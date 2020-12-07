«Строили планы на 2021 год и слушали "Прыгну со скалы"»: Spotify пошутил над попаданием «Король и шут» в топ-3 за год Материал редакции
Местный колорит.
В небольшом треде в Twitter представители Spotify в России «объяснили», почему группа «Король и шут» попала на третье место в списке самых популярных групп в стране за 2020 год.
Сервис использовал свой традиционный формат, в котором привязывает жизненные ситуации к трекам из библиотеки.
На первых двух местах в списке самых популярных групп 2020 года в Spotify оказались корейская BTS и хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda.
Им стриминг дает доступ к миллионам разной музыки, они покупают доступ и слушают, блэт, одну и ту же хероту 20-летней давности. Да купите уже батарейки для своего касетника наконец.
Открыл тут автоматическую подборку Spotify "По волнам памяти", а там он мне накидал Таню Буланову, Отпетых мошенников, КиШ.....
Никто, никогда, не оскроблял меня так, как это делал ты! ....
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