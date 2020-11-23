Сайт отзывов пациентов о врачах «ПроДокторов» запустил в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Челябинске и ещё семи городах первую рекламную кампанию с помощью баннеров, рассказали vc.ru в компании. На рекламу обратила внимание директор спецпроектов The Village в Екатеринбурге Ксения Другова.