Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Гавриил Гордеев стал директором по развитию нового бизнеса в «СберМаркетинге» Материал редакции
Он задумал сделать крупнейшее креативное агентство в России.
Бывший глава телеканала ТНТ4 и креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев стал руководителем нового бизнеса в «СберМаркетинге», сообщили vc.ru в компании. Он займется развитием креативного продакшена для телевизионной и цифровой рекламы, созданием брендированного контента, организацией PR и бренд-журналистикой.
Генеральный директор и основатель «Сбермаркетинга» Станислав Андреев считает, что Гордеев поможет компании при создании «интересных и востребованных» рекламных продуктов.
Гордеев заявил, что «СберМаркетинг» может стать крупнейшим креативным агентством в стране благодаря «технологичности, масштабности и доступности бизнесу».
С сентября 2016 года Гавриил Гордеев был директором телеканала «ТНТ4». В 2018 году руководил ребрендингом телеканала «Матч ТВ» и запуском платного канала «Матч! Премьер». С июля 2019 года Гордеев работал в «Газпром-медиа» креативным директором «ГПМ Развлекательное телевидение» и отвечал за маркетинг телеканала ТНТ.
Гавриил Гордеев ушел из «Газпром-медиа» в ноябре 2020 года. В разговоре с «Коммерсантом» Гордеев отметил, что «решение было непростым», но соответствовало «времени, последним трендам на рынке и желанию двигаться к новым вызовам».
В июле 2020 года старшим вице-президентом «Сбербанка» стала бывший замгендиректора «Газпром-медиа» Татьяна Доброхвалова. В ноябре основным владельцем интернет-изданий Rambler Group (с октября 2020 года принадлежит «Сберу») стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин.
В России хорошо придумали с IT, можно технологическую пыль в глаза народу пускать. А если зайти в Пятерочку, то там товаров почти нет, но есть IT, в Сбербанке кредиты под звездные проценты, но и там IT, и еще будут рекламные продукт в стране, где товарооборот стремится к нулю. Смешная цепочка получается: человек, увидев креативную рекламу сыра из заменителя молочного жира поехал на Яндекс Такси в Пятерочку за ним, рассчитался в кассе самообслуживания бесконтактным способом, что бы дома поесть этот сыр из заменителя молочного жира. А француз пошел на ярмарку в среду, которая там проводится последние 300 лет, расплатился наличными, потому что у продавца нет онлайн кассы, но купил прекрасный сыр, не разбираясь вообще во всех информационных технологиях. Интересно, что важнее цель или средство?
Люди с бабками из добычи развлекаются тем, что им интересно. Какое-нибудь виноделие интересно Медведеву и ещё 2-м людям в России, потому вино, в отличие от Франции, развито слабо. А вот айти почему-то горячее, как в долине, и накачивается баблом по самое небалуй всеми, даже такими перпендикулярными ему компаниями а-ля Северсталь. Зачем это делается - а хер его знает.
и что вы предлагаете?
Предлагаю закупать мясо-молочный скот заграницей, привлекать голландцев к строительству ферм, отменить продуктовую самоизоляцию РФ, снять санкции со стран ЕС. Вкачивать деньги в еду, а не в информационные технологии, страна становится технологически развитой только после того, как становится способна сама себя прокормить. Еда обеспечивает основной товарооборот в развитых странах, на котором могут держаться все остальные сферы жизни
Сбербанк по сути является государством в государстве. Оно изымает налоги у граждан, например, в виде комиссий на переводы у клиентов и реинвестирует в новые направления, зп сотрудников и дивиденды для государства. Количество банков на рынке уменьшается, поэтому основной доход от "банковских налогов" не будет снижаться и, соответственно, сбер может просто вытеснить конкурентов, субсидируя 10-15 лет убыточные направления
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