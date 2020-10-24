«Отдохните от мегаполиса в солнечной “Ривьере”»: ТРЦ «Ривьера» в Москве обыграл названия конкурентов в рекламе Материал редакции
Торговый центр размещает билборды возле конкурирующих магазинов.
Московский ТРЦ «Ривьера» размещает возле конкурирующих торговых центров билборды, на которых обыгрывает их названия и особенности.
Фотографии с «приветами» публикует Twitter-аккаунт «Ривьеры» с начала октября, одним из первых на это обратил внимание директор по стратегическим коммуникациям в рекламных технологиях Mail.ru Group Никита Лихачёв.
22 октября «Ривьера» разместила очередной твит с приветствием ТРЦ Columbus — билборд находится рядом с торговым центром.
Одним из первых «Ривьера» рассказала про билборд возле ТРЦ «Авиапарк», в котором находится цилиндрический аквариум.
Среди других торговых центров, внимание на которые обратила «Ривьера», — «Гудзон», «Хорошо», «Океания», «Гагаринский», «Каширская плаза», «Мозаика».
Шрифт можно было и побольше сделать.
Видел пару твитов, но из-за мелкого шрифта даже не вчитывался.
Решил, что SMM совсем поехал
С «Островом мечты» самый лучший был. Но на него видимо не обратил внимание Никита Лихачев.
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