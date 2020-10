Вначале был жевательный табак

“It's Toasted”: как появился самый известный слоган компании

Курить — это гламурно: женщины и сигареты

Брилл поделился с ним своим мнением: женщины курят, потому что хотят быть наравне с мужчинами. Это вдохновило Бернейса на создание рекламной кампании Torches of Freedom, «Факелы свободы».

Сигареты как средство для похудения

В 1929 году American Tobacco Company стала первой, кто связал потерю веса и курение. Компания пропагандировала курение как способ отвлечься от сладостей под слоганом: “Reach for a Lucky instead of a sweet” («Вместо сладкого потянитесь за Lucky Strike»). Производитель позиционировал курение как диету без особых усилий.