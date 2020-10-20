«СберМаркетинг» открыл доступ бизнесу к своей системе управления маркетинговыми проектами Материал редакции
Пользователи могут прогнозировать эффективность кампаний, оценивать расходы и отслеживать статус проектов в одном окне.
«СберМаркетинг» (входит в экосистему «Сбера») вышел на рынок ИТ-решений для бизнеса и предложил ему сервис для управления маркетинговыми проектами Marketing Resource Management (MRM), рассказали vc.ru в компании.
Он позволяет в одном окне следить за годовым планом и бюджетом, маркетинговыми проектами и отдельными рекламными кампаниями, а также получать аналитику по ним. Решение также позволит структурировать хранение медиаактивов и вовремя отследить неактуальные материалы, отметили в компании.
Данные в разных модулях синхронизированы, а отчёты обновляются в реальном времени: пользователи могут отследить состояние бюджета, выполнение целей, готовность материалов и креатива, статус согласования и загрузку команды. К отдельным модулям можно подключать подрядчиков, чтобы отслеживать задачи для внутренней и внешней команд в одном канале и сводить в общий отчёт.
MRM уже работает в департаменте маркетинга и коммуникаций «Сбербанка». Сервис пригодится в командах маркетинга от десяти человек, там, где стоят задачи по продвижению нескольких продуктов или управлению двумя и более подрядчиками, отметили в компании.
«СберМаркетинг» настроит систему под задачи конкретного клиента, в зависимости от них будет варьироваться и цена. Оставить заявку на пробную версию MRM можно на сайте. Среди похожих решений для бизнеса в компании называют BrandMaker, решения от SAP.
По оценкам компании, использование MRM-системы может повысить эффективность маркетинговых кампаний в среднем до 30% без увеличения бюджета.
«Около трети рабочего времени маркетологи тратят на согласования. Использование MRM оптимизирует процессы утверждения рекламных кампаний, контента, бюджетов и, согласно нашим прогнозам, только за счет этого экономит около 20% времени сотрудников», — отметили в «СберМаркетинге».
Сбер всякую хрень теперь ради пиара пилит ...мдааа
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