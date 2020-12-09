Маркетинг
Евгения Евсеева
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Burger King в Великобритании представил логотип Burger Queen — он появится на форме женской футбольной команды Stevenage Материал редакции

Бренд хочет оказать равную поддержку женской и мужской командам.

6 комментариев
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Burger King запустил рекламную кампанию в Великобритании для поддержки женской футбольной команды Stevenage и разработал логотип Burger Queen.

Логотип появится на футбольной форме команды и останется там в течение всего сезона 2020-2021 года. Футболки можно приобрести в фирменном онлайн-магазине команды за £29,99 или £42,99. Деньги от продаж пойдут на поддержку Stevenage.

Женская команда сталкивается с теми же трудностями и препятствиями, что и мужская, рассказал директор по маркетингу Burger King Соко Нуньез. Поэтому бренд считает справедливым оказывать им одинаковую поддержку.

В 2019 году Burger King стал спонсором футбольного клуба Stevenage и запустил рекламную кампанию Stevenage Challenge в 10 странах, включая Россию.

#новость #burgerking

Евгения Евсеева
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6 комментариев Накачай стартап
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Николай Глущенко

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А потом выйдет на рынок Голландии и представит Бургер Трансгендера)

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Греческий корабль

Николай
2

С котлетой и сосиской одновременно?

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Иван Погуляев

1

Извините конечно, но очень хочется поорать с девушек-любительниц фастфуда в таких футболках

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Антон

0

Почему не в форме здоровенного члена 

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Christina Homyak

0

Какая замысловатая реклама!

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Снежана Кондратенко

0

Я вшоке. Извините ну уминя и слов нету 

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