а пользователи предполагали, что тизер указывает на тематическую рекламу, писало DTF.

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Лиана Липанова
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Sha Man

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Ждем Супермена в рекламе  шахт криптонита.

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Almas Abulkhairov

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Дайте два! 

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From Siberia to London

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Да в РФ таких реклам столько сняли...
Брюс очень удивился бы, узнай он.

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