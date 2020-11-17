Маркетинг
Лиана Липанова
1895

Instagram разрешит пользователям отказаться от таргетинга рекламы в соцсети Материал редакции

Специальное уведомление направит пользователей в настройки с возможностью отключить использование данных от сторонних сайтов.

  • Instagram анонсировала новую функцию под названием Data From Partners, которая позволит пользователям отказаться от таргетинга рекламы, основанного на данных от сторонних приложений и провайдеров, передаёт Adweek.
  • Речь идёт о данных о действиях на других сайтах и об офлайн-поведении, например, покупках в магазине.
  • Пользователи соцсети однократно получат уведомление в приложении, которое направит их в настройки с возможностью отключить использование таких данных.
  • Отключить персонализацию рекламы можно и в Facebook — Instagram учтёт этот выбор. Синхронизировавшие свои аккаунты в Instagram и Facebook пользователи увидят настройки для обеих платформ.
  • Apple для персонализации рекламы использует уникальный идентификатор устройства (IDFA), но с декабря 2020 года разработчики должны будут спрашивать, готовы ли пользователи делиться своим IDFA. Facebook в августе предупредила своих партнёров, что из-за изменений эффективность рекламы может снизиться.
  • В июле 2020 года Конгресс США во время заседания по антимонопольному делу Facebook обвинили в сборе данных, несмотря на обещание не отслеживать пользователей с помощью cookies, которое было указано в первой политике конфиденциальности Facebook.

#instagram #facebook #новость

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Andrey Vinokurov

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Что же теперь будет с многочисленными профилями в инсте «Привет, я Маша, начинающий таргетолог, подгоню вашему бизнесу трафик и клиентов»?

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Алейченко Сергей

Andrey
0

Жопа!

Ответить

Артем Бермонтов

0

Уж лучше релевантная реклама, чем ставки на спорт, скам проекты и прочая ересь.

Ответить

Бы Дло

Артем
10

Релевантная - это видеть рекламу пылесосов в течение месяца после покупки пылесоса? От ставок на спорт отличается не сильно.

Ответить

Антон Гранд

Артем
1

Быстрые выплаты! Надёжный букмекер!

Ответить

Алейченко Сергей

0

Теперь LL реклама в почете и грамотно настроенные интересы. А если у вас есть база клиентов от 1000 шт, то вам тоже повезло.

А вот у остальных будет много сложностей.

Ответить

Сергей Милосердов

Алейченко
1

Эм, а что еще есть основного кроме LAL, интересы и базы ретаргета?) Именно того, что чаще всего используют.

Ответить

Iegor Ivanov

0

У меня каждый второй сторис - это реклама. Пусть идут лесом со своими таргетингами.

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Пётр Радищев

0

А она бесплатная будет? То есть даром?

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PY Roman

–1

Сохранение фоток, отключение автоплэя видео и кликабельные ссылки до сих пор не завезли, проходим мимо.

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