В рамках кампании сервис также временно сменил логотип на кота и создал специальный «рыбный» раздел в меню.

В закладки

В официальном аккаунте Delivery Club в Instagram исчезли все публикации, заметили пользователи. Изображение в «Историях» сообщает, что «аккаунт ограблен», и обещает 400 рублей за помощь в «расследовании» — для этого нужно перейти по ссылке.

После этого пользователь попадает в профиль аккаунта, который предлагает пройти квест, чтобы помочь распутать дело.

«Обычное утро начинается с жареных тостов и кофе, но не это. Кто-то вероломно украл все посты из аккаунта Delivery Club. У похитителей нет ничего святого — исчезли даже акции и промики. Посоветовавшись со всеми, мы решили, что нам нужны не копы, а коты! Один такой как раз открыл детективное агентство, туда-то мы и направимся», — говорится в первом сообщении.

Для прохождения квеста аккаунт предлагает переходить по ссылкам в описании публикаций. Пользователю нужно делать выбор, чтобы завершить расследование правильно: например, если коту-детективу предложить рыбу, он согласится помогать, но откажется взять дело за деньги.

После осмотра места преступления нужно выбрать одного из трёх подозреваемых. Тем, кто завершит квест и посадит преступника в тюрьму, компания предлагает поучаствовать в розыгрыше промокода на 400 рублей.

Квест — это часть новогоднего проекта Delivery Club, в рамках которого сервис доставки еды временно заменил в своем логотипе изображение страуса на кота, рассказали vc.ru в компании.

Иконка уже появилась в приложении, на фото профилей в соцсетях компании, а также на сумках некоторых курьеров. Проект по смене логотипа Delivery Club – идея внутренней команды компании. Квест в социальных сетях создавался вместе с SMM-агентством Panda Digital.

В рамках проекта Delivery Club создал специальную подборку рыбных ресторанов с промокодом PROMOKOT: 10% с каждого заказа по промокоду перечислят в благотворительный фонд «Добро Mail.ru» на помощь животным.

Помимо этого Delivery Club выпустил специальное меню с блюдами для котов вместе с «Много Лосося».