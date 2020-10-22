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Лиана Липанова
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«Тинькофф» и Burger King выпустят лимитированную совместную карту после переписки в Twitter Материал редакции

Сеть фастфуда предложила сделать совместную карту в конце сентября, писала письма и вешала баннеры — и добилась своего.

14 комментариев
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«Тинькофф» и Burger King выпустят 10 тысяч дебетовых кобрендовых карт, сообщил vc.ru представитель банка. Сотрудничеству предшествовала публичная переписка официальных аккаунтов обеих компаний в Twitter.

Оформить карту смогут только те пользователи, у которых ещё нет дебетовой карты «Тинькофф». В первый год карта позволит владельцам получать кэшбек в ресторанах Burger King: 5% за единовременную покупку до 300 рублей, 10% — до 800 рублей, 15% — от 800 рублей. Через год на карте останутся те же условия, что на картах Tinkoff Black.

Карта «Тинькофф-Бургер Кинг» также предлагает до 3,5% годовых на остаток по счёту, до 15% кэшбека в трёх категориях каждый месяц и до 30% на покупки у партнёров банка.

Как всё началось

29 сентября «Тинькофф» в Twitter анонсировал алгоритмический кэшбек — он анализирует историю покупок и прогнозирует следующие, а затем предлагает кэшбек на товары, которые могут заинтересовать пользователя.

На этот твит ответил официальный аккаунт Burger King.

После этого аккаунт Burger King опубликовал письмо от директора департамента маркетинга компании Ивана Шестова гендиректору «Тинькофф» Оливеру Хьюзу с официальным предложением выпустить совместную карту.

Через несколько дней одна из точек Burger King в БЦ «Водный» в Москве, где находится штаб-квартира банка, развесила на окнах и внутри ресторана баннеры с переделанным логотипом «Тинькофф» и хэштегом «ТинькоффДаешьКотлету».

16 октября после новостей об отмене сделки «Тинькофф» и «Яндекса» Burger King опубликовала ещё одно письмо — на этот раз оно было адресовано Олегу Тинькову. В письме использовались фразы из обращения Тинькова своим сотрудникам по поводу разрыва сделки. Например, «для поиска синергии и быстрого роста клиентской базы».

19 октября «Тинькофф» ответил на письмо Burger King фотографией табло с заказом под номером 2210. Пользователи предположили, что это дата релиза сотрудничества.

Тинькофф @tinkoff_bank
🤔 https://twitter.com/burgerkingrus/status/1311290619973820417 https://t.co/J7PPZHobaG

20 октября на «Доме книги» на Новом Арбате появилась наружная реклама с надписями: «"Тинькофф банк" + "Бургер Кинг" = ???» и следом «"Тинькофф банк" + "Бургер Кинг" = 2210».

#новость #burgerking #тинькофф

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Alex Sedoff

8

а давайте купим этот сраный бургер кинг? (с) Олег

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Roman Moskovskiy

Alex
0
Ответить

lakoros

3

"Сгенерируй свой комикс про тру-дружбу, поделись им в соцсетях и участвую в розыгрыше годового запаса обедов в Бургер Кинге."   Ок

Ответить

IO

3

Как отрекламировать новый продукт - устроить хайп в соц сетях

Ответить

Dmitry Ryzhov

2

[умиляется] после переписки в твиттере )))

спонтанное решение!!!

Ответить

Ольга Хошвагт

1

Дальше действовать будет тинькинг

Ответить

Андрей Румянцев

Ольга
0

бургеркофф

Ответить

Ольга Хошвагт

1

Тинькинг

Ответить

Бы Дло

Ольга
1

Tinkoff The King - с ЧСВ Олега, думаю, зайдёт норм.

Ответить

Тимофей Чекулаев

Ольга
0

тиньтинь

Ответить

Алексей Дымов

1

И ничего путевого из этого не выйдет

Ответить

Валик Торсионный

0

твой ход, KFC !

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NIKITA KOROLEV

0

”Только те, у кого еще нет карты tinkoff” Мда, интересная история. А что просто перевыпустить текущую карту, но сделав ее с кобрендовым тарифом нельзя? Кушать бургерсы со скидкой все хотят.

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ilia

0

Все эти переписки в твиттере между компаниями, аккаунты которых ведут одни и те же агентства, напоминают мне людей в возрасте, которые хотят "быть модно-хайповыми" - думаешь "ну что за..не надо". Если аккаунты ведет не одно и то же агентство, то тем более так думаешь.

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