Музыкант назвал альбом "Ok Google Play Music" — и теперь «умные» устройства чаще проигрывают его музыку Материал редакции
Голосовые запросы включают треки исполнителя Drumkoon вместо «нормальных» композиций — так артист может стать популярнее и больше заработать.
2 ноября пользователь Reddit рассказал, как его сын пытался послушать рождественскую музыку, но вместо этого Google несколько раз включала «кучу странной фигни».
Когда он подошел к устройству, увидел почему. Помощник включал альбом с названием "Ok Google Play Music" с песнями музыканта Drumkoon. Названия представляют собой популярные запросы вроде:
- "Hey Google Play Christmas Music"
- "Ok Google Play Music"
- "Hey Google Play Sleep Music"
- "Hey Google Play Cooking Music"
На одном альбоме автор не остановился: музыкант выпустил аналогичные треки с запросами для Alexa и Siri, причем во многих стриминговых сервисах.
Редактор vc.ru нашел альбомы Drumkoon в Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, «Яндекс.Музыке» и VK Music.
За счет обмана голосовых помощников Drumkoon может немного подзаработать, так как стриминговые сервисы платят за количество прослушиваний.
Он использовал популярные запросы, включая актуальный «Play Christmas Music», и чем дольше альбомы будут на площадках, тем чаще песни будут включать пользователи.
Тематические песни могут помочь авторам быстро заработать. Например, в России 3 сентября резко подскакивают прослушивания одноименной песни Михаила Шуфутинского.
В США певица Мэрайя Кэри с 1994 по 2018 год заработала на песне "All I Want for Christmas is you" больше $60 млн. В 2016 году только на Spotify её прослушали более 210 млн раз.
Только 1 вопрос: почему до этого до сих пор никто не догадался?
Кстати, если Алисе сказать: "включи мне музыку, Алиса", она включит Костю Кинчева?
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