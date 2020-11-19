«Лень могла спасти жизни»: власти Германии выпустили видео с призывом сидеть дома, где пожилые люди вспоминают пандемию Материал редакции
Но не все пользователи её оценили, посчитав отсылки к войне и призывы лениться неуместными.
Правительство Германии выпустило социальную рекламу, призывающую население сидеть дома из-за второй волны пандемии. Три видео с хэштегом besonderehelden («особые герои») появились на YouTube-канале правительства: в них пожилые люди вспоминают 2020 год.
В видео восхваляется бездельник, который лежит на диване и ничего не делает. «Судьба этой страны находилась в наших руках. Мы собрали все свое мужество и сделали то, чего от нас ожидали, единственно правильное. Ничего. Абсолютно ничего. Наш диван был на передовой, а наше терпение было нашим оружием», — говорится в первом объявлении.
На втором видео его жена героя смотрит на приклеенную в старом дневнике маску и рассказывает, что во время пандемии судьба всего мира была в руках у молодых людей, которые должны были найти в себе храбрость и сидеть дома, ограничить контакты.
В третьем видео другой мужчина показывает свою медаль — он получил её за свою лень, которая спасла жизни. Он рассказывает, что и до пандемии почти никогда не выходил из квартиры, играл в компьютерные игры и ел холодные равиоли прямо из банки.
«И когда вирус распространился, я остался тем же ленивым мешком картошки, которым был раньше. Но в отличие от меня мир изменился. Лень могла спасти жизни, и я был в этом чемпионом», — говорит он.
Некоторым пользователям Twitter и деятелем реклама понравилась․ «Такой сильный. Такой трогательный. И такой чертовски важный», — написала политик от социал-демократической партии Германии Савсан Чебли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также поделился видео: он написал, что не нужно делать многое, чтобы быть героем в борьбе против вируса.
Но не всем понравилась реклама: некоторые критикуют её за аналогии со Второй мировой войной, другим не нравится, что сидение дома приравнивается к лени и ничегонеделанию.
Некоторым не нравятся, что реклама нацелена на молодых людей — по их мнению, они гораздо лучше остальных соблюдают карантинные меры.
На YouTube у видео больше дизлайков, чем лайков. В комментариях жители Германии жалуются на ограничения в связи с повторным локдауном: в стране со 2 ноября перестали работать рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, но школы и детские сады все еще работают.
Очень и очень прискорбно, что приходится нарекать людей героями и спасителями мира вместо того, чтобы взращивать просто осознанность. Особенно фигово что прославляют лень, безразличие
Никакой "осознанности" не существует. Грустно, когда говорят, что вместо ограничений, штрафов и т.д. нужно просто "взращивать и развивать осознанность у граждан". Под этой фразой скрываются чьи-то либеральные взгляды, которые не совпадают с жесткими методами – запретами, карантинами и т.д.
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