«Давай, Морти, расскажи о приставке, они заплатили нам кучу денег»: Рик и Морти рекламируют Playstation 5

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Александр Ковалев
Самое смешное, что как только Рик заканчивает считать деньги, реклама сразу заканчивается ) Sony могли бы уже и побольше деду "отслюнявить".
Ol Ka
Сони платит, Морти рассказывает, Рик пересчитывает.
Но нам-то что (и главное — зачем) это обсуждать? 🤨
Roman SergeevichOl
Как бы подсайт Маркетинг
Ol KaRoman
А, это всё меняет.
Тогда давайте обсудим.
Есть что сказать? 🙂
Roman SergeevichOl
А как же!
Видео посмотрел, понравилось. Нажал под постом стрелочку вверх, а цифра не появилась. Понятия не имею, что теперь делать.
Степан Марципан
Скорее антиреклама) Но видео понравилось.