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Вячеслав Шегай
291

«Давай, Морти, расскажи о приставке, они заплатили нам кучу денег»: Рик и Морти рекламируют Playstation 5

Пока Морти рассказывает о консоли, Рик на заднем плане считает деньги.

#playstation

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6 комментариев
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Александр Ковалев

1

Самое смешное, что как только Рик заканчивает считать деньги, реклама сразу заканчивается ) Sony могли бы уже и побольше деду "отслюнявить".

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Ol Ka

0

Сони платит, Морти рассказывает, Рик пересчитывает.

Но нам-то что (и главное — зачем) это обсуждать? 🤨

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Roman Sergeevich

Ol
0

Как бы подсайт Маркетинг

Ответить

Ol Ka

Roman
0

А, это всё меняет.
Тогда давайте обсудим.

Есть что сказать? 🙂

Ответить

Roman Sergeevich

Ol
1

А как же!
Видео посмотрел, понравилось. Нажал под постом стрелочку вверх, а цифра не появилась. Понятия не имею, что теперь делать.

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Степан Марципан

0

Скорее антиреклама) Но видео понравилось.

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