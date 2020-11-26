Восстановление аккаунта может занимать недели или месяцы, что обходится рекламодателям в десятки тысяч долларов, пишет издание.

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Семь владельцев малого бизнеса пожаловались на блокировку своих платных объявлений по ошибке на несколько недель, сообщает Business Insider. Предприниматели массово столкнулись с ошибочными удалениями своей рекламы в канун праздничного сезона покупок, утверждает издание.

Основную работу по проверке контента на соответствие политике Facebook с марта 2020 года выполняет ИИ. Модераторы соцсети работали из офиса до середины марта, напоминает Business Insider. В конце концов под давлением общественности компании пришлось отправить их на удалёнку.

Через несколько дней алгоритм по ошибке запретил пользователям размещать достоверные сообщения о коронавирусе. Компания назвала это техническим сбоем, а Марк Цукерберг пообещал увеличить возможности ИИ и признал, что соцсеть ожидала «погрешность».

В течение нескольких месяцев с тех пор «сотни» рекламодателей столкнулись с блокировкой алгоритмами, несмотря на то, что не нарушали никаких правил, утверждает Business Insider со ссылкой на заявления и скриншоты рекламодателей. Изображения издание не публикует.

Facebook не сообщает рекламодателям, какое правило они нарушили, когда отключает аккаунты. Поэтому трудно сказать, какая доля блокировок была ошибкой или сколько дополнительных ошибок остались незамеченными, пишет Business Insider.

В разговоре с изданием семь предпринимателей заявили, что наблюдали «всплеск банов», которые соцсесть, в конце концов, называла ошибками.

«Мы знаем, как неприятно сталкиваться с любыми сбоями в бизнесе, особенно в такое критическое время года. Мы предлагаем бесплатную поддержку для всех предприятий и регулярно работаем над улучшением наших инструментов и систем, а также над тем, чтобы сделать нашу службу поддержки более простой. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые могли быть вызваны недавними перебоями в работе», — сказал изданию представитель Facebook.

Однако предприниматели, с которыми говорил Business Insider, назвали поддержку соцсети «медленной, непрозрачной и несогласованной». Из-за этого некоторые рекламодатели вынуждены добиваться разблокировки неделями и месяцами, что обходится им в «десятки тысяч» долларов выручки.

За первые девять месяцев 2020 года соцсеть удалила 112 млн публикаций, что на 35% больше, чем за тот же период 2019 года. Это вызвало критику за «неправомерные действия против пользователей и рекламодателей, не нарушающих ее политику», напоминает издание. Однако отчёта по отклонённым рекламным объявлениям нет.

За несколько дней до выборов в США 3 ноября из-за технического сбоя была «неправильно» заблокирована политическая реклама — планировалось отклонять только объявления с недостоверной информацией, но в результате пострадали кампании и Дональда Трампа, и Джо Байдена. Через неделю из-за другого сбоя отклонялась и неполитическая реклама.

Некоторые рекламодатели сталкивались с отключением аккаунтов несколько раз за 2020 года. Оспорить бан сложно из-за того, что Facebook недостаточно раскрывает причины отключения аккаунтов, а рассмотрение жалоб занимает несколько недель, рассказывает издание.

Саймон Вагнер, управляющий онлайн-магазинов женских украшений, рассказал о шести отключениях своего аккаунта в 2020 году — каждый раз соцсеть восстанавливала аккаунт после обжалования. В некоторых случаях рассмотрение жалобы продолжалось больше месяца. При этом представитель службы поддержки сказал ему, что рассмотрение жалобы обычно занимает от 24 до 48 часов. По оценке Вагнера, он потерял около $35 тысяч в результате того, что не смог запустить рекламу.

Например, один из предпринимателей, который занимается производством собачьей продукции, рассказал, что его объявление о постерах с собаками удалили за предоставление ложных новостей. После обжалования рекламу временно восстановили, но затем алгоритм соцсети снова удалил её.

Другой рекламодатель пожаловался на блокировку объявления об игре за нарушение политики в отношении наготы.