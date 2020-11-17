Маркетинг
Лиана Липанова
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YouTube добавил новый инструмент рекламы — аудиодорожки с неподвижным изображением или простой анимацией Материал редакции

Аудиореклама поможет брендам расширить охват за счёт пользователей, которые включают платформу для фонового прослушивания, рассчитывают в компании.

  • YouTube запустил бета-тестирование нового формата рекламы в аудио. Аудиореклама обычно сопровождается неподвижным изображением или простой анимацией, отметили в Google (владеет YouTube).
  • Компания рассчитывает, что новый формат позволит «эффективно расширить охват и повысить узнаваемость бренда» за счёт пользователей, которые включают платформу для фонового прослушивания. Аудиореклама оснащена теми же инструментами измерения, что и видеокампании.
  • «За месяцы альфа-тестирования мы обнаружили, что более 75% аудиокампаний на YouTube значительно повысили узнаваемость бренда», — говорится в заявлении компании.
  • Аудиореклама доступна в бета-версии на аукционе в Google Ads и Display & Video 360 на основе CPM, добавили в Google.

#новость #youtube

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Антон

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В нем и так рекламы стало завались. А они все пихают сверху.

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Дмитрий Кораблев

Антон
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200 рублей а месяц и никакой рекламы

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Mike Kosulin

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видео-хостинг/стриминг – это дорого)

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