Рекламное объявление в журнале Punch or The London Charivari, 1936 год

Реклама в The Saturday Evening Post со слоганом «lights every time» («зажигается каждый раз»), 1927 год

В 1950 году производитель выпустил серию рекламных плакатов со слоганом «Why zip, zip, zip, when one zip does it», показывающих, что Zippo зажигается с первого раза.