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IKEA прекратит выпуск ежегодного бумажного каталога мебели — покупатели стали чаще выбирать товары в интернете Материал редакции
Издание выходило в бумажном виде последние 70 лет.
- IKEA объявила, что прекратит выпускать бумажную версию ежегодного мебельного каталога. Компания издавала его 70 лет.
- Покупатели всё чаще выбирают мебель онлайн, а интерес к каталогу уменьшился, говорится в заявлении ритейлера. В 2016 году на пике каталог печатался тиражом в 200 млн копий на 32 языках.
- «Поведение наших клиентов и их подход к потреблению медиа изменился. Сегодня каталог IKEA читают меньше людей, чем в прошлые годы. Компания увеличивает инвестиции в цифровые технологии», — объяснили в компании.
- В 2019 году объём розничных онлайн-продаж IKEA вырос на 45% по всему миру, сайт IKEA.com посетили более 4 млрд пользователей, добавили в компании.
- Впервые каталог выпустили в 1951 году в Швеции тиражом 285 тысяч экземпляров. В нём было 68 страниц. В 2000 году каталог впервые стал доступен онлайн.
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Airat Kafman
Каталог мебели - это то, благодаря чему в свое время взлетел бизнес Ингвара Кампрада, так что для них это фактически отказ от части традиций ради sustainable development
Евгений ИвановAirat
Да никому кроме отдельных фанатов и коллекционеров эти каталоги в реальности не нужны. На их выпуск тратились фантастические ресурсы, буквально впустую. Это отличная новость, в общем. Ещё один гвоздик в гроб печатных изданий.
Airat KafmanЕвгений
Для массового пользователя эти каталоги уже давно не доступны. Всех отправляют на сайт и в приложение. А теперь от бумажки откажутся полностью. Верстать каталоги не перестанут в любом случае, но теперь уже без привязки к формату квадратного каталога.
Виктор Алексеенко
Давно пора.
_ Aenter _
В мск я его уже лет 5 не видел
Юрий Тимков
Оч своевременно
Михаил Иванович
Пытался научить свою маму 55-го года рождения пользоваться электронным каталогом Икеи — пока прогресс небольшой. Видимо, придётся на своём принтере этот каталог распечатывать:(
Dan Grigoryev
Надеюсь, что и все остальные сети скоро последуют примеру.
●Deep●
Запомнил его вкуснопахнущим 😋
Дмитрий Богданов
из нераспроданных каталогов сделают кресло ПУПАБРЮК
Serge Tikhonenko
Стокман "Сумасшедшие дни" пока держится.
Sergey Belikov
Над юзабилити сайта бы еще поработали. Недавно как раз несколько заказов делал, очень неудобно многие вещи сделаны.
Ol Ka
Новость, безусловно, достойная, но можно было бы раскрыть её со всех сторон: сколько чего будет сэкономлено, сколько человек потеряет работу, какой экономический эффект от отказа ожидается, как отреагировали покупатели во всём мире 🤔