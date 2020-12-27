Современные зажигалки появились совсем недавно — в начале 20 века, но их прототипы появились ещё в 15-м. За 100 лет их устройство мало поменялось, поэтому производители продвигали не просто вещь, а образ жизни.

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Zippo Car

Первые зажигалки: средневековые чертежи и опасные конструкции из пистолетов

Раннее подобие зажигалок разработал ещё Леонардо да Винчи в 15 веке. Его устройство для получения огня состояло из множества пружин и колёс, соединённых цепями с огнивом. Такая зажигалка заняла бы половину комнаты. Проект остался только в чертежах.

В 17 веке появились зажигалки из сломанных пистолетов: шумные, дымные и опасные для жизни. Веком спустя в Японии придумали крошечные пистолеты, в которых для зажигания использовались остатки шёлка.

История современных зажигалок началась в 1823 году, когда немецкий химик и инженер Иоганн Вольфганг Дёберейнер изобрёл одноименную лампу. В сосуде происходила реакция металлического цинка и серной кислоты, образуя водород.

Когда открывался клапан посередине, струя водорода выходила наружу и катализировалась платиной — и появлялось пламя.

Огниво Дёберейнера Hamburg Museum

В 1867 году Cartier придумала и запатентовала зажигалку на основе механического огнива из ружейных замков. Минус был в том, что размер огнива не позволял сделать карманную зажигалку.

Примерно 45 лет спустя химики соединили железо и церий — так появился ферроцерий, дающий горячие искры (он используется и в современных зажигалках).

С момента появления зажигалок их устройство мало менялось, выделиться за счёт технологий было сложно. Поэтому производители придумывали рекламные кампании, которые продвигали не просто зажигалку, а определённый образ жизни.

Реклама первых зажигалок: ветрозащитный экран, настольная роскошь и пожизненная гарантия

В начале 20 века несколько зажигалок, похожих на современные, выпустила британская Ronson:

В 1910-м запатентовала зажигалку в форме пистолета Pist-o-liter.

В 1913 году выпустила Wonderliter — первую карманную зажигалку, поддерживающую пламя.



В 1928 году — автоматическую зажигалку, которой можно было управлять одной рукой. Раньше для зажигания требовались обе руки, поэтому возможность «добыть» огонь одной была в новинку.



Рекламный плакат с зажигалкой Ronson с ветрозащитным экраном Reddit

В целом Ronson выпускала десятки моделей разных размеров и форм, но в 1920–1930 годы делала упор на дорогие настольные зажигалки.

Внизу — посеребрённая Ronson Queen Anne, сверху справа — Ronson Touch-Tip с часами (так аксессуар лучше вписывался в интерьер), слева — Ronson Crown, тоже посеребренная, но были и позолоченные Zippocollector и Liveauctioneers

Ronson даже разработала зажигалку, напоминавшую бар. Сигареты хранились под миниатюрным прилавком. Стоила зажигалка $27.

Рекламное объявление в журнале Punch or The London Charivari, 1936 год Blogspot

В рекламе Ronson использовала слоган «Зажигается каждый раз», а под логотипом появилась надпись «Лучшие зажигалки в мире».

Реклама в The Saturday Evening Post со слоганом «lights every time» («зажигается каждый раз»), 1927 год Tanksandafv

В 1932 году в американском Брэдфорде появилась зажигалка Zippo. Её создатель Джордж Блейсделл однажды увидел, как его друг прикуривал от громоздкой зажигалки из Австрии. Когда Джордж спросил, почему приятель не купит новую, тот ответил: старая работает в ветреную погоду, в отличие от остальных.

Блейсделл повторил кожух от ветра, но сделал новый корпус: прочный и удобный, чтобы пользоваться одной рукой. В рекламе предприниматель сделал упор на надёжность. Первым ходом Zippo стала пожизненная гарантия. В рекламе появилась фраза: «Работает, или мы отремонтируем её бесплатно».

После этого Блейсделл отправлял по магазинам, барам и клубам листовку. В ней Zippo представлялась как самая надёжная зажигалка, работающая в любую погоду.

Покупателям предлагали провести эксперимент: поставить зажигалку в метре от вентилятора и убедиться, что она будет гореть даже при таком сильном «ветре». Если за неделю испытаний зажигалка хоть раз не срабатывала, покупатель мог вернуть деньги.

Следующая идея — распространение зажигалок среди водителей междугородних автобусов, продавцов сигарет и ювелиров. Они получали зажигалки бесплатно и становились ходячей рекламой. Благодаря водителям автобусов о Zippo узнали в других городах.

Первой масштабной рекламой Zippo стала публикация в Esquire в 1937 году. Журнал был популярным, и реклама там стоила дорого: поэтому на одном развороте было с десяток разных объявлений. Zippo же выкупила целую страницу за $3000. Реклама в Esquire изображала девушку, которая без труда прикуривает сигарету на ветру.

Первая крупная реклама Zippo в Esquire, 1937 год Tumblr

Zippo продолжала давать рекламу в Esquire в 1938-м и 1939-м: образ менялся, но суть оставалась та же: зажигалка работала на ветру. Так Zippo стала известной как ветроустойчивая зажигалка, а образ «девушки на ветру» активно использовался на рекламных плакатах и коробках для зажигалок до самой войны.

Зажигалки на войне: почему Zippo стала легендой, а Ronson завоевала дурную славу

Механизм зажигалок усовершенствовали во время Первой Мировой войны. Железные дороги не всегда могли подойти близко к фронту, поэтому возникали проблемы с поставками.

Солдаты использовали спички, чтобы ориентироваться в темноте. Но они давали сильную искру и могли выдать позицию. Военные импровизировали и собирали зажигалки из подручных средств, например из пустого патрона.

Самодельные военные зажигалки. Их набивали ватой и закрывали крышкой. На месте воспламенителя находилась резьба для заливки бензина или керосина. К патрону крепился кремень из ферроцериевого камня Wwii.space

Во времена Второй Мировой солдаты американской армии почти полностью экипировались за счёт государства. Зажигалка не входила в список казённых вещей. Поэтому солдаты покупали их сами. Когда производители зажигалок поняли, что армия — хороший покупатель, стали поставлять зажигалки на фронт.

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Больше половины всех зажигалок в годы войны поставляла Bowers. Самой популярной была беспламенная зажигалка 1942 года Army-Navy. В качестве топлива в ней использовался трут — тонкий водоотталкивающий шнур, пропитанный горючей жидкостью. Он тлел, подобно сигарете.

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На Zippo приходилось меньше правительственных поставок, но зажигалки компании, по мнению военного репортёра Эрни Пайла, были «самым желанным предметом на поле боя».

Пайл писал колонки для газеты Scripps-Howard Newspaper и давал зажигалку каждому солдату, у которого брал интервью. Zippo бесплатно присылала корреспонденту 50–100 зажигалок в месяц, чтобы продвигать свой продукт среди солдат.

Эрни Пайл. В 1944 году репортёр написал : «Зажигалка Zippo пользуется большим спросом на поле боя… искренне верю, что Zippo — самая желанная вещь в армии» Zippo-windproof-lighter

Компания делала зажигалки из стали с чёрным покрытием, чтобы отблеск не выдавал позицию. Солдаты использовали зажигалки Zippo в качестве горелок, для розжига костров и подачи сигналов. Они работали на любом топливе, вплоть до виски.

Другой плюс Zippo был в кастомизации. Солдаты делали надписи и рисунки на корпусе, делая зажигалку неповторимой.

Zippo с чёрным покрытием и картонная коробка, которые использовалась для поставки зажигалок на фронт с 1942 по 1945 год Zippo-windproof-lighter

В 1940-х годах компания начала выпускать зажигалки с эмблемами войск и военными сюжетами. К 1942 году выпуск зажигалок полностью переориентировался на нужды армии.

Завод Zippo работал на полную мощность, чтобы удовлетворить потребности американских солдат. Гражданские попросту не могли купить зажигалку в обычном магазине или баре.

Это стало постоянной темой для военной рекламы Zippo: на каждом плакате компания предлагала беречь свою «драгоценную» зажигалку Zippo, потому что купить новую нельзя — поставки только для фронта.

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В 1944 году Zippo выпустила серию шуточных плакатов о защите от ветра и ценности своего товара для военных.

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Ronson же к 1940-м годам переключилась с настольных зажигалок на карманные. В 1941 году компания поставляла для армии модель Whirlwind — чёрного цвета, с выдвигающимся защитным экраном от ветра.

Но зажигалки Ronson встречались на поле боя реже, потому что были дороже. Ronson с ветрозащитным экраном стоила $5,95, в то время как Zippo продавалась за $2,5.

Несмотря на надежность, Ronson приобрела дурную славу на фронте из-за довоенного рекламного слогана: «Press… it’s lit, release… it’s out» («Нажал — зажглась, отпустил — потухла»). Немецкие танкисты называли «Ронсонами» американские танки M4 Sherman. Они загорались после первого попадания снаряда.

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Послевоенная реклама: возврат на гражданский рынок и настольные зажигалки для тех, кто ненавидит настольные зажигалки

В конце войны Zippo вернулась к продаже зажигалок на потребительском рынке: выпустила рекламные зарисовки со словами «Это не обман зрения — зажигалки Zippo возвращаются».

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Между тем глава Zippo понимал, что одной печатной рекламы уже недостаточно. Появился автомобиль Zippo Car: в конце 1940-х — начале 1950-х годов машина объехала 48 штатов, участвуя в торговых выставках, ярмарках и парадах.

Очередная задумка — зажигалка как реклама в кармане каждого потребителя. Разные компании заказывали свой логотип или название на зажигалках Zippo. Одними из первых были маркетологи Budweiser. Реклама этой марки пива не раз появлялась на корпусе Zippo. В разные годы услугой воспользовались McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, PANAM, Boeing, Gillette, Ford, General Motors и Chrysler.

Zippo рекламные акции приносили не только доход: компания стала ассоциироваться с повседневностью.

В 1950 году производитель выпустил серию рекламных плакатов со слоганом «Why zip, zip, zip, when one zip does it», показывающих, что Zippo зажигается с первого раза.

Компания то и дело напоминала о ветрозащитных свойствах зажигалки. Чтобы это показать, изобразили бегущего персонажа. Он с лёгкостью прикуривал с помощью Zippo даже в трудных ситуациях.

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Одновременно компания продолжала позиционировать свои зажигалки как долговечные и качественные. В журналах появлялись публикации со слоганом «Она по-прежнему работает». Это были короткие истории старых зажигалок Zippo, которые работали со времён памятных событий: войны или футбольного матча 1934 года.

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Ronson в послевоенные годы продвигала зажигалки как предмет искусства. Компания решила вернуть в моду настольные зажигалки и придумывала новые модели.

В 1950-х годах появилась Rondelight в виде мяча для крикета, обтянутого натуральной кожей.

Зажигалка Ronson в виде мяча для крикета Blogspot

В 1967 году фирма выпустила рекламу настольных зажигалок для тех, кто ненавидит настольные зажигалки. Ronson объясняла, что новые настольные зажигалки сильно отличаются от довоенных: они стильные и украшают интерьер.

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Ronson делала акцент на прочности. Компания утверждала, что зажигалка работает даже пролежав сутки в воде, после случайной стирки, если она выпала с девятого этажа или пролежала в снегу пять месяцев.

Рекламный плакат иллюстрирует прочность зажигалки Ronson Vintageadbrowser

В 1955 году Ronson выпустила ветрозащитную зажигалку Windlite. Если Zippo изначально была такой, то у Ronson раньше была только военная модель Whirlwind.

Чтобы показать свойства новой зажигалки, компания опубликовала серию материалов: на одном из снимков зажигалка горела на капоте гоночного автомобиля.

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В начале 1960-х годов компания выпустила бутановые зажигалки под маркой Varaflame.

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Зажигалка — лучший подарок: для современных матерей, невест, выпускников и отцов

Zippo подхватила военную историю, когда солдаты вырезали на корпусе рисунки или надписи, и стала делать такие сама. С 1956 года для гравировки применяли химическое травление. Это позволило сделать рисунок детальнее. С тех пор зажигалки продвигали в том числе как подарок и даже как предмет коллекционирования.

В том же году компания выпустила новую тонкую зажигалку, чтобы привлечь женскую аудиторию. Появилась реклама зажигалок для «современных матерей». Позднее компания рекламировала эту модель и мужчинам.

Перед рождеством 1956 года Zippo выпускает рекламу с текстом, который сравнивает зажигалку с драгоценностью и говорит, что это лучший подарок: «Продукт с самого начала разработан и упакован как украшение. Тонкая зажигалка носит громкое имя Zippo — но она настолько нова, что никто никогда не получал её на Рождество».

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В рекламе использовались слоганы вроде «Это подарок, который всегда кстати», «Как не дать огню угаснуть». Упор делали на то, что зажигалку можно подарить кому угодно. Один из плакатов предлагал Санта-Клаусу взглянуть на зажигалки Zippo, чтобы понять, что подарить на Рождество.

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Ronson тоже рекламировала зажигалки как идею для подарка, но с другой стороны. Компания выпускала разные зажигалки, поэтому каждый мог выбрать подходящую зажигалку: «На любой случай — для свадеб, выпускных и дня отца».

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У Ronson тоже была реклама с Санта-Клаусом, который может больше не переживать: он «точно знает, что хотят в подарок в этом году».

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Чтобы повысить ценность зажигалки как подарка, компания выпустила ручку-зажигалку. Реклама указывала, что чаще всего в компании спрашивают ручку или зажигалку. Если подарить ручку-зажигалку, подаришь сразу две нужные вещи в одной.

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Одноразовые зажигалки за $1,5: Bic против роскоши

В 1961 году во Франции появилась первая одноразовая зажигалка Cricket от S.T. Dupont. Прежде её основным продуктом были роскошные зажигалки за сотни долларов.

Исследовав сбыт одноразовых зажигалок, S.T. Dupont и разработала недорогой аксессуар. Через десять лет Gillette купила французскую фирму и начала продвигать её изобретение на американском рынке.

В 1973-м дешёвую зажигалку выпустила итальянская Bic, которая прославилась одноразовыми ручками. Основатель Марсель Бик подметил, что ручки и зажигалки часто теряются, но одноразовую потерять не жалко. Модели Bic были доступны в пяти цветах и продавались за $1,49. Поэтому они пользовались огромной популярностью: каждый месяц можно было купить новую.

Чтобы конкурировать с Gillette, Bic запустила рекламную кампанию «Flick my Bic» («Щёлкни мой Bic»). В роликах разные герои произносили эту на первый взгляд безобидную фразу. Но за ней скрывалась игра слов с сексуальным подтекстом.

Рекламный ролик «Flick Your Bic», 1974 год. Благодаря двусмысленности реклама стала успешной. Фраза вошла в обиход, как и зажигалки Bic

Чтобы показать долговечность зажигалки, Bic указывала, что её хватит на 3000 раз. Иной раз её противопоставляли спичкам, обыгрывали выбор цветов.

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В ответ Gillette вновь вывела на рынок настольные зажигалки, хотя в 1970-е они почти исчезли. Спрос подорвали доступные одноразовые зажигалки. Cricket Accent не была, собственно, зажигалкой — скорее чехлом для одноразовой.

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Идея не выстрелила, и в 1976 году Gillette поменяла позиционирование. Cricket стали продвигать как модный аксессуар под настроение или одежду.

«Модные зажигалки Cricket — это аксессуары, которые соответствуют вашему образу, соответствуют вашему настроению». Мундштук добавлял атмосферу гламура Tobacco.stanford.edu

В противовес Zippo в 2000-х годах запустил кампании с «антирекламой».

Сверху: «Настоящая любовь — не одноразовая», «Страсть — не одноразовая». Снизу: «Одноразовый. Ещё одно обозначение мусора» Zippocollector и Adsoftheworld