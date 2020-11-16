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«Рождество — это всегда беспорядок»: производитель бумажных полотенец Plenty выпустил ролик о сложностях праздника Материал редакции
«Любовь сильнее пролитого соуса и индейки на полу».
Британский производитель бумажных полотенец Plenty обыграл в рекламе утверждение, что Рождество — самое беспорядочное время года.
Во время праздничного ужина на героя проливают вино и срыгивает ребёнок, гости роняют на пол индейку и так далее. «Рождество — это всегда беспорядок, но это наш беспорядок, и нет другого места, где бы мы хотели быть», — говорится в подписи к видео. Компания предложила пользователям поделиться рождественскими воспоминаниями по тегу «xmess».
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Alexandr Dlutskih
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