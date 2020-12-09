Бренд хочет оказать равную поддержку женской и мужской командам.

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Burger King запустил рекламную кампанию в Великобритании для поддержки женской футбольной команды Stevenage и разработал логотип Burger Queen.

Логотип появится на футбольной форме команды и останется там в течение всего сезона 2020-2021 года. Футболки можно приобрести в фирменном онлайн-магазине команды за £29,99 или £42,99. Деньги от продаж пойдут на поддержку Stevenage.

Женская команда сталкивается с теми же трудностями и препятствиями, что и мужская, рассказал директор по маркетингу Burger King Соко Нуньез. Поэтому бренд считает справедливым оказывать им одинаковую поддержку.