Пользователи могут прогнозировать эффективность кампаний, оценивать расходы и отслеживать статус проектов в одном окне.

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«СберМаркетинг» (входит в экосистему «Сбера») вышел на рынок ИТ-решений для бизнеса и предложил ему сервис для управления маркетинговыми проектами Marketing Resource Management (MRM), рассказали vc.ru в компании.

Он позволяет в одном окне следить за годовым планом и бюджетом, маркетинговыми проектами и отдельными рекламными кампаниями, а также получать аналитику по ним. Решение также позволит структурировать хранение медиаактивов и вовремя отследить неактуальные материалы, отметили в компании.

Данные в разных модулях синхронизированы, а отчёты обновляются в реальном времени: пользователи могут отследить состояние бюджета, выполнение целей, готовность материалов и креатива, статус согласования и загрузку команды. К отдельным модулям можно подключать подрядчиков, чтобы отслеживать задачи для внутренней и внешней команд в одном канале и сводить в общий отчёт.

Пример кабинета в MRM «СберМаркетинг»

MRM уже работает в департаменте маркетинга и коммуникаций «Сбербанка». Сервис пригодится в командах маркетинга от десяти человек, там, где стоят задачи по продвижению нескольких продуктов или управлению двумя и более подрядчиками, отметили в компании.

«СберМаркетинг» настроит систему под задачи конкретного клиента, в зависимости от них будет варьироваться и цена. Оставить заявку на пробную версию MRM можно на сайте. Среди похожих решений для бизнеса в компании называют BrandMaker, решения от SAP.

По оценкам компании, использование MRM-системы может повысить эффективность маркетинговых кампаний в среднем до 30% без увеличения бюджета.