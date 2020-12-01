По сюжету ролика, Милославский оказывается в 2020-м году.

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Лицом новогодней рекламной кампании «Сбера» стал Жорж Милославский — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию», сообщили vc.ru в компании. Банк воссоздал героя с помощью технологии deepfake.

В 1973 году Милославского сыграл актёр Леонид Куравлёв. По сюжету, Милославский из 1973 года оказывается в 2020-м году и узнаёт, что «Сбер» — «больше чем банк»: герой едет на машине такси-сервиса «Ситимобил», проверяет медицинские показатели с помощью сервиса «СберЗдоровье», слушает музыку в «СберЗвуке», попадает на концерт Niletto и так далее.

Голос Милославского с помощью искусственного интеллекта воссоздала «Группа ЦРТ», которая входит в экосистему «Сбера». «Нужен был именно тот голос, которым актёр говорил 47 лет назад», — говорят в компании.

Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) нужно не меньше 20 часов речи в записи, но у команды было только четыре минуты, рассказали в «Сбере».