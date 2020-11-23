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Таня Боброва
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«До свадьбы заживёт»: сервис отзывов о врачах «ПроДокторов» обыграл в рекламе фразы врачей и пациентов Материал редакции

Сайт отзывов пациентов о врачах «ПроДокторов» запустил в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Челябинске и ещё семи городах первую рекламную кампанию с помощью баннеров, рассказали vc.ru в компании. На рекламу обратила внимание директор спецпроектов The Village в Екатеринбурге Ксения Другова.

На баннерах сервис разместил настоящие отзывы пациентов, а также фразы врачей. Разработкой и реализацией кампании занималась команда сайта. Кампания продлится до конца 2021 года.

Twitter-аккаунт Ксении Друговой
«ПроДокторов»
«ПроДокторов»
«ПроДокторов»
«ПроДокторов»
«ПроДокторов»

#реклама #продокторов

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4 комментария
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badResistor

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Кстати сайт правда полезный.

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Stas Polyakov

badResistor
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и он похоже, единственный, кто реально проверяет проблемные отзывы

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Александр Привалов

4
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мне самому не нравится

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