Маркетинг
Рая Хачатрян

«Одноклассники» запустили контекстный таргетинг по ключевым фразам Материал редакции

Он учтет взаимодействия пользователей не только с соцсетью, но и с «Юлой» и «ВКонтакте».

  • Социальная сеть «Одноклассники» запустила контекстный таргетинг по ключевым фразам, сообщили vc.ru в компании.
  • Инструмент работает на основе платформы myTarget. Он учитывает не только слова, но и все взаимодействия пользователей с проектами Mail.ru Group — «Юлой», «Одноклассниками» и «ВКонтакте».
  • При настройке контекстного таргетинга рекламодатели сразу увидят примерный прогноз охвата аудитории и смогут корректировать поисковые фразы, отметили в соцсети. Инструмент также может подсказать фразы-синонимы.
  • Рекламодатели могут указать количество дней, за которое пользователи интересовались похожими товарами и услугами – от одного дня до одного месяца. Это нужно, потому что в разных категориях бизнеса может отличаться срок принятия решения о покупке, добавили в компании.
  • Настроить контекстный таргетинг можно в разделе «Поисковые фразы» в рекламном кабинете соцсети. Инструмент работает только в десктопной версии соцсети, но реклама будет отображаться и в приложениях․

#новость #одноклассники

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2 комментария
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Настрою контекст в Одноклассниках за классы

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