Бренд Valio выпустил в России коллекцию одежды из молочных продуктов и переработанного хлопка Материал редакции
Запуск коллекции приурочен к переходу на упаковку из возобновляемого сырья.
Производитель молочных продуктов Valio представил в России коллекцию дизайнерской одежды Valio Plant & Milk Design, полностью произведенную из переработанного сырья и вторичных тканей.
Худи, кюлоты и шоперы созданы из ткани Pure Waste на основе текстильных остатков швейных фабрик штата Тируппур в Индии. Ткань состоит на 60% из переработанного хлопка и на 40% из переработанного полиэстера.
Декоративные детали сделаны из гранул PolyAl — продукта переработки Tetra Pak. Рисунки на одежде выполнены с помощью красок на водной основе. Все ткани могут быть переработаны в дальнейшем, говорят в компании.
С помощью коллекции Valio рассчитывает привлечь внимание к ответственному отношению к окружающей среде. Например, футболки созданы из молока, которое отбраковали на ферме, говорится в сообщении компании. Эта ткань по своим свойствам ничем не отличается от обычной.
Дизайн коллекции вдохновлен упаковкой, на которую линейка молока Valio перейдёт с 2020 года. Упаковка не менее чем на 80% состоит из возобновляемого сырья — картона и полимеров, полученных из биоэтанола. Сырьём для него служит сок сахарного тростника.
Компания разработала коллекцию в сотрудничестве с дизайнером и создателем экологичного ателье GO Ольгой Глаголевой и бюро экологичных аксессуаров 99recycle. Приобрести ее можно в онлайн-магазине Fun For Mum, а средства от продажи пойдут в «РусКлиматФонд». Шопперы стоят 1500 рублей, футболки — 4500 рублей, кюлоты — 5500 рублей, а худи — 6500 рублей.
Что говорят маркетологи:
Valio выпустил в России коллекцию одежды из молочных продуктов
Как в реале:
Худи, кюлоты и шоперы созданы из ткани Pure Waste на основе текстильных остатков швейных фабрик штата Тируппур в Индии.
Когда уже маркетологи смогут зайти в инстаграм, найти самого фрикового и ебанутого художника, сделать ему заказ на дизайн одежды и выпустить ее без своего логотипа.
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