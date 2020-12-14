В отличие от всего искусственного, что есть в мире фильма, в Ozon Express свежие продукты, говорят в компании.

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Ozon выпустил рекламный ролик, в котором амбассадор маркетплейса Дмитрий Маликов появляется в образе Джой, подруги-голограммы главного героя «Бегущего по лезвию 2049», рассказали vc.ru в компании. Он предлагает протагонисту помощь в выборе свежих продуктов.

В ролике главный герой читает монолог о том, что в мире не осталось ничего настоящего, «даже еда здесь — это обман». После этого голограмма Дмитрия Маликова предлагает ему заказать доставку еды из Ozon Express. Затем герой проходит тест на репликанта из фильма, где отвечает на вопросы о качестве и скорости доставки.

«Идея ролика пришла из любви к киберпанку — в его мире всё очень синтетическое, искусственное. Мы хотели сыграть на контрасте, ведь продукты в Ozon Express — натуральные. В "Бегущем по лезвию 2049", скажем, герои годами не могли вырастить чеснок — а курьеры сервиса довезут свежие продукты на дом за час», — сообщил директор по маркетингу Ozon Express Алексей Подъяпольский.

Автором идеи стал продюсер Алексей Фисун, он же собрал команду и занялся созданием проекта при поддержке внутренней команды Ozon.