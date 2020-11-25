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Евгения Евсеева
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«Я в танце покажу, что такое дистанция»: «Пятёрочка» выпустила танцевальный клип о социальной дистанции в магазинах сети Материал редакции

В соцсетях ролик назвали «кринжем», но некоторым клип понравился.

5 комментариев
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«Пятёрочка» выпустила 23 ноября ролик «Антивирусная композиция», в котором рассказала о важности соблюдения социальной дистанции между покупателями.

В видео молодые люди подходят без масок и перчаток к пожилой женщине. В ответ пенсионерка, которую называют «Ивановна», с помощью танца рассказывает, что в «Пятёрочке» соблюдают социальную дистанцию, носят маски, а посетителям рекомендовано пользоваться кассами самообслуживания.

В рамках кампании «ПятеркаЗаДистанцию» ритейлер также запустил танцевальный TikTok-челлендж под песню из ролика. С 24 по 26 ноября среди его участников разыграют iPad.

На момент написания заметки в X5 Retail Group (управляет «Пятёрочкой») не ответили vc.ru, кто занимался производством клипа и будут ли ролик показывать в магазинах сети.

В соцсетях ролик назвали «кринжем», но некоторым клип понравился.

Маркетинг под лупой 🔎 @marketing_lupa
АААААААААА! Пятёрочка выпустила рекламу о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима

Ситуация: такой кринж, что даже лол https://t.co/qBujQne0Ru
Кокоша @cocoshin_el
А что Пятёрочка и Нежный редактор объявили соревнования по видео за которые всем очень сильно стыдно?
У меня так сильно от неловкости сегодня скукожились пальцы на ногах, не уверена, что смогу теперь встать.
Медиаполиция @forteGRom
Ловите кринж месяца, если не года: «Пятёрочка» продвигает соблюдение антиковидных мер в магазинах https://t.co/kfxEGPSkGW

#пятерочка #реклама

Евгения Евсеева
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5 комментариев
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Дмитрий Богданов

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Artem 69

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Какой же это колхоз

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Константин Егунов

0

А можно такие же ролики от ЦИК и налоговой? Хоть смешно будет)

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Ildarik ya

0

🤦‍♂️ (честное слово)

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Умный чайник

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