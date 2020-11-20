В середине ноября 2020 года IKEA в России выпустила новогодний ролик, в котором обыграла проблему ответственного потребления. В видео продукты, которые выбрасывают после праздника, падают с неба на землю.

Ролик снял Илья Найшуллер, режиссёр фильма «Хардкор» и клипов для группы «Ленинград» и The Weeknd. Компания выпустила видео вместе с креативным агентством Instinct.

Найшуллер рассказал на своей странице в Instagram, что в ролике вместо графики все предметы снимались вживую.