Компания явно «злоупотребляет служебным положением» и не позволяет разработчикам вступить в отношения с собственными пользователями на собственных условиях, считают эксперты.

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Apple разъяснила разработчикам ограничения на сбор данных пользователей, пишет Digiday. Представители рекламной индустрии считают, что они «строже, чем ожидалось».

25 сентября на страницу «Конфиденциальность и использование данных пользователей» Apple добавила раздел «часто задаваемые вопросы». В разделе разъясняются рекламные ограничения, которые Apple планирует ввести. В их числе:

Разработчики должны запросить у пользователей разрешение на использование идентификатора для атрибуции рекламы, отличного от IDFA (уникальный номер девайса Apple), например, хешированного адреса электронной почты или номера телефона.

Разработчики приложений, использующие систему единого входа, например, учетную запись Facebook, должны запрашивать разрешение у пользователя, если разработчик собирает данные для рекламы.

Разработчики несут ответственность за сбор данных пользователей с помощью SDK.

Разработчики не могут использовать функциональные возможности приложений для отслеживания или иным образом стимулировать пользователей соглашаться на отслеживание, предлагая им более полный опыт в приложении.

Эти изменения намного строже, чем ожидали представители рекламной индустрии, рассказал изданию Рокко Штраус, аналитик Arete Research.

По его словам, даже без разрешения IDFA издатели смогут показывать персонализированную рекламу в своих собственных приложениях с использованием идентификатора Apple IDFV — идентификатора поставщиков. Но в этом случае разработчики не должны передавать данные третьим лицам.

«Для Apple нормально контролировать свой собственный идентификатор и объяснить пользователю, что раньше он использовался неправильно и скрытно, но я не думаю, что они имеют право контролировать другие идентификаторы, которые пользователь хочет использовать», — сказал Digidig Николас Холстед, генеральный директор платформы данных InfoSum.

Apple явно «злоупотребляет служебным положением» — компания не позволяет разработчикам вступить в отношения с собственными пользователями на собственных условиях, считает Мэтью Рош, генеральный директор платформы идентификации ID5.