Петербурский бар не в первый раз критикуют в соцсетях за спорные рекламные кампании.

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19 октября владелица магазина «Мам, купи» Дарья Зарыковская раскритиковала рекламные постеры петербурского бара Nebar с надписями «Это чисто пи***р» и «Только не в меня» и обвинила бар в сексизме и гомофобии.

В ответ арт-директор бара Глеб Докучаев решил лично разобраться, рассказала Зарыковская в Twitter.

ЗАРЫКОВСКАЯ 2.0 @Daria_Olegovna Я правильно понимаю что сейчас вся уважаемая прогрессивная «питерская тусовка» ходит в НЕБАР который весь маркетинг себе делает на сексизме и гомофобии, потому что им дают депозит на 10к ужасного бухла?

На твиты Зарыковской арт-директор бара Глеб Докучаев ответил, что ничего оскорбительного в рекламе нет, а это «просто юмор». Он предложил Зарыковской найти компромисс, а если нет — решить вопрос силой.

На момент написания заметки Докучаев удалил твиты, скриншоты приводит TJ.

Примерно через час Докучаев позвонил Зарыковской, предложил встретиться и обсудить ситуацию, рассказала Зарыковская. Затем в историях Instagram предложил депозит в десять тысяч рублей тому, кто скажет точное местонахождение Зарыковской.

Через 1,5 часа после звонка Докучаев пришёл в заведение, в котором Зарыковская сидела с друзьями. По его словам, он приехал к ней за «конструктивным диалогом».

В видео, опубликованном в Twitter предпринимательницы, Докучаев отрицает обвинения в гомофобии и сексизме, называют обвинения «безосновательными» и заявляет, что «оскорблять чужие места неприлично». Зарыковская позвала охрану, после чего Докучаев сам ушел.

В Instagram Докучаев заявил, что Зарыковская «съела наживку» и «открутила» бару рекламу: «Всегда наидутся те, кто будет плеваться, писать о том, что вывески принижают достоинство женщин, а затем приходить и удивляться рестаилингу Микеланджело во всю витрину и, каря себя за поспешные выводы, проходить внутрь», — написал он.

По его словам, раньше такую же рекламу бару сделали депутат Виталий Милонов, телеведущая Анастасия Ивлеева и другие. В 2019 году на витрине Nebar поместили фотографию Ивлеевой с подписью «Пустите меня на лицо пьяной подвигаться». Представители блогера потребовали компенсацию в один миллион рублей за несанкционированное использование её изображения.