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Сервис для медитаций Calm стал спонсором передачи о результатах выборов в США — и увеличил скачивания в несколько раз Материал редакции

Calm стало самым популярным приложением в категории «Здоровье и фитнес» в США.

5 комментариев
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Сервис для медитаций Calm стал спонсором программы Key Race Alerts на CNN о важных новостях президентских выборов США. Благодаря рекламной кампании популярность сервиса в социальных сетях и магазинах приложений выросла в несколько раз, пишет TechCrunch.

Во время передачи на CNN также показали 30-секундный ролик, в котором дождь капал на листья деревьев. В социальных сетях сервис поделился с подписчиками упражнениями для улучшения дыхания и расслабления.

Как сообщает аналитическая компания App Annie, Calm в американском AppStore поднялся на 20 позиций по сравнению с днем ранее и занял 79-е место в США по приложениям и играм. Он также стал самым популярным в категории «Здоровье и фитнес» в США.

По данным аналитической компании Talkwalker, у Calm было 9,7 тысяч упоминаний в социальных сетях — на 248% больше, чем в предыдущий день, что привело к более 56 тысяч взаимодействиям.

При этом в 99,3% случаях приложения упоминают в Twitter. Пользователи считают рекламу забавной:

David Pierce @pierce
This is the most hilarious sponsorship I’ve ever seen, everyone at ⁦@calm⁩ deserves a raise https://t.co/ZOUT70Td5W
Josh Billinson @jbillinson
The CNN KEY RACE ALERT is sponsored by the Calm app lmao https://t.co/MSg3FYBFyK
Kyle Ayers @kyleayers
The election coverage sponsor is honestly hilarious https://t.co/SUF3MOczql

Представитель Calm рассказал, что выборы могут быть источником стресса для многих, а сервис Calm помогает при тревоге с помощью медитаций и расслабляющих звуков.

«Наша цель во время передачи Key Race Alerts CNN была в том, чтобы подарить зрителям момент спокойствия и напомнить о необходимости сделать глубокий вдох во время стрессовой ночи», — сказал представитель Calm.

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#новость #calm

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5 комментариев
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Дима Черепанов

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Расслабтесь и наслождайтесь представлением цирка под названием " демократия".

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Максим Наумов

0

Шикоз

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Bobo Momo

0

Lol, Сеотт Гэлловей в Твиттере что-то писал о Калм как раз во время выборов, вот оно что.

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Michael Tretyak

0

Может, это они же Walmart проплатили за паузу в продажах оружия?))

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Igor Filippov

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Ого, вот это кейс! Как мы не додумались, надо просто потратить на рекламу очень много денег...

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