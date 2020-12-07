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Андрей Фролов
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«Строили планы на 2021 год и слушали "Прыгну со скалы"»: Spotify пошутил над попаданием «Король и шут» в топ-3 за год Материал редакции

Местный колорит.

5 комментариев
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В небольшом треде в Twitter представители Spotify в России «объяснили», почему группа «Король и шут» попала на третье место в списке самых популярных групп в стране за 2020 год.

Сервис использовал свой традиционный формат, в котором привязывает жизненные ситуации к трекам из библиотеки.

SpotifyRussia @SpotifyRussia
Мы удивляемся не тому, что «Король и Шут» попали в топ групп 2020, мы удивляемся, почему они не на первом месте.

#Спотифай #СпотифайРоссия #Spotify #SpotifyRussia https://t.co/d6ToCt1fv1

На первых двух местах в списке самых популярных групп 2020 года в Spotify оказались корейская BTS и хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda.

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5 комментариев Накачай стартап
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Valeriy Deev

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Им стриминг дает доступ к миллионам разной музыки, они покупают доступ и слушают, блэт, одну и ту же хероту 20-летней давности. Да купите уже батарейки для своего касетника наконец.

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Airat Kafman

0

Открыл тут автоматическую подборку Spotify "По волнам памяти", а там он мне накидал Таню Буланову, Отпетых мошенников, КиШ.....

Никто, никогда, не оскроблял меня так, как это делал ты! ....

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Denis1710

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Marat Nigametzianov

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Некрофилы

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Arartem

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