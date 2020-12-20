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Лиана Липанова

Фото: билборд в центре Нью-Йорка с изображением Чайковского как самого популярного русского артиста в Spotify вне России Материал редакции

Ежемесячного аудитория композиций Чайковского составила 2,8 млн слушателей по всему миру.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разместил на площади Times Square в центре Нью-Йорка билборд с изображением Петра Чайковского — композитор стал самым прослушиваемым русским музыкантом 2020 года среди слушателей сервиса за пределами России.

Ежемесячного аудитория композиций Чайковского составила 2,8 млн человек по всему миру. Spotify также создал специальный плейлист This is Tchaikovsky с некоторыми популярными произведениями автора. Самыми популярными композициями Чайковского стали:

  • Балет «Лебединое озеро» op. 20, действие II, сцена 10 (Лондонский симфонический оркестр).
  • Балет «Щелкунчик» op. 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» (Берлинская филармония).
  • Балет «Щелкунчик» op. 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» (Российский национальный оркестр).
  • Балет «Щелкунчик» op. 71, действие I, сцена 2: «Марш» (Берлинская филармония).
  • «Детский альбом» op. 39, сцена 3: «Мама» (Кэрол Розенбергер).

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Александр Дайверов

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Патриотический коммент

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Старинный Артем

Александр
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«Едкий» (гадкий) ответ, с притягиванием за уши хуйни, который обязательно должен появиться ниже.

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Winter Buddha

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А у нас сейчас стесняются Чайковского из-за того что он был геем? 😅

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