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Таня Боброва
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Огромные мандарины на земле и виноград на крыше: IKEA в России призвала в новогодней рекламе не выбрасывать продукты Материал редакции

В середине ноября 2020 года IKEA в России выпустила новогодний ролик, в котором обыграла проблему ответственного потребления. В видео продукты, которые выбрасывают после праздника, падают с неба на землю.

Ролик снял Илья Найшуллер, режиссёр фильма «Хардкор» и клипов для группы «Ленинград» и The Weeknd. Компания выпустила видео вместе с креативным агентством Instinct.

Найшуллер рассказал на своей странице в Instagram, что в ролике вместо графики все предметы снимались вживую.

#ikea #реклама

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3 комментария
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Алексей Чувыкин

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Да, лучше купить миллион пластиковых контейнеров, чтобы сделали еще миллиард новых.

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Mikhail Khvostov

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Где тот человек, который придумал этот заголовок, в этой рекламе нашел что либо про ответственное потребление? Там вообще то про более 3000 вариантов куда сложить недоеденный оливье.

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Denis1710

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Не хватает Годзиллы

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