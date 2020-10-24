Торговый центр размещает билборды возле конкурирующих магазинов.

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Московский ТРЦ «Ривьера» размещает возле конкурирующих торговых центров билборды, на которых обыгрывает их названия и особенности.

Фотографии с «приветами» публикует Twitter-аккаунт «Ривьеры» с начала октября, одним из первых на это обратил внимание директор по стратегическим коммуникациям в рекламных технологиях Mail.ru Group Никита Лихачёв.

22 октября «Ривьера» разместила очередной твит с приветствием ТРЦ Columbus — билборд находится рядом с торговым центром.

Одним из первых «Ривьера» рассказала про билборд возле ТРЦ «Авиапарк», в котором находится цилиндрический аквариум.