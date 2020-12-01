«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича» Материал редакции
По сюжету ролика, Милославский оказывается в 2020-м году.
Лицом новогодней рекламной кампании «Сбера» стал Жорж Милославский — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию», сообщили vc.ru в компании. Банк воссоздал героя с помощью технологии deepfake.
В 1973 году Милославского сыграл актёр Леонид Куравлёв. По сюжету, Милославский из 1973 года оказывается в 2020-м году и узнаёт, что «Сбер» — «больше чем банк»: герой едет на машине такси-сервиса «Ситимобил», проверяет медицинские показатели с помощью сервиса «СберЗдоровье», слушает музыку в «СберЗвуке», попадает на концерт Niletto и так далее.
Голос Милославского с помощью искусственного интеллекта воссоздала «Группа ЦРТ», которая входит в экосистему «Сбера». «Нужен был именно тот голос, которым актёр говорил 47 лет назад», — говорят в компании.
Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) нужно не меньше 20 часов речи в записи, но у команды было только четыре минуты, рассказали в «Сбере».
На момент публикации заметки в «Сбере» не ответили на вопрос vc.ru, кто снимал рекламу.
Старинный завод
Сейчас кто-то из руководства Сбера читает этот коммент и думает: "Да вы з... ли уже! Это другое!" )
не другое) Фактически все люди у которых сгорели деньги ивесторы) А перед инвесторами надо отчитываться)
Неплохой пёс_анон
Слегка поменять сюжет и получится годная социальная реклама:
Жорж, попавший в 2020 год, тырит чужой смартфон и на советский паспорт оформляет в подвале сим-карту.
А потом говорит на камеру что-то вроде "Граждане! Не пренебрегайте установкой пароля на ваш телефон!"
Да ладно, а вкладчика наеб.ть?
Нет, ну если присмотреться повнимательней.
Если взвесить все за и против.
Сделать скидку на время.
То решение снять Моргенштерга в рекламе банка было вовсе не такой уж плохой идеей.
Я думаю реальный персонаж бы охуел и вынес себе мозги из винчестера за первые 5 минут прибывания здесь
За 5 минут лицензию на покупку оружия не оформить. А для покупки патронов нужна другая лицензия - на хранение.
У сбертеха должно быть приложение на этот счет
у сбертеха многое предназначено для того что бы вынести себе мозги?)
Когда отдавать вклады СССР, то сбербанк за них не отвечает, как снимать рекламу про сбербанк по классике СССР кино то сбербанк, ок.
Скрыли лайки, дизы и комментарии, чтобы не дай бог не узнать, что по этому поводу думают люди
Настоящий Жорж, скорее всего, пригляделся бы к миру 2020 года и через неделю взмолился бы, чтобы его вернули обратно в 73-й
То чувство когда всей этой мишурой с ролика не пользуешься, особенно отдавать сберу биометрию
Какой омерзительный клип. А за отсутствие масок Сбер должны бы оштрафовать на пару тройку миллиардов.
Забавно, что в прошлый раз сберкасса простила всем долги через ~20лет после появления персонажа. Сбер что-то знает?)))
«Нужен был именно тот голос, которым актёр говорил 47 лет назад»
Ведь какой актер негодяй, каждый год разными голосами говорил.
"Голос Милославского с помощью искусственного интеллекта"
Оказывается голоса Леонида Куравлёва и Милославского разные? Не знал.
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