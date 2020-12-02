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Лиана Липанова
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Microsoft выпустила «уродливый» свитер MS Paint за $70 и пообещала передать часть выручки Girls Who Code Материал редакции

До этого два года компания бесплатно рассылала журналистам, сотрудникам и поклонникам рождественские свитеры с логотипами Windows 95 и XP, а теперь впервые продаёт.

10 комментариев
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Microsoft выставила на продажу в своём интернет-магазине «уродливый» свитер (Windows Ugly Sweater) — часть выручки от его продаж компания передаст в поддержку некоммерческой организации Girls Who Code.

Тематика свитера — MS Paint, редактор изображений, который входит в пакет программ Windows. Свитер стоит $69,99 за штуку, некоммерческой организации передадут каждые $20 с продаж с 1 по 23 декабря. В Microsoft рассчитывают передать Girls Who Code как минимум $50 тысяч.

Girls Who Code стремится поддерживать и увеличивать число женщин в ИТ. Организация проводит бесплатные летние курсы и другие образовательные мероприятия для женщин.

В 2019 году компания раздавала свитеры Windows XP. Они были упакованы в коробки в стиле соответствующих операционных систем. Как будет выглядеть коробка для свитера MS Paint, неизвестно.

Tom Warren @tomwarren
Microsoft’s ugly Christmas sweater is Windows XP this year. It even comes in a softwear box 😂 https://t.co/Oz0lNhryPI

#microsoft

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10 комментариев
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Илья Шишкунов

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Вполне красивый свитер 

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ivan krapivin

Илья
1

Теперь женщины, права которых ущемляют в ИТ, должны возмутиться, что даже ugly sweater в их поддержку сделали недостаточно уродливым. 

Ответить

Евгений Усов

4

Сразу скажу, я не сексист. Я видел много девушек разработчиков / инжинеров в чем профессионализме я не сомневаюсь. Но зачем нужно это гендерное разделение? Почему нужно помогать именно девушкам? Почему бы не помочь всем тем у кого нет денег на хорошее образование?  

Ответить

Хороший

Евгений
1

Раньше было фото жирной уродины из Индии на веб странице скайпа :) тоже не понимаю, на фига.

Ответить

Илья Шишкунов

Евгений
0

Почему бы не помочь всем тем у кого нет денег на хорошее образование?

Им помогают, именно знания ты можешь получить бесплатно, есть курсы, но вот навыки и связи - за это надо платить или временем или деньгами 
А женщин в IT довольно мало, сконцентрированы они в HR, геймдеве и дизайне, если у последнем всё более менее окей, то первый сейчас умирает в агонии, а второй просто сильно токсичный 
Это конечно касается всех, но не вижу ничего плохого в том, чтобы женщины хотели помочь сами себе, это их право, а компании могут из поддерживать 

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Алекс Коваленко

0

клевый свитер! я б купил

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Евгений Делюкин

Алекс
0

В Россию не доставляют, к сожалению
Вчера пытался заказать 

Ответить

Зина Легзина

0

Почему же уродливый? Вполне симпатичный и акция крутая.

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Мария Ютько

0

Классный свитер в поддержку другой компании, которая еще топит за увеличение количества девушке в айти))

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Андрей Франко

0

свитер  в поддержку компании с крутой идеей. зачет

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