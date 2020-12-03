Microsoft показала новогодний ролик — в нём пёс Руфус бегает с друзьями в Minecraft и валяется на рабочем столе Windows Материал редакции
В 2020 году праздники отличаются, но это не значит, что мы не можем радоваться и оставаться на связи, отметили в компании.
Microsoft показала свой рождественский ролик, в котором рассказала историю собаки по кличке Руфус и обыграла продукты компании.
По сюжету Руфус скучает и не может встретиться со своим другом — псом из дома напротив. Но когда собака засыпает, всё меняется: во сне Руфус может снова играть с друзьями.
Он летает на самолёте в Microsoft Flight Simulator, бегает в мире Minecraft, «созванивается» по видеосвязи с друзьями в Microsoft Teams, играет в мяч в видеоигре Halo и валяется на зелёном поле традиционной заставки на рабочем столе Windows.
Все эти игры и программы пёс заметил днём, когда подходил к своим хозяевам. «В 2020 году праздники сильно отличаются, но это не значит, что мы не можем радоваться и оставаться на связи», — отметила в описании к ролику Microsoft.
Microsoft также предложила пользователям исследовать места, в которых побывал Руфус — Minecraft Dogtopia, Halo и Microsoft Flight Simulator, и поделиться впечатлениями в соцсетях по хэштегу «FindYourJoy». Также компания опубликовала несколько изображений собаки из рекламного ролика, чтобы пользователи могли их скачать и использовать, например, как фон в Teams.
В 2020 году праздники сильно отличаются, но это не значит, что мы не можем радоваться и оставаться на связи
Именно это и значит.
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