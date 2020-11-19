Маркетинг
Рая Хачатрян
61

«Лень могла спасти жизни»: власти Германии выпустили видео с призывом сидеть дома, где пожилые люди вспоминают пандемию Материал редакции

Но не все пользователи её оценили, посчитав отсылки к войне и призывы лениться неуместными.

2 комментария
В закладки

Правительство Германии выпустило социальную рекламу, призывающую население сидеть дома из-за второй волны пандемии. Три видео с хэштегом besonderehelden («особые герои») появились на YouTube-канале правительства: в них пожилые люди вспоминают 2020 год.

В видео восхваляется бездельник, который лежит на диване и ничего не делает. «Судьба этой страны находилась в наших руках. Мы собрали все свое мужество и сделали то, чего от нас ожидали, единственно правильное. Ничего. Абсолютно ничего. Наш диван был на передовой, а наше терпение было нашим оружием», — говорится в первом объявлении.

Axel Antoni @antoni_UK
The German Govt's latest Corona advert - now subtitled in English. Quite good. https://t.co/nbRZIm9RcN

На втором видео его жена героя смотрит на приклеенную в старом дневнике маску и рассказывает, что во время пандемии судьба всего мира была в руках у молодых людей, которые должны были найти в себе храбрость и сидеть дома, ограничить контакты.

Axel Antoni @antoni_UK
"Special times require special heroes"

The sequel of the German government COVID public health advert now with English subtitles. https://t.co/vQeOhoAkpW

В третьем видео другой мужчина показывает свою медаль — он получил её за свою лень, которая спасла жизни. Он рассказывает, что и до пандемии почти никогда не выходил из квартиры, играл в компьютерные игры и ел холодные равиоли прямо из банки.

«И когда вирус распространился, я остался тем же ленивым мешком картошки, которым был раньше. Но в отличие от меня мир изменился. Лень могла спасти жизни, и я был в этом чемпионом», — говорит он.

Axel Antoni @antoni_UK
"Laziness could save lives... and I was the master of that"

The third installment of the German government COVID public health adverts now with English subtitles

#besondereHelden
#SpecialHeroes
#stayathome https://t.co/V0TZwKNNhD

Некоторым пользователям Twitter и деятелем реклама понравилась․ «Такой сильный. Такой трогательный. И такой чертовски важный», — написала политик от социал-демократической партии Германии Савсан Чебли.

Sawsan Chebli @SawsanChebli
So stark. So herzerwärmend. Und so verdammt wichtig. #besonderehelden https://twitter.com/RegSprecher/status/1327612253080670210

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также поделился видео: он написал, что не нужно делать многое, чтобы быть героем в борьбе против вируса.

Но не всем понравилась реклама: некоторые критикуют её за аналогии со Второй мировой войной, другим не нравится, что сидение дома приравнивается к лени и ничегонеделанию.

rooSTAR @roo_star
@JustinTrudeau Its disgraceful that this is comparing staying at home with, what I assume is, fighting in a world war.

We shouldn't be so willing to give up our freedoms by governments using tried and trued marketing tactics of Fear, Uncertainty and Doubt
Позорно, что в видео пребывание дома с тем сравнивается с мировой войной.Мы не должны так охотно отказываться от наших свобод, когда правительства используют испытанную и проверенную маркетинговую тактику страха, неуверенности и сомнений.
Svilen @SvilenPS
@antoni_UK @cl So we open everything, but we expect you to stay home. We are making some ww2 related advertisements, instead of developing a plan to keep new infections on level, we could deal with. Very german indeed.
Мы открываем все заведения, но надеемся, что ты останешься дома. Мы выпускаем рекламу, связанную со Второй мировой, вместо того чтобы разрабатывать план по сдерживанию новых инфекций. Действительно, очень по-немецки.
milena @milenacontent
@doctor_oxford I like it but it niggles how it underplays the human cost of isolation. For some of us, and to be fair prob those it's directed at, all that is asked is that we stay comfy at home on sofa with cable & snacks. For others that is to slowly go crazy of loneliness.
Мне нравится реклама, но меня раздражает, как она недооценивает человеческую цену изоляции. Для некоторых из нас, для целевой аудитории видео, — это сидеть удобно на диване с кабельным телевидением и закусками. Для других это означает медленно сходить с ума от одиночества.
NervyB @N3rvyB
@doctor_oxford I do wish I didn’t say “nothing”. Being isolated is not nothing. We’re all struggling psychologically, which makes those going out to party all the worse. Make one where he talks about mental health and single parents and fear.
Быть изолированным — это не ничего. Мы все боремся психологически, что делает тех, кто выходит на вечеринку, еще хуже. Сделайте такую рекламу, где говорится о психическом здоровье, одиноких родителях и страхе.

Некоторым не нравятся, что реклама нацелена на молодых людей — по их мнению, они гораздо лучше остальных соблюдают карантинные меры.

Valeria Bradley @ValerieEBradley
@doctor_oxford Great ad, but I find that the majority of those who refuse to wear masks or do what is asked of them, are male, and over 40. Are they trying to compensate for something? We need an ad that targets them.
Отличная реклама, но мне кажется, что большинство тех, кто отказывается носить маски или делать то, что от них просят, — мужчины за 40. Нам нужна реклама, нацеленная на них.
Liz Gratton @GrattonLiz
@doctor_oxford I'm not sure I agree. I'm not comfortable with our young adults being targeted as the people who could make or break this. I've seen 18 yo's be sensible and some not. I've seen 50 yo's be sensible and some not. I've seen 80 yo's be sensible and some not. It's not just the young
Я не уверена, что согласна. Мне не нравится, что наши молодые люди — целевая аудитория. Я видела разумных и неразумных людей 18 лет. Я видела разумных и неразумных людей 50 лет. Я видела разумных и неразумных людей 80 лет.

На YouTube у видео больше дизлайков, чем лайков. В комментариях жители Германии жалуются на ограничения в связи с повторным локдауном: в стране со 2 ноября перестали работать рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, но школы и детские сады все еще работают.

Правительство: Важно сидеть дома. Школа: Нет
С этого момента я не хожу в школу и играю весь день, как того требует правительство.
Правительство: Мы должны следить за тем, чтобы все оставались дома и избегали контактов! Но, несмотря на это, дети с 25 разных семей могут сидеть на занятиях вместе. Идеально! Какой-то режиссер: « Ага, все понятно» 

#коронавирус

Рая Хачатрян PLUS
+5044
0
0
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 178664, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Nov 2020 13:41:35 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Metro
Делимся опытом: почему менеджеру по продажам нужен коуч?
METRO работает с бизнесом, поставляя продукты в рестораны, офисы и магазины у дома. В это вовлечена большая армия…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

ilia

0

Очень и очень прискорбно, что приходится нарекать людей героями и спасителями мира вместо того, чтобы взращивать просто осознанность. Особенно фигово что прославляют лень, безразличие

Ответить

Candy Blue

ilia
0

Никакой "осознанности" не существует. Грустно, когда говорят, что вместо ограничений, штрафов и т.д. нужно просто "взращивать и развивать осознанность у граждан". Под этой фразой скрываются чьи-то либеральные взгляды, которые не совпадают с жесткими методами – запретами, карантинами и т.д.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте Устойчивые города: Москва
Skillbox
Подписан
Отписаться
Метрики, которых нет: гайд для маркетологов о том, как работать с несоизмеримыми инструментами
Светлана Ольшанская, основатель агентства Smartberry Research, спикер курса «Директор по маркетингу» онлайн-университет…
3
Делобанк
Подписан
Отписаться
Деньги и квадратные метры: как арендаторы сражаются с арендодателями

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Лихачёв
за день
Чел, ты бы ещё спросил меня здесь, почему я взял годовой абонемент в зал ещё в июле, но до сих пор не похудел. Тема поста другая.
У меня горит с новости про снижение комиссии Apple для разработчиков, но одновременно это и очень красиво
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Алексей Шамин

Невыполнимые обещания при…

STB-GROUP

Рынок мессенджер-маркетинга…

Анатолий Потапов

Безопасность пользователей и…

Candy Blue

Зачем покупать акции компаний…

Светлана Завацкая

Apple выплатит властям США $113…

Максим Опилкин

Пожалуй, самый короткий кейс…

Vladislav S

Безопасность пользователей и…

alexandr schurf

Почему будущее за подпиской на…

Антон Штадлер

Google Pay в США добавила в…

Савва Морозов

Безопасность пользователей и…

Denis Smirnov

«MacBook Air с чипом M1 — это…

Pavel Nekhaev

Как мы в Тануки заставили вас…

Владимир Чижевский

«Республика» подала заявление о…

Вадим Чиняев

«Можно ли переступать черту…

Ol Ka

Девять главных UX/UI-трендов в…

Милана Шахова

SEO тренды 2021 года. Первые

Светлана Завацкая

Google Pay в США добавила в…

Для Сохранения

Google Pay в США добавила в…

Анатолий Потапов

Безопасность пользователей и…

Алексей Шамин

Как превратить проблемы…
null