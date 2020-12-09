«Одноклассники» запустили контекстный таргетинг по ключевым фразам Материал редакции
Он учтет взаимодействия пользователей не только с соцсетью, но и с «Юлой» и «ВКонтакте».
- Социальная сеть «Одноклассники» запустила контекстный таргетинг по ключевым фразам, сообщили vc.ru в компании.
- Инструмент работает на основе платформы myTarget. Он учитывает не только слова, но и все взаимодействия пользователей с проектами Mail.ru Group — «Юлой», «Одноклассниками» и «ВКонтакте».
- При настройке контекстного таргетинга рекламодатели сразу увидят примерный прогноз охвата аудитории и смогут корректировать поисковые фразы, отметили в соцсети. Инструмент также может подсказать фразы-синонимы.
- Рекламодатели могут указать количество дней, за которое пользователи интересовались похожими товарами и услугами – от одного дня до одного месяца. Это нужно, потому что в разных категориях бизнеса может отличаться срок принятия решения о покупке, добавили в компании.
- Настроить контекстный таргетинг можно в разделе «Поисковые фразы» в рекламном кабинете соцсети. Инструмент работает только в десктопной версии соцсети, но реклама будет отображаться и в приложениях․
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2 комментария Накачай стартап
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Новая профессия - однокласснитолог?
Настрою контекст в Одноклассниках за классы
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