Для тех, кто не придумал костюм на Хэллоуин.

В закладки

С 29 по 31 октября пользователи приложения «Кухня на районе» смогут заказать «костюм курьера», сообщили vc.ru в компании.

Московский сервис доставки еды приурочил акцию к Хэллоуину. «На Хэллоуин принято одеваться в каких-то самых заметных персонажей за год. Нам кажется, что райдер «Кухни», точно был одной из самых заметных фигур на улицах нашего города», — прокомментировал сооснователь компании Кирилл Родин.

Костюм курьера «Кухни на районе»

При заказе пользователям будет доступно несколько позиций универсального размера:

Толстовка «100% rebicycle» — 2990 рублей.

Дождевик-пончо — 3990 рублей.

Термосумка — 7990 рублей.

