«Я в танце покажу, что такое дистанция»: «Пятёрочка» выпустила танцевальный клип о социальной дистанции в магазинах сети Материал редакции
В соцсетях ролик назвали «кринжем», но некоторым клип понравился.
«Пятёрочка» выпустила 23 ноября ролик «Антивирусная композиция», в котором рассказала о важности соблюдения социальной дистанции между покупателями.
В видео молодые люди подходят без масок и перчаток к пожилой женщине. В ответ пенсионерка, которую называют «Ивановна», с помощью танца рассказывает, что в «Пятёрочке» соблюдают социальную дистанцию, носят маски, а посетителям рекомендовано пользоваться кассами самообслуживания.
В рамках кампании «ПятеркаЗаДистанцию» ритейлер также запустил танцевальный TikTok-челлендж под песню из ролика. С 24 по 26 ноября среди его участников разыграют iPad.
На момент написания заметки в X5 Retail Group (управляет «Пятёрочкой») не ответили vc.ru, кто занимался производством клипа и будут ли ролик показывать в магазинах сети.
В соцсетях ролик назвали «кринжем», но некоторым клип понравился.
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