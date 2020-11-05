Сервис для медитаций Calm стал спонсором передачи о результатах выборов в США — и увеличил скачивания в несколько раз Материал редакции
Calm стало самым популярным приложением в категории «Здоровье и фитнес» в США.
Сервис для медитаций Calm стал спонсором программы Key Race Alerts на CNN о важных новостях президентских выборов США. Благодаря рекламной кампании популярность сервиса в социальных сетях и магазинах приложений выросла в несколько раз, пишет TechCrunch.
Во время передачи на CNN также показали 30-секундный ролик, в котором дождь капал на листья деревьев. В социальных сетях сервис поделился с подписчиками упражнениями для улучшения дыхания и расслабления.
Как сообщает аналитическая компания App Annie, Calm в американском AppStore поднялся на 20 позиций по сравнению с днем ранее и занял 79-е место в США по приложениям и играм. Он также стал самым популярным в категории «Здоровье и фитнес» в США.
По данным аналитической компании Talkwalker, у Calm было 9,7 тысяч упоминаний в социальных сетях — на 248% больше, чем в предыдущий день, что привело к более 56 тысяч взаимодействиям.
При этом в 99,3% случаях приложения упоминают в Twitter. Пользователи считают рекламу забавной:
Представитель Calm рассказал, что выборы могут быть источником стресса для многих, а сервис Calm помогает при тревоге с помощью медитаций и расслабляющих звуков.
«Наша цель во время передачи Key Race Alerts CNN была в том, чтобы подарить зрителям момент спокойствия и напомнить о необходимости сделать глубокий вдох во время стрессовой ночи», — сказал представитель Calm.
Расслабтесь и наслождайтесь представлением цирка под названием " демократия".
Lol, Сеотт Гэлловей в Твиттере что-то писал о Калм как раз во время выборов, вот оно что.
Ого, вот это кейс! Как мы не додумались, надо просто потратить на рекламу очень много денег...
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