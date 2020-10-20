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Рая Хачатрян
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Digiday: ограничения Apple на использование данных для рекламы в приложениях будут строже, чем ожидалось Материал редакции

Компания явно «злоупотребляет служебным положением» и не позволяет разработчикам вступить в отношения с собственными пользователями на собственных условиях, считают эксперты.

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Apple разъяснила разработчикам ограничения на сбор данных пользователей, пишет Digiday. Представители рекламной индустрии считают, что они «строже, чем ожидалось».

25 сентября на страницу «Конфиденциальность и использование данных пользователей» Apple добавила раздел «часто задаваемые вопросы». В разделе разъясняются рекламные ограничения, которые Apple планирует ввести. В их числе:

  • Разработчики должны запросить у пользователей разрешение на использование идентификатора для атрибуции рекламы, отличного от IDFA (уникальный номер девайса Apple), например, хешированного адреса электронной почты или номера телефона.
  • Разработчики приложений, использующие систему единого входа, например, учетную запись Facebook, должны запрашивать разрешение у пользователя, если разработчик собирает данные для рекламы.
  • Разработчики несут ответственность за сбор данных пользователей с помощью SDK.
  • Разработчики не могут использовать функциональные возможности приложений для отслеживания или иным образом стимулировать пользователей соглашаться на отслеживание, предлагая им более полный опыт в приложении.

Эти изменения намного строже, чем ожидали представители рекламной индустрии, рассказал изданию Рокко Штраус, аналитик Arete Research.

По его словам, даже без разрешения IDFA издатели смогут показывать персонализированную рекламу в своих собственных приложениях с использованием идентификатора Apple IDFV — идентификатора поставщиков. Но в этом случае разработчики не должны передавать данные третьим лицам.

«Для Apple нормально контролировать свой собственный идентификатор и объяснить пользователю, что раньше он использовался неправильно и скрытно, но я не думаю, что они имеют право контролировать другие идентификаторы, которые пользователь хочет использовать», — сказал Digidig Николас Холстед, генеральный директор платформы данных InfoSum.

Apple явно «злоупотребляет служебным положением» — компания не позволяет разработчикам вступить в отношения с собственными пользователями на собственных условиях, считает Мэтью Рош, генеральный директор платформы идентификации ID5.

Пока неизвестно, когда вступят в силу новые изменения — Apple заявила, что их введут с начала 2021 года, пишет издание. Первоначально планировалось выпустить обновленные правила в сентябре 2020 год вместе с iOS 14, но компания решила дать разработчикам и рекламодателям больше времени на подготовку.

#новость #apple

Рая Хачатрян
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Кирилл Крайнов

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Digiday

Простите, всегда вспоминаю этого чувака, когда вижу подобные названия🤣

P.S. На видео этот момент с 0:20

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