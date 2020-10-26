Бренд пока не ответил на претензии и закрылся от потока негатива в соцсетях.

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24 октября видеоблогер Михаил Литвин опубликовал на YouTube-канале «Литвин» ролик, где он обливает бензином и сжигает свой автомобиль Mercedes AMG 63 GTS, стоимостью в 13 млн рублей.

На момент публикации заметки у видео 8,87 млн просмотров, аудитория канала — 4,9 млн подписчиков. В Instagram на Литвина подписано 11,2 млн человек.

Причиной поступка стали неисправности машины, которые не смог устранить официальный дилерский центр за несколько обращений Литвина.

Кадр из видео с горящим Mercedes

В чем суть конфликта — со стороны блогера

Подробности конфликта блогер раскрыл в своём Instagram и YouTube-видео, опубликованном 18 октября. По словам Литвина, он купил машину в мае 2019 года и за год она пять раз глохла с загоранием лампочки «Проверить двигатель».

Литвин каждую поломку обращался в официальный дилерский центр. Там машину проверяли, обещая, что неполадки исправили. Среди причин называли перегрев редуктора, проблему с топливом (предлагали поменять бензин с 100 на 98).

Ремонт не помогал, лампочка загоралась снова — один раз это произошло на следующий день после полного техосмотра. В общем автомобиль провёл в ремонте больше 40 дней: в одно из обслуживаний меняли турбину, которую пришлось заказывать в Германии.

После последней поломки менеджер из дилерского центра перестал отвечать на звонки блогера.

Литвин пытался обратиться в основное подразделение Mercedes через Instagram. Сначала призвал компанию обратить внимание на его ситуацию с помощью своей аудитории, заспамившей призывами аккаунт Instagram-аккаунт Mercedes, а затем обратился к ней напрямую через личные сообщения, снова в Instagram.

Кадр из видео Литвина с письмом в Mercedes

Литвин не получил ответа: компания лишь временно закрыла комментарии в Instagram, к моменту публикации заметки комментарии открыты вновь.

После продолжительных сбоев Литвин пытался вернуть деньги или заменить машину, пока она была на гарантии. Он хотел обратиться в суд, но у него не было на руках всех актов приёма после ремонта.

Дилер же отказался выдать ему акты приёма, заявил блогер (письма от Mercedes в видео он не показал). Литвин считает, что документы позволили бы ему выиграть суд и вернуть деньги, а отказом компания защитила себя от претензии.

В результате Литвин поехал в частный сервис, где машину, по его словам, «починили за два часа». Он заявил, что мастера обнаружили неоригинальные запчасти, установленные дилером после техобслуживания. Само качество ремонта было неудовлетворительным.

Спустя неделю после публикации видео Литвин сжёг Mercedes, так как не мог вернуть деньги. Пользоваться машиной и таким образом рекламировать бренд он не хотел.

Кто поддержал и осудил Литвина

После публикации видео с сожжением автомобиля на ситуацию обратили внимание пользователи Facebook.

Один из первых, кто заметил конфликт с Mercedes, стал Ярослав Андреев («Эльф-торговец»), глава сети видеоблогеров WildJam. Литвин — один из членов сети WildJam.

Он рассказал подробности истории и поддержал Литвина, сказав, что «блогер сделал то, на что способен блогер: ответил "Мерсу" так, как блогеры и умеют — масштабно и с хайпом».

К осуждению действий Mercedes также присоединились основатель фонда Gagarin Capital инвестор Николай Давыдов и директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По их мнению, у компании было множество способов сгладить ситуацию вместо игнорирования проблемы.

Некоторые пользователи предположили, что сожжение автомобиля — лишь «попытка сделать что-то очень хайповое».

Создатель сервиса «КупиГолик» и агентства Ajiko Creators Дума Шандор обратил внимание на длительное падение просмотров видео у Литвина на протяжении 2020 года. После сожжения машины блогер побил рекорд по месячным просмотрам — 25 млн против 7 млн месяцем ранее.

Статистика YouTube-канала Литвина от Socialblades

Публично представители Mercedes пока не высказывались. Обозреватель vc.ru отправил запрос в пресс-службу Mercedes в России, чтобы узнать их версию произошедшего. На момент публикации материала компания не ответила на запрос редакции.

Чем занимается Литвин

Михаил Литвин — видеоблогер и пранкер, специализируется на громких видео с экстремальными ситуациями и розыгрышами. Например, в 2018 году Литвин проехал с якобы окровавленной девушкой в багажнике, за что его признали виновным в мелком хулиганстве.

В том же году Литвин запустил совместный проект с каппером Назиром Усмоновым «Литвин ставит», где зарабатывал на прогнозах на спорт, пишет издание BetCombo.

В основном он продавал месячную подписку за 3500 рублей, гарантируя не менее 130 прогнозов в месяц. Но проект быстро закрыли — по версии BetCombo, из-за частых проигрышей клиентов.

В разговоре с vc.ru сотрудник PR-агентства, пожелавший остаться анонимным, высказал мнение, что Литвин продолжает зарабатывать на рекламе ставок.

Он предполагает, что история с сожжением Mercedes не просто так «совпала» по времени с боем Хабиба Нурмагомедова на UFC (публикация видео и бой прошли 24 октября): блогер мог прорекламировать букмекеров перед боем и заработать «ещё на три Mercedes», считает PR-менеджер.

Редакции не удалось проверить его слова о непосредственной рекламе букмекеров перед боем Хабиба. У Литвина закрытый аккаунт в Instagram, а в YouTube-видео рекламных интеграций нет.

Единственное упоминание букмекеров есть в официальной группе Литвина во «ВКонтакте» — это репост публикации букмекерской компании, сделанный вечером 25 октября.