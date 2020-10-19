Рекламу снял американский поставщик запчастей для автомобилей Advance Auto Parts.

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Американский поставщик запчастей для автомобилей Advance Auto Parts на шоу America’s Game of the Week показал двухминутную рекламу своих аккумуляторов DieHard, передаёт DTF. Её создало американское рекламное агентство The Marketing Arm.

В ролике снялся Брюс Уиллис: он вернулся к роли Джона МакКлейна из «Крепкого орешка» (Die Hard). По сюжету, МакКлейн уходит от погони с DieHard, в том числе уже по традиции используя вентиляционную шахту.

В рекламе также снялись Деворо Уайт и Кларенс Гильярд из оригинального фильма.