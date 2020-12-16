Потом её можно съесть.

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IKEA создала набор Gingerbread Höme — с его помощью можно сделать пряничные версии «культовой» мебели магазина.

IKEA

Компания предлагает скачать пошаговые инструкции по сборке мебели — они повторяют обычные инструкции магазина.Формы можно распечатать и вырезать из бумаги, а затем приложить к тесту и выпечь «детали» мебели.

Для владельцев 3D-принтеров компания предлагает файлы для распечатки форм.

IKEA

Кроме того, компания предложила жителям Канады поучаствовать в розыгрыше: при оформлении заказа они смогут выиграть набор для создания пряников или подарочную карту на $100.