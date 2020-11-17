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YouTube добавил новый инструмент рекламы — аудиодорожки с неподвижным изображением или простой анимацией Материал редакции
Аудиореклама поможет брендам расширить охват за счёт пользователей, которые включают платформу для фонового прослушивания, рассчитывают в компании.
- YouTube запустил бета-тестирование нового формата рекламы в аудио. Аудиореклама обычно сопровождается неподвижным изображением или простой анимацией, отметили в Google (владеет YouTube).
- Компания рассчитывает, что новый формат позволит «эффективно расширить охват и повысить узнаваемость бренда» за счёт пользователей, которые включают платформу для фонового прослушивания. Аудиореклама оснащена теми же инструментами измерения, что и видеокампании.
- «За месяцы альфа-тестирования мы обнаружили, что более 75% аудиокампаний на YouTube значительно повысили узнаваемость бренда», — говорится в заявлении компании.
- Аудиореклама доступна в бета-версии на аукционе в Google Ads и Display & Video 360 на основе CPM, добавили в Google.
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Антон
В нем и так рекламы стало завались. А они все пихают сверху.
Дмитрий КораблевАнтон
200 рублей а месяц и никакой рекламы
Mike KosulinАнтон
видео-хостинг/стриминг – это дорого)