Во время праздничного ужина на героя проливают вино и срыгивает ребёнок, гости роняют на пол индейку и так далее. «Рождество — это всегда беспорядок, но это наш беспорядок, и нет другого места, где бы мы хотели быть», — говорится в подписи к видео. Компания предложила пользователям поделиться рождественскими воспоминаниями по тегу «xmess».