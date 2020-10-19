«Заберёшь большую часть нас»: Spotify предложил «прощальный плейлист» с пасхалкой при отмене пробной подписки Материал редакции
Сервис запустился в России в июле — для подключившихся тогда пользователей в октябре заканчивается трёхмесячный пробный период.
При отключении пробной подписки Spotify Premium стриминговый сервис предлагает пользователям прослушать «прощальный плейлист», обратил внимание Telegram-канал «Итс Бритни, битч».
Названия песен в плейлисте складываются во фразу «If you leave us now you'll take away the biggest part of us» («Если ты покинешь нас сейчас, ты заберёшь большую часть нас»). В Spotify на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru, есть ли подобные плейлисты в других странах присутствия сервиса.
Spotify объявил о запуске в России в середине июля 2020 года. Для пользователей, которые тогда оформили пробную подписку Spotify Premium, она заканчивается в октябре.
Интересно, а есть данные по проценту отменивших подписку после пробного периода?
Не удивлюсь если в районе 70%, лично я никакой супер умной подборки не заметил
Действительно алгоритмы подборки так себе. Я больше использую для поиска групп и альбомов, которых нет в яндекс музыке.
Соглашусь, раньше вообще не пользовался такими сервисами, начал со спутифая когда он только запустился, все нравилось, но после пробной подписки решил опробовать яндекс музыку, в ней и остался. В яндексе намного лучше работают рекомендации и плюс какие-никакие бонусы по подписке
люди, которые пишут, что им не подошли алгоритмы спотифая, а вот в яндекс.музыке норм — вы слушаете ленинград и русский рэп?
из личного опыта использования — добавил порядка 40 исполнителей, рекомендации довольно релевантные попёрли. например, к Lorn мне предлагает Ben Frost, а это кайф
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