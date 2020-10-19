Сервис запустился в России в июле — для подключившихся тогда пользователей в октябре заканчивается трёхмесячный пробный период.

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При отключении пробной подписки Spotify Premium стриминговый сервис предлагает пользователям прослушать «прощальный плейлист», обратил внимание Telegram-канал «Итс Бритни, битч».

Названия песен в плейлисте складываются во фразу «If you leave us now you'll take away the biggest part of us» («Если ты покинешь нас сейчас, ты заберёшь большую часть нас»). В Spotify на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru, есть ли подобные плейлисты в других странах присутствия сервиса.

Telegram-канал «Итс Бритни, битч»