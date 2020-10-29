«Кухня на районе» временно начала продавать «костюмы курьеров» — с дождевиками и термосумками за 7990 рублей Материал редакции
Для тех, кто не придумал костюм на Хэллоуин.
С 29 по 31 октября пользователи приложения «Кухня на районе» смогут заказать «костюм курьера», сообщили vc.ru в компании.
Московский сервис доставки еды приурочил акцию к Хэллоуину. «На Хэллоуин принято одеваться в каких-то самых заметных персонажей за год. Нам кажется, что райдер «Кухни», точно был одной из самых заметных фигур на улицах нашего города», — прокомментировал сооснователь компании Кирилл Родин.
При заказе пользователям будет доступно несколько позиций универсального размера:
- Толстовка «100% rebicycle» — 2990 рублей.
- Дождевик-пончо — 3990 рублей.
- Термосумка — 7990 рублей.
В феврале «Кухня на районе» выпустила собственный «набор для пикника» — шарф, фляжку и сумку.
Отличная инвестиция и гарантия свободы перемещения в свете вероятности нового карантина. Им бы еще масочки в комплект включить.
Кухне бойкот, жмотят подвинуть границу на 50 метров!
О, я так с другой компанией боролся
Административный фитиль
Ты не заказывал, а они не возили? Кто победил?
Давняя история с одной из пиццерий, которая тогда была просто офигенной. Это из троицы нынешних больших брендов.
Зона доставки делилась нашей улицей, то есть на противоположную сторону возят, к нам - нет. Очень часто удавалось заказать с припиской и привозили. Реально 1-2 минуты по времени. Но попадались упоротые операторы. Дошёл до главных менеджеров всей франшизы, которые разводили руками и морщили лоб, но сделать ничего не могли. А потом франшиза поползла и мы теперь в зоне доставки, вот только пицца теперь стала говном. )
Fake Dark Kitchen coming soon Xvideos!
СМАЧНО ПОЖАРИЛИ НА КУХНЕ
Кухня на районе, вложитесь в обучение курсов ПДД для своих курьеров, цены вам не будет.
Интересно посмотреть на желающих такое носить, акция "заплати за возможность рекламировать контору".
Я купила)
Весь комплект? Ждём фотографий!
К нам в руки попал внутренний документ компании:
"Кухня на районе начала продавать прикидон для четких пацыков, не для ботанов, не абибас какой-то, чтобы не быть банухой и удобняк был гонять на разные темы и не зашкварно было с биксами тереть, в натуре".
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