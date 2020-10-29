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Евгения Евсеева
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«Кухня на районе» временно начала продавать «костюмы курьеров» — с дождевиками и термосумками за 7990 рублей Материал редакции

Для тех, кто не придумал костюм на Хэллоуин.

26 комментариев
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С 29 по 31 октября пользователи приложения «Кухня на районе» смогут заказать «костюм курьера», сообщили vc.ru в компании.

Московский сервис доставки еды приурочил акцию к Хэллоуину. «На Хэллоуин принято одеваться в каких-то самых заметных персонажей за год. Нам кажется, что райдер «Кухни», точно был одной из самых заметных фигур на улицах нашего города», — прокомментировал сооснователь компании Кирилл Родин.

Костюм курьера «Кухни на районе»

При заказе пользователям будет доступно несколько позиций универсального размера:

  • Толстовка «100% rebicycle» — 2990 рублей.
  • Дождевик-пончо — 3990 рублей.
  • Термосумка — 7990 рублей.

В феврале «Кухня на районе» выпустила собственный «набор для пикника» — шарф, фляжку и сумку.

#новость #кухнянарайоне

Евгения Евсеева
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26 комментариев
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Vadim Zagorodny

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Отличная инвестиция и гарантия свободы перемещения в свете вероятности нового карантина. Им бы еще масочки в комплект включить.  

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Martin Holbrook

2

Лучший сервис по доставке готовых блюд 🔥

Ответить

Fedor Bromen

1

Кухне бойкот, жмотят подвинуть границу на 50 метров!

Ответить

Андрей Махорин

Fedor
5

пока, похоже, бойкот именно кухня объявила)

Ответить

Sergei Timofeyev

Fedor
1

О, я так с другой компанией боролся

Ответить

Административный фитиль

Sergei
0

Ты не заказывал, а они не возили? Кто победил?

Ответить

Sergei Timofeyev

Административный
0

Давняя история с одной из пиццерий, которая тогда была просто офигенной. Это из троицы нынешних больших брендов.

Зона доставки делилась нашей улицей, то есть на противоположную сторону возят, к нам - нет. Очень часто удавалось заказать с припиской и привозили. Реально 1-2 минуты по времени. Но попадались упоротые операторы. Дошёл до главных менеджеров всей франшизы, которые разводили руками и морщили лоб, но сделать ничего не могли. А потом франшиза поползла и мы теперь в зоне доставки, вот только пицца теперь стала говном. )

Ответить

Илья Илющенко

Fedor
0

Заказывайте к границе зоны, заодно прогулочка будет)

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Fake Dark Kitchen coming soon Xvideos!

Ответить

Илья Илющенко

Sergei
0

СМАЧНО ПОЖАРИЛИ НА КУХНЕ

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
0

Блин, забыл свинину из морозилки достать!

Ответить

Mikhail Zakoshanskiy

2

Кухня на районе, вложитесь в обучение курсов ПДД для своих курьеров, цены вам не будет.

Ответить

Andrey Fillipov

1

обалденный плащец, кстати

Ответить

Vl Al

1

"Толстовка «100% rebicycle»"

Гугл говорит, "100% повторный велосипед".

Ответить

Konstantin C

0

Интересно посмотреть на желающих такое носить, акция "заплати за возможность рекламировать контору".

Ответить

Эвелина Абидова

Konstantin
0

Я купила)

Ответить

Sergei Timofeyev

Эвелина
3

Напишите потом за сколько отобьётся по времени :)

Ответить

Konstantin C

Эвелина
0

Весь комплект? Ждём фотографий!

Ответить

Эвелина Абидова

Konstantin
2
Ответить

Ivan Vishnyakov

Эвелина
0

Зачем?

Ответить

Денис Семенов

0

Наценка на одежду показывает среднюю наценку на еду?

Ответить

Николай Западный

0

Ну видно же что у пончо рукава короткие и штаны оно от дождя не защитит

Ответить

Artem Kashaykin

0

Это уже было в Симпсонах. 

Ответить

Сергей Ермилов

0

К нам в руки попал внутренний документ компании:

"Кухня на районе начала продавать прикидон для четких пацыков, не для ботанов, не абибас какой-то, чтобы не быть банухой и удобняк был гонять на разные темы и не зашкварно было с биксами тереть, в натуре".

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Александр Торцев

0

мне нравится

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Nekton

0

Использую ка слово гарбадж для описания их поедухи.

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