Microsoft выпустила «уродливый» свитер MS Paint за $70 и пообещала передать часть выручки Girls Who Code Материал редакции
До этого два года компания бесплатно рассылала журналистам, сотрудникам и поклонникам рождественские свитеры с логотипами Windows 95 и XP, а теперь впервые продаёт.
Microsoft выставила на продажу в своём интернет-магазине «уродливый» свитер (Windows Ugly Sweater) — часть выручки от его продаж компания передаст в поддержку некоммерческой организации Girls Who Code.
Тематика свитера — MS Paint, редактор изображений, который входит в пакет программ Windows. Свитер стоит $69,99 за штуку, некоммерческой организации передадут каждые $20 с продаж с 1 по 23 декабря. В Microsoft рассчитывают передать Girls Who Code как минимум $50 тысяч.
Girls Who Code стремится поддерживать и увеличивать число женщин в ИТ. Организация проводит бесплатные летние курсы и другие образовательные мероприятия для женщин.
В 2019 году компания раздавала свитеры Windows XP. Они были упакованы в коробки в стиле соответствующих операционных систем. Как будет выглядеть коробка для свитера MS Paint, неизвестно.
Вполне красивый свитер
Теперь женщины, права которых ущемляют в ИТ, должны возмутиться, что даже ugly sweater в их поддержку сделали недостаточно уродливым.
Сразу скажу, я не сексист. Я видел много девушек разработчиков / инжинеров в чем профессионализме я не сомневаюсь. Но зачем нужно это гендерное разделение? Почему нужно помогать именно девушкам? Почему бы не помочь всем тем у кого нет денег на хорошее образование?
Почему бы не помочь всем тем у кого нет денег на хорошее образование?
Им помогают, именно знания ты можешь получить бесплатно, есть курсы, но вот навыки и связи - за это надо платить или временем или деньгами
А женщин в IT довольно мало, сконцентрированы они в HR, геймдеве и дизайне, если у последнем всё более менее окей, то первый сейчас умирает в агонии, а второй просто сильно токсичный
Это конечно касается всех, но не вижу ничего плохого в том, чтобы женщины хотели помочь сами себе, это их право, а компании могут из поддерживать
клевый свитер! я б купил
Классный свитер в поддержку другой компании, которая еще топит за увеличение количества девушке в айти))
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