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«До свадьбы заживёт»: сервис отзывов о врачах «ПроДокторов» обыграл в рекламе фразы врачей и пациентов Материал редакции
Сайт отзывов пациентов о врачах «ПроДокторов» запустил в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Челябинске и ещё семи городах первую рекламную кампанию с помощью баннеров, рассказали vc.ru в компании. На рекламу обратила внимание директор спецпроектов The Village в Екатеринбурге Ксения Другова.
На баннерах сервис разместил настоящие отзывы пациентов, а также фразы врачей. Разработкой и реализацией кампании занималась команда сайта. Кампания продлится до конца 2021 года.
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badResistor
Кстати сайт правда полезный.
Stas PolyakovbadResistor
и он похоже, единственный, кто реально проверяет проблемные отзывы
Александр Привалов
мне самому не нравится