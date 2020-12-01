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Лиана Липанова
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«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича» Материал редакции

По сюжету ролика, Милославский оказывается в 2020-м году.

26 комментариев
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Лицом новогодней рекламной кампании «Сбера» стал Жорж Милославский — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию», сообщили vc.ru в компании. Банк воссоздал героя с помощью технологии deepfake.

В 1973 году Милославского сыграл актёр Леонид Куравлёв. По сюжету, Милославский из 1973 года оказывается в 2020-м году и узнаёт, что «Сбер» — «больше чем банк»: герой едет на машине такси-сервиса «Ситимобил», проверяет медицинские показатели с помощью сервиса «СберЗдоровье», слушает музыку в «СберЗвуке», попадает на концерт Niletto и так далее.

Голос Милославского с помощью искусственного интеллекта воссоздала «Группа ЦРТ», которая входит в экосистему «Сбера». «Нужен был именно тот голос, которым актёр говорил 47 лет назад», — говорят в компании.

Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) нужно не меньше 20 часов речи в записи, но у команды было только четыре минуты, рассказали в «Сбере».

На момент публикации заметки в «Сбере» не ответили на вопрос vc.ru, кто снимал рекламу.

#новость #сбер

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26 комментариев
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Неплохой пёс_анон

21

Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.

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Старинный завод

Неплохой
5

Сейчас кто-то из руководства Сбера читает этот коммент и думает: "Да вы з... ли уже! Это другое!" )

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Yan Purvenes

Старинный
1

не другое) Фактически все люди у которых сгорели деньги ивесторы) А перед инвесторами надо отчитываться)

Ответить

Неплохой пёс_анон

Старинный
0

Слегка поменять сюжет и получится годная социальная реклама:
Жорж, попавший в 2020 год, тырит чужой смартфон и на советский паспорт оформляет в подвале сим-карту.
А потом говорит на камеру что-то вроде "Граждане! Не пренебрегайте установкой пароля на ваш телефон!"

Ответить

Старинный завод

10

Ничего святого для Сбера нет ( 

Ответить

Вася Пражкин

Старинный
4

Да ладно, а вкладчика наеб.ть?

Ответить

Старинный завод

Вася
0

А вот это уже святое! Храните деньги в Сберегательной кассе, да 😀

Ответить

ivan krapivin

6

Нет, ну если присмотреться повнимательней.
Если взвесить все за и против.
Сделать скидку на время.
То решение снять Моргенштерга в рекламе банка было вовсе не такой уж плохой идеей.

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Wonabeez Doratie

4

Я думаю реальный персонаж бы охуел и вынес себе мозги из винчестера за первые 5 минут прибывания здесь

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Ренат Смольный

Wonabeez
0

За 5 минут лицензию на покупку оружия не оформить. А для покупки патронов нужна другая лицензия - на хранение.

Ответить

Wonabeez Doratie

Ренат
0

У сбертеха должно быть приложение на этот счет

Ответить

Kirk Louson

Wonabeez
0

у сбертеха многое предназначено для того что бы вынести себе мозги?)

Ответить

Dmitry Ts

4

Неоднозначные чувства.

Ответить

Andrey Arsentyev

4

Когда отдавать вклады СССР, то сбербанк за них не отвечает, как снимать рекламу про сбербанк по классике СССР кино то сбербанк, ок.

Ответить

Sasha Korablyov

4

Скрыли лайки, дизы и комментарии, чтобы не дай бог не узнать, что по этому поводу думают люди

Ответить

Giant Schlong

3

Настоящий Жорж, скорее всего, пригляделся бы к миру 2020 года и через неделю взмолился бы, чтобы его вернули обратно в 73-й

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Giant
0

Это вряд ли

Ответить

Сергей Янзин

3

Куравлев настоящий, остальное - дипфейк

Ответить

Михаил Похеров

2

То чувство когда всей этой мишурой с ролика не пользуешься, особенно отдавать сберу биометрию 

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Сергей Ермилов

1

Ну как deepfake... 10 кг косметики, похожий актер и всё.

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Ol Ka

0

Сбер решил под конец 2020-го ещё глубже утопиться 🤭

Ответить

Константин Рогов

0

Какой омерзительный клип. А за отсутствие масок Сбер должны бы оштрафовать на пару тройку миллиардов.

Ответить

BearStrikesBack

0

Забавно, что в прошлый раз сберкасса простила всем долги через ~20лет после появления персонажа. Сбер что-то знает?)))

Ответить

Сергей Ермилов

0

«Нужен был именно тот голос, которым актёр говорил 47 лет назад»

Ведь какой актер негодяй, каждый год разными голосами говорил.

Ответить

Сергей Ермилов

0

"Голос Милославского с помощью искусственного интеллекта"

Оказывается голоса Леонида Куравлёва и Милославского разные? Не знал.

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Denis Burdin

0

Идем к будущему, где роли в кино вместо актеров будет играть ИИ

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