До этого два года компания бесплатно рассылала журналистам, сотрудникам и поклонникам рождественские свитеры с логотипами Windows 95 и XP, а теперь впервые продаёт.

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Microsoft выставила на продажу в своём интернет-магазине «уродливый» свитер (Windows Ugly Sweater) — часть выручки от его продаж компания передаст в поддержку некоммерческой организации Girls Who Code.

Тематика свитера — MS Paint, редактор изображений, который входит в пакет программ Windows. Свитер стоит $69,99 за штуку, некоммерческой организации передадут каждые $20 с продаж с 1 по 23 декабря. В Microsoft рассчитывают передать Girls Who Code как минимум $50 тысяч.

Girls Who Code стремится поддерживать и увеличивать число женщин в ИТ. Организация проводит бесплатные летние курсы и другие образовательные мероприятия для женщин.

В 2019 году компания раздавала свитеры Windows XP. Они были упакованы в коробки в стиле соответствующих операционных систем. Как будет выглядеть коробка для свитера MS Paint, неизвестно.