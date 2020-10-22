Сеть фастфуда предложила сделать совместную карту в конце сентября, писала письма и вешала баннеры — и добилась своего.

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«Тинькофф» и Burger King выпустят 10 тысяч дебетовых кобрендовых карт, сообщил vc.ru представитель банка. Сотрудничеству предшествовала публичная переписка официальных аккаунтов обеих компаний в Twitter.

Оформить карту смогут только те пользователи, у которых ещё нет дебетовой карты «Тинькофф». В первый год карта позволит владельцам получать кэшбек в ресторанах Burger King: 5% за единовременную покупку до 300 рублей, 10% — до 800 рублей, 15% — от 800 рублей. Через год на карте останутся те же условия, что на картах Tinkoff Black.

Карта «Тинькофф-Бургер Кинг» также предлагает до 3,5% годовых на остаток по счёту, до 15% кэшбека в трёх категориях каждый месяц и до 30% на покупки у партнёров банка.

Как всё началось

29 сентября «Тинькофф» в Twitter анонсировал алгоритмический кэшбек — он анализирует историю покупок и прогнозирует следующие, а затем предлагает кэшбек на товары, которые могут заинтересовать пользователя.

На этот твит ответил официальный аккаунт Burger King.

После этого аккаунт Burger King опубликовал письмо от директора департамента маркетинга компании Ивана Шестова гендиректору «Тинькофф» Оливеру Хьюзу с официальным предложением выпустить совместную карту.

Через несколько дней одна из точек Burger King в БЦ «Водный» в Москве, где находится штаб-квартира банка, развесила на окнах и внутри ресторана баннеры с переделанным логотипом «Тинькофф» и хэштегом «ТинькоффДаешьКотлету».

16 октября после новостей об отмене сделки «Тинькофф» и «Яндекса» Burger King опубликовала ещё одно письмо — на этот раз оно было адресовано Олегу Тинькову. В письме использовались фразы из обращения Тинькова своим сотрудникам по поводу разрыва сделки. Например, «для поиска синергии и быстрого роста клиентской базы».

19 октября «Тинькофф» ответил на письмо Burger King фотографией табло с заказом под номером 2210. Пользователи предположили, что это дата релиза сотрудничества.