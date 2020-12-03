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Евгений Делюкин
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Музыкант назвал альбом "Ok Google Play Music" — и теперь «умные» устройства чаще проигрывают его музыку Материал редакции

Голосовые запросы включают треки исполнителя Drumkoon вместо «нормальных» композиций — так артист может стать популярнее и больше заработать.

5 комментариев
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2 ноября пользователь Reddit рассказал, как его сын пытался послушать рождественскую музыку, но вместо этого Google несколько раз включала «кучу странной фигни».

Когда он подошел к устройству, увидел почему. Помощник включал альбом с названием "Ok Google Play Music" с песнями музыканта Drumkoon. Названия представляют собой популярные запросы вроде:

  • "Hey Google Play Christmas Music"
  • "Ok Google Play Music"
  • "Hey Google Play Sleep Music"
  • "Hey Google Play Cooking Music"

На одном альбоме автор не остановился: музыкант выпустил аналогичные треки с запросами для Alexa и Siri, причем во многих стриминговых сервисах.

Редактор vc.ru нашел альбомы Drumkoon в Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, «Яндекс.Музыке» и VK Music.

Автор идеи — музыкант и подкастер Drumkoon

За счет обмана голосовых помощников Drumkoon может немного подзаработать, так как стриминговые сервисы платят за количество прослушиваний.

Он использовал популярные запросы, включая актуальный «Play Christmas Music», и чем дольше альбомы будут на площадках, тем чаще песни будут включать пользователи.

Сколько приносят независимым музыкантам…
Немного: чтобы исполнитель заработал хотя бы 10 тысяч рублей, его песню должны прослушать более 35…
vc.ru

Тематические песни могут помочь авторам быстро заработать. Например, в России 3 сентября резко подскакивают прослушивания одноименной песни Михаила Шуфутинского.

В США певица Мэрайя Кэри с 1994 по 2018 год заработала на песне "All I Want for Christmas is you" больше $60 млн. В 2016 году только на Spotify её прослушали более 210 млн раз.

#музыка #голосовойпомощник

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5 комментариев
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Arthur Niazyan

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Ах ты ж хитрая жопа.

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Daniil Okhlopkov

1

SEO в 2021

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Ol Ka

0

Только 1 вопрос: почему до этого до сих пор никто не догадался?

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Arthur Niazyan

Ol
1

не все могут think different

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Arthur Niazyan

0

Кстати, если Алисе сказать: "включи мне музыку, Алиса", она включит Костю Кинчева?

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