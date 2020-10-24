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Татьяна Боброва
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«Отдохните от мегаполиса в солнечной “Ривьере”»: ТРЦ «Ривьера» в Москве обыграл названия конкурентов в рекламе Материал редакции

Торговый центр размещает билборды возле конкурирующих магазинов.

6 комментариев
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Московский ТРЦ «Ривьера» размещает возле конкурирующих торговых центров билборды, на которых обыгрывает их названия и особенности.

Фотографии с «приветами» публикует Twitter-аккаунт «Ривьеры» с начала октября, одним из первых на это обратил внимание директор по стратегическим коммуникациям в рекламных технологиях Mail.ru Group Никита Лихачёв.

22 октября «Ривьера» разместила очередной твит с приветствием ТРЦ Columbus — билборд находится рядом с торговым центром.

Ривьера @rivieramoscow
От всей души приветствуем Колумбус https://t.co/hRB8oGOezo

Одним из первых «Ривьера» рассказала про билборд возле ТРЦ «Авиапарк», в котором находится цилиндрический аквариум.

Ривьера @rivieramoscow
Привет, Авиапарк! https://t.co/EywhmSd8Zs

Среди других торговых центров, внимание на которые обратила «Ривьера», — «Гудзон», «Хорошо», «Океания», «Гагаринский», «Каширская плаза», «Мозаика».

Ривьера @rivieramoscow
Привет, Гудзон! https://t.co/GqgpNIjAo1
Ривьера @rivieramoscow
Привет, ТРЦ Хорошо https://t.co/0ABTJwFjpc
Ривьера @rivieramoscow
Мегаполис, привет! https://t.co/SMk5qyGBke
Ривьера @rivieramoscow
Привет, Океания! https://t.co/grnGQ0OUVO
Ривьера @rivieramoscow
Привет, Гагаринский https://t.co/t0pNul3JRM
Ривьера @rivieramoscow
Каширская плаза, добрый вечер! https://t.co/TyjRUsrZ1A
Ривьера @rivieramoscow
Мозаика, привет! https://t.co/ZX5KwOCTHl

#реклама #москва

Татьяна Боброва
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Roman Moskovskiy

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Маркетологи бургер Кинга?

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Евгений Кондратенко

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Оригинально и свежо. Молодцы.

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Роман Мальцев

2

Шрифт можно было и побольше сделать.

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Mike Kosulin

Роман
0

Видел пару твитов, но из-за мелкого шрифта даже не вчитывался.
Решил, что SMM совсем поехал

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Artem Glazkov

0

Вот он, «натужный креатив» 😏

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ivan krapivin

0

С «Островом мечты» самый лучший был. Но на него видимо не обратил внимание Никита Лихачев.

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