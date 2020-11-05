Calm стало самым популярным приложением в категории «Здоровье и фитнес» в США.

В закладки

Сервис для медитаций Calm стал спонсором программы Key Race Alerts на CNN о важных новостях президентских выборов США. Благодаря рекламной кампании популярность сервиса в социальных сетях и магазинах приложений выросла в несколько раз, пишет TechCrunch.

Во время передачи на CNN также показали 30-секундный ролик, в котором дождь капал на листья деревьев. В социальных сетях сервис поделился с подписчиками упражнениями для улучшения дыхания и расслабления.

Как сообщает аналитическая компания App Annie, Calm в американском AppStore поднялся на 20 позиций по сравнению с днем ранее и занял 79-е место в США по приложениям и играм. Он также стал самым популярным в категории «Здоровье и фитнес» в США.

По данным аналитической компании Talkwalker, у Calm было 9,7 тысяч упоминаний в социальных сетях — на 248% больше, чем в предыдущий день, что привело к более 56 тысяч взаимодействиям.

При этом в 99,3% случаях приложения упоминают в Twitter. Пользователи считают рекламу забавной:

Представитель Calm рассказал, что выборы могут быть источником стресса для многих, а сервис Calm помогает при тревоге с помощью медитаций и расслабляющих звуков.