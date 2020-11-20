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Огромные мандарины на земле и виноград на крыше: IKEA в России призвала в новогодней рекламе не выбрасывать продукты Материал редакции
В середине ноября 2020 года IKEA в России выпустила новогодний ролик, в котором обыграла проблему ответственного потребления. В видео продукты, которые выбрасывают после праздника, падают с неба на землю.
Ролик снял Илья Найшуллер, режиссёр фильма «Хардкор» и клипов для группы «Ленинград» и The Weeknd. Компания выпустила видео вместе с креативным агентством Instinct.
Найшуллер рассказал на своей странице в Instagram, что в ролике вместо графики все предметы снимались вживую.
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Алексей Чувыкин
Да, лучше купить миллион пластиковых контейнеров, чтобы сделали еще миллиард новых.
Mikhail Khvostov
Где тот человек, который придумал этот заголовок, в этой рекламе нашел что либо про ответственное потребление? Там вообще то про более 3000 вариантов куда сложить недоеденный оливье.
Denis1710
Не хватает Годзиллы