«“Воппер” лучше, но и “Биг Мак” не так уж плох»: Burger King в Великобритании призвала клиентов поддержать конкурентов Материал редакции
Burger King в Великобритании опубликовала в Twitter открытое письмо клиентам, в котором призвала заказывать еду в McDonald’s и других ресторанных сетях.
«Никогда не думали, что будем просить вас об этом, но рестораны с тысячами сотрудников действительно нуждаются в вашей поддержке», — говорится в сообщении. Компания призвала клиентов заказывать доставку домой или брать еду навынос, добавив, что «получить “Воппер” всегда лучше, но и заказать “Биг Мак” не такая плохая идея».
Такое же сообщение разместил Twitter-аккаунт Burger King во Франции.
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Тем временем Burger King в России
Maxim Petrukhin
Впечатляет
Denis1710
Александр Свинин
Интересно, можно ли это считать рекламой, в которой они открыто говорят, что лучше определенного конкурента?
Юрий БелоножкинАлександр
Это же не Россия. Там так можно.