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Таня Боброва
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Microsoft показала новогодний ролик — в нём пёс Руфус бегает с друзьями в Minecraft и валяется на рабочем столе Windows Материал редакции

В 2020 году праздники отличаются, но это не значит, что мы не можем радоваться и оставаться на связи, отметили в компании.

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Microsoft показала свой рождественский ролик, в котором рассказала историю собаки по кличке Руфус и обыграла продукты компании.

По сюжету Руфус скучает и не может встретиться со своим другом — псом из дома напротив. Но когда собака засыпает, всё меняется: во сне Руфус может снова играть с друзьями.

Он летает на самолёте в Microsoft Flight Simulator, бегает в мире Minecraft, «созванивается» по видеосвязи с друзьями в Microsoft Teams, играет в мяч в видеоигре Halo и валяется на зелёном поле традиционной заставки на рабочем столе Windows.

Все эти игры и программы пёс заметил днём, когда подходил к своим хозяевам. «В 2020 году праздники сильно отличаются, но это не значит, что мы не можем радоваться и оставаться на связи», — отметила в описании к ролику Microsoft.

Microsoft также предложила пользователям исследовать места, в которых побывал Руфус — Minecraft Dogtopia, Halo и Microsoft Flight Simulator, и поделиться впечатлениями в соцсетях по хэштегу «FindYourJoy». Также компания опубликовала несколько изображений собаки из рекламного ролика, чтобы пользователи могли их скачать и использовать, например, как фон в Teams.

#microsoft #новость

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Ray Smith

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В 2020 году праздники сильно отличаются, но это не значит, что мы не можем радоваться и оставаться на связи

Именно это и значит.

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