Он задумал сделать крупнейшее креативное агентство в России.

В закладки

Бывший глава телеканала ТНТ4 и креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев стал руководителем нового бизнеса в «СберМаркетинге», сообщили vc.ru в компании. Он займется развитием креативного продакшена для телевизионной и цифровой рекламы, созданием брендированного контента, организацией PR и бренд-журналистикой.

Фото со страницы Гавриила Гордеева в Facebook

Генеральный директор и основатель «Сбермаркетинга» Станислав Андреев считает, что Гордеев поможет компании при создании «интересных и востребованных» рекламных продуктов.

Гордеев заявил, что «СберМаркетинг» может стать крупнейшим креативным агентством в стране благодаря «технологичности, масштабности и доступности бизнесу».

С сентября 2016 года Гавриил Гордеев был директором телеканала «ТНТ4». В 2018 году руководил ребрендингом телеканала «Матч ТВ» и запуском платного канала «Матч! Премьер». С июля 2019 года Гордеев работал в «Газпром-медиа» креативным директором «ГПМ Развлекательное телевидение» и отвечал за маркетинг телеканала ТНТ.

Гавриил Гордеев ушел из «Газпром-медиа» в ноябре 2020 года. В разговоре с «Коммерсантом» Гордеев отметил, что «решение было непростым», но соответствовало «времени, последним трендам на рынке и желанию двигаться к новым вызовам».