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Лиана Липанова
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IKEA прекратит выпуск ежегодного бумажного каталога мебели — покупатели стали чаще выбирать товары в интернете Материал редакции

Издание выходило в бумажном виде последние 70 лет.

  • IKEA объявила, что прекратит выпускать бумажную версию ежегодного мебельного каталога. Компания издавала его 70 лет.
  • Покупатели всё чаще выбирают мебель онлайн, а интерес к каталогу уменьшился, говорится в заявлении ритейлера. В 2016 году на пике каталог печатался тиражом в 200 млн копий на 32 языках.
  • «Поведение наших клиентов и их подход к потреблению медиа изменился. Сегодня каталог IKEA читают меньше людей, чем в прошлые годы. Компания увеличивает инвестиции в цифровые технологии», — объяснили в компании.
  • В 2019 году объём розничных онлайн-продаж IKEA вырос на 45% по всему миру, сайт IKEA.com посетили более 4 млрд пользователей, добавили в компании.
  • Впервые каталог выпустили в 1951 году в Швеции тиражом 285 тысяч экземпляров. В нём было 68 страниц. В 2000 году каталог впервые стал доступен онлайн.

#новость

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13 комментариев Накачай стартап
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Airat Kafman

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Каталог мебели - это то, благодаря чему в свое время взлетел бизнес Ингвара Кампрада, так что для них это фактически отказ от части традиций ради sustainable development

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Евгений Иванов

Airat
1

Да никому кроме отдельных фанатов и коллекционеров эти каталоги в реальности не нужны. На их выпуск тратились фантастические ресурсы, буквально впустую. Это отличная новость, в общем. Ещё один гвоздик в гроб печатных изданий. 

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Airat Kafman

Евгений
0

Для массового пользователя эти каталоги уже давно не доступны. Всех отправляют на сайт и в приложение. А теперь от бумажки откажутся полностью. Верстать каталоги не перестанут в любом случае, но теперь уже без привязки к формату квадратного каталога.

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Виктор Алексеенко

3

Давно пора.

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_ Aenter _

1

В мск я его уже лет 5 не видел

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Юрий Тимков

1

Оч своевременно

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Михаил Иванович

1

Пытался научить свою маму 55-го года рождения пользоваться электронным каталогом Икеи — пока прогресс небольшой. Видимо, придётся на своём принтере этот каталог распечатывать:(

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Dan Grigoryev

0

Надеюсь, что и все остальные сети скоро последуют примеру.

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●Deep●

0

Запомнил его вкуснопахнущим 😋

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Дмитрий Богданов

0

из нераспроданных каталогов сделают кресло ПУПАБРЮК

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Serge Tikhonenko

0

Стокман "Сумасшедшие дни" пока держится. 

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Sergey Belikov

0

Над юзабилити сайта бы еще поработали. Недавно как раз несколько заказов делал, очень неудобно многие вещи сделаны.

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Ol Ka

0

Новость, безусловно, достойная, но можно было бы раскрыть её со всех сторон: сколько чего будет сэкономлено, сколько человек потеряет работу, какой экономический эффект от отказа ожидается, как отреагировали покупатели во всём мире 🤔

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