Голосовые запросы включают треки исполнителя Drumkoon вместо «нормальных» композиций — так артист может стать популярнее и больше заработать.

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2 ноября пользователь Reddit рассказал, как его сын пытался послушать рождественскую музыку, но вместо этого Google несколько раз включала «кучу странной фигни».

Когда он подошел к устройству, увидел почему. Помощник включал альбом с названием "Ok Google Play Music" с песнями музыканта Drumkoon. Названия представляют собой популярные запросы вроде:

"Hey Google Play Christmas Music"

"Ok Google Play Music"

"Hey Google Play Sleep Music"

"Hey Google Play Cooking Music"

На одном альбоме автор не остановился: музыкант выпустил аналогичные треки с запросами для Alexa и Siri, причем во многих стриминговых сервисах.

Редактор vc.ru нашел альбомы Drumkoon в Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, «Яндекс.Музыке» и VK Music.

Автор идеи — музыкант и подкастер Drumkoon

За счет обмана голосовых помощников Drumkoon может немного подзаработать, так как стриминговые сервисы платят за количество прослушиваний.

Он использовал популярные запросы, включая актуальный «Play Christmas Music», и чем дольше альбомы будут на площадках, тем чаще песни будут включать пользователи.

Тематические песни могут помочь авторам быстро заработать. Например, в России 3 сентября резко подскакивают прослушивания одноименной песни Михаила Шуфутинского.