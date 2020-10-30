Система определяет целевую аудиторию и показывает ей определённую рекламу, а затем позволяет подсчитать, сколько пользователей обратились по объявлению.

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МТС вместе с рекламным холдингом Dentsu и стартапом Synaps Labs, разработчиком ИИ-платформы для управления цифровыми билбордами на дорогах, представили инструмент для измерения эффективности наружной рекламы. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе оператора.

Созданная система, работая вместе с цифровой платформой оператора Russ Outdoor, собирает информацию с видеокамер возле билборда, распознаёт модель приближающегося автомобиля и определяет, какую именно рекламу ему показать.

Затем система подсчитывает, сколько машин и в какое время проехали мимо билборда. Оператор с помощью технологий big data сопоставляет телефоны, которые были замечены возле билборда, с телефонами, которые затем откликнулись на объявление — например, позвонили. Оператор может отследить только своих абонентов, но отмечает, что этих данных достаточно.

При этом оценивается обезличенный массив данных, а не данные конкретного пользователя, подчёркивают партнёры.

Одной из первых систему протестировала Toyota, рассказали в МТС. Автопроизводитель провёл две кампании: тактическую, в которой показывал пять моделей своих машин, и имиджевую — о выходе специальной серии Toyota Camry. Система сама определяла, какому автомобилю показывать ту или иную рекламу в зависимости от заданных параметров.

По итогам первой кампании количество звонков в центры выросло на 34% благодаря таргетированной наружной рекламе, а количество посещений дилерских центров — на 30%. Вторая кампания на 26% увеличила число звонков и на 15% — количество клиентов дилерских центров, рассказали в компании.

«Анализ поведения аудитории на основе обезличенных больших данных сделает рынок наружной рекламы более прозрачным, прогнозируемым и эффективным для рекламодателей», — отметил руководитель центра разработки продуктов на основе big data МТС Алексей Мамонов.

Стоимость инструмента определяется исходя из запросов конкретного клиента. МТС готова предложить такую аналитику, в частности, для рекламных агентств — для этого нужно обратиться к оператору. Реализацией рекламных площадей занимаются агентства, уточнили в компании.