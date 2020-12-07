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Евгения Евсеева
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Бренд Valio выпустил в России коллекцию одежды из молочных продуктов и переработанного хлопка Материал редакции

Запуск коллекции приурочен к переходу на упаковку из возобновляемого сырья.

2 комментария
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Производитель молочных продуктов Valio представил в России коллекцию дизайнерской одежды Valio Plant & Milk Design, полностью произведенную из переработанного сырья и вторичных тканей.

Худи, кюлоты и шоперы созданы из ткани Pure Waste на основе текстильных остатков швейных фабрик штата Тируппур в Индии. Ткань состоит на 60% из переработанного хлопка и на 40% из переработанного полиэстера.

Valio

Декоративные детали сделаны из гранул PolyAl — продукта переработки Tetra Pak. Рисунки на одежде выполнены с помощью красок на водной основе. Все ткани могут быть переработаны в дальнейшем, говорят в компании.

С помощью коллекции Valio рассчитывает привлечь внимание к ответственному отношению к окружающей среде. Например, футболки созданы из молока, которое отбраковали на ферме, говорится в сообщении компании. Эта ткань по своим свойствам ничем не отличается от обычной.

Valio

Дизайн коллекции вдохновлен упаковкой, на которую линейка молока Valio перейдёт с 2020 года. Упаковка не менее чем на 80% состоит из возобновляемого сырья — картона и полимеров, полученных из биоэтанола. Сырьём для него служит сок сахарного тростника.

Valio

Компания разработала коллекцию в сотрудничестве с дизайнером и создателем экологичного ателье GO Ольгой Глаголевой и бюро экологичных аксессуаров 99recycle. Приобрести ее можно в онлайн-магазине Fun For Mum, а средства от продажи пойдут в «РусКлиматФонд». Шопперы стоят 1500 рублей, футболки — 4500 рублей, кюлоты — 5500 рублей, а худи — 6500 рублей.

Valio

#новость #valio

Евгения Евсеева
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Вася Пражкин

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Что говорят маркетологи:
Valio выпустил в России коллекцию одежды из молочных продуктов

Как в реале:
 Худи, кюлоты и шоперы созданы из ткани Pure Waste на основе текстильных остатков швейных фабрик штата Тируппур в Индии.

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Alex Illarionov

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Когда уже маркетологи смогут зайти в инстаграм, найти самого фрикового и ебанутого художника, сделать ему заказ на дизайн одежды и выпустить ее без своего логотипа. 

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