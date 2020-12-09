Burger King в Великобритании представил логотип Burger Queen — он появится на форме женской футбольной команды Stevenage Материал редакции
Бренд хочет оказать равную поддержку женской и мужской командам.
Burger King запустил рекламную кампанию в Великобритании для поддержки женской футбольной команды Stevenage и разработал логотип Burger Queen.
Логотип появится на футбольной форме команды и останется там в течение всего сезона 2020-2021 года. Футболки можно приобрести в фирменном онлайн-магазине команды за £29,99 или £42,99. Деньги от продаж пойдут на поддержку Stevenage.
Женская команда сталкивается с теми же трудностями и препятствиями, что и мужская, рассказал директор по маркетингу Burger King Соко Нуньез. Поэтому бренд считает справедливым оказывать им одинаковую поддержку.
В 2019 году Burger King стал спонсором футбольного клуба Stevenage и запустил рекламную кампанию Stevenage Challenge в 10 странах, включая Россию.
А потом выйдет на рынок Голландии и представит Бургер Трансгендера)
Извините конечно, но очень хочется поорать с девушек-любительниц фастфуда в таких футболках
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