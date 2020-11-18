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Таня Боброва
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Sony заменила указатели на одной из станций в метро Лондона на «кнопки» приставки для рекламы PlayStation 5 Материал редакции

Компания провела «ребрендинг» ещё нескольких станций.

6 комментариев
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Sony провела «ребрендинг» нескольких станций лондонского метро в преддверии выхода PlayStation 5, который запланирован в Великобритании в середине ноября.

Компания заменила три круглых указателя на станции Oxford Circus на фигуры, напоминающие по форме классические кнопки на PlayStation. Один указатель оставили в привычном виде. Издание IGN отмечает, что входы находятся напротив флагманского магазина Microsoft, которая в начале ноября выпустила Xbox Series X и Series S.

PlayStation UK @PlayStationUK
From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 https://t.co/iw9qlEXR7B

Sony также поменяла иконки на плакатах на платформах, пишет издание. Ещё четыре станции компания временно «переименовала», сделав отсылки на игры: Seven Sisters теперь называется Gran Turismo 7 Sisters, West Ham — Horizon Forbidden West Ham, Mile End — Miles End, а Lancaster Gate — Ratchet and Clank aster Gate.

«Ребрендинг» Oxford Circus продлится два дня, указывает издание. Остальные станции сохранят изменения до 16 декабря 2020 года.

#новость #sony

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6 комментариев
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MAx Shvedov

6

Стильно

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SG

MAx
0

Эээ, базару нэту брат )))
Красавчики ))

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Novik George

3

Модно

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Syzygy

3

Молодёжно.

Ответить

Фагиз Мавлютов

0

Странно, что в Лондоне, а не в Японии.

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Юрий Белоножкин

0

Клева! Эти кнопки уже давно стали иконой

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