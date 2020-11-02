Burger King в Великобритании опубликовала в Twitter открытое письмо клиентам, в котором призвала заказывать еду в McDonald’s и других ресторанных сетях.

«Никогда не думали, что будем просить вас об этом, но рестораны с тысячами сотрудников действительно нуждаются в вашей поддержке», — говорится в сообщении. Компания призвала клиентов заказывать доставку домой или брать еду навынос, добавив, что «получить “Воппер” всегда лучше, но и заказать “Биг Мак” не такая плохая идея».