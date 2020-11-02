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Таня Боброва
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«“Воппер” лучше, но и “Биг Мак” не так уж плох»: Burger King в Великобритании призвала клиентов поддержать конкурентов Материал редакции

Burger King в Великобритании опубликовала в Twitter открытое письмо клиентам, в котором призвала заказывать еду в McDonald’s и других ресторанных сетях.

«Никогда не думали, что будем просить вас об этом, но рестораны с тысячами сотрудников действительно нуждаются в вашей поддержке», — говорится в сообщении. Компания призвала клиентов заказывать доставку домой или брать еду навынос, добавив, что «получить “Воппер” всегда лучше, но и заказать “Биг Мак” не такая плохая идея».

Такое же сообщение разместил Twitter-аккаунт Burger King во Франции.

Burger King @BurgerKingUK
We know, we never thought we’d be saying this either. https://t.co/cVRMSLSDq6

#новость #burgerking

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Andrey Arsentyev

7

Тем временем Burger King в России

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Maxim Petrukhin

3

Впечатляет 

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Denis1710

1
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Александр Свинин

0

Интересно, можно ли это считать рекламой, в которой они открыто говорят, что лучше определенного конкурента?

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Юрий Белоножкин

Александр
1

Это же не Россия. Там так можно.

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