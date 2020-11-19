Но не все пользователи её оценили, посчитав отсылки к войне и призывы лениться неуместными.

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Правительство Германии выпустило социальную рекламу, призывающую население сидеть дома из-за второй волны пандемии. Три видео с хэштегом besonderehelden («особые герои») появились на YouTube-канале правительства: в них пожилые люди вспоминают 2020 год. В видео восхваляется бездельник, который лежит на диване и ничего не делает. «Судьба этой страны находилась в наших руках. Мы собрали все свое мужество и сделали то, чего от нас ожидали, единственно правильное. Ничего. Абсолютно ничего. Наш диван был на передовой, а наше терпение было нашим оружием», — говорится в первом объявлении.

На втором видео его жена героя смотрит на приклеенную в старом дневнике маску и рассказывает, что во время пандемии судьба всего мира была в руках у молодых людей, которые должны были найти в себе храбрость и сидеть дома, ограничить контакты.

Axel Antoni @antoni_UK



The sequel of the German government COVID public health advert now with English subtitles. "Special times require special heroes"The sequel of the German government COVID public health advert now with English subtitles. https://t.co/vQeOhoAkpW

В третьем видео другой мужчина показывает свою медаль — он получил её за свою лень, которая спасла жизни. Он рассказывает, что и до пандемии почти никогда не выходил из квартиры, играл в компьютерные игры и ел холодные равиоли прямо из банки.

«И когда вирус распространился, я остался тем же ленивым мешком картошки, которым был раньше. Но в отличие от меня мир изменился. Лень могла спасти жизни, и я был в этом чемпионом», — говорит он.

Axel Antoni @antoni_UK



The third installment of the German government COVID public health adverts now with English subtitles



#besondereHelden

#SpecialHeroes

#stayathome https://t.co/V0TZwKNNhD "Laziness could save lives... and I was the master of that"The third installment of the German government COVID public health adverts now with English subtitles

Некоторым пользователям Twitter и деятелем реклама понравилась․ «Такой сильный. Такой трогательный. И такой чертовски важный», — написала политик от социал-демократической партии Германии Савсан Чебли.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также поделился видео: он написал, что не нужно делать многое, чтобы быть героем в борьбе против вируса.

Но не всем понравилась реклама: некоторые критикуют её за аналогии со Второй мировой войной, другим не нравится, что сидение дома приравнивается к лени и ничегонеделанию.

rooSTAR @roo_star



We shouldn't be so willing to give up our freedoms by governments using tried and trued marketing tactics of Fear, Uncertainty and Doubt @JustinTrudeau Its disgraceful that this is comparing staying at home with, what I assume is, fighting in a world war.We shouldn't be so willing to give up our freedoms by governments using tried and trued marketing tactics of Fear, Uncertainty and Doubt Позорно, что в видео пребывание дома с тем сравнивается с мировой войной.Мы не должны так охотно отказываться от наших свобод, когда правительства используют испытанную и проверенную маркетинговую тактику страха, неуверенности и сомнений.

Svilen @SvilenPS @antoni_UK @cl So we open everything, but we expect you to stay home. We are making some ww2 related advertisements, instead of developing a plan to keep new infections on level, we could deal with. Very german indeed. Мы открываем все заведения, но надеемся, что ты останешься дома. Мы выпускаем рекламу, связанную со Второй мировой, вместо того чтобы разрабатывать план по сдерживанию новых инфекций. Действительно, очень по-немецки.

milena @milenacontent @doctor_oxford I like it but it niggles how it underplays the human cost of isolation. For some of us, and to be fair prob those it's directed at, all that is asked is that we stay comfy at home on sofa with cable & snacks. For others that is to slowly go crazy of loneliness. Мне нравится реклама, но меня раздражает, как она недооценивает человеческую цену изоляции. Для некоторых из нас, для целевой аудитории видео, — это сидеть удобно на диване с кабельным телевидением и закусками. Для других это означает медленно сходить с ума от одиночества.

NervyB @N3rvyB @doctor_oxford I do wish I didn’t say “nothing”. Being isolated is not nothing. We’re all struggling psychologically, which makes those going out to party all the worse. Make one where he talks about mental health and single parents and fear. Быть изолированным — это не ничего. Мы все боремся психологически, что делает тех, кто выходит на вечеринку, еще хуже. Сделайте такую рекламу, где говорится о психическом здоровье, одиноких родителях и страхе.

Некоторым не нравятся, что реклама нацелена на молодых людей — по их мнению, они гораздо лучше остальных соблюдают карантинные меры.

Valeria Bradley @ValerieEBradley @doctor_oxford Great ad, but I find that the majority of those who refuse to wear masks or do what is asked of them, are male, and over 40. Are they trying to compensate for something? We need an ad that targets them. Отличная реклама, но мне кажется, что большинство тех, кто отказывается носить маски или делать то, что от них просят, — мужчины за 40. Нам нужна реклама, нацеленная на них.

Liz Gratton @GrattonLiz @doctor_oxford I'm not sure I agree. I'm not comfortable with our young adults being targeted as the people who could make or break this. I've seen 18 yo's be sensible and some not. I've seen 50 yo's be sensible and some not. I've seen 80 yo's be sensible and some not. It's not just the young Я не уверена, что согласна. Мне не нравится, что наши молодые люди — целевая аудитория. Я видела разумных и неразумных людей 18 лет. Я видела разумных и неразумных людей 50 лет. Я видела разумных и неразумных людей 80 лет.

На YouTube у видео больше дизлайков, чем лайков. В комментариях жители Германии жалуются на ограничения в связи с повторным локдауном: в стране со 2 ноября перестали работать рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, но школы и детские сады все еще работают.

Правительство: Важно сидеть дома. Школа: Нет

С этого момента я не хожу в школу и играю весь день, как того требует правительство.