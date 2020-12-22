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Евгения Евсеева

Epic Games и Samsung разослали блогерам посылки с призывом «освободить Fortnite» — в коробках как у Apple Материал редакции

Разработчик не впервые высмеивает компанию из-за удаления игры из App Store.

6 комментариев
1497 просмотров

Студия Epic Games объединилась с компанией Samsung и разослала некоторым игровым блогерам специальные наборы. Посылки пришли в коробках, похожих на те, в которых рассылает свои продукты Apple.

Фотографиями содержимого поделился владелец YouTube-канала Kinda Funny Games Грег Миллер. В набор входит куртка с надписью Free Fortnite и логотипом в виде радужной ламы, который напоминает логотип Apple, и планшет Samsung Galaxy Tab S7.

Также к набору прилагается записка. В ней Epic Games сообщает, что Fortnite стала игрой года по версии Samsung Galaxy Store. «Пока Fortnite всё ещё недоступна в App Store и Google Play, вы можете загрузить ее из магазина приложений Epic Games или Galaxy Store», — говорится в записке. Также компания призвала распространять хэштег «FreeFortnite».

Greg Miller @GameOverGreggy
😳 #freefortnite https://t.co/HUtZwkO4D1

Epic Games не впервые высмеивает Apple. В августе студия выпустила короткометражку Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh. А затем провела чемпионат с призами, высмеивающими Apple.

В августе 2020 года Epic Games запустила в мобильной версии игры Fortnite функцию оплаты внутриигровых покупок — в обход App Store и Google Play, чтобы избежать комиссии в 30%. В результате оба магазина приложений удалили игру, а разработчик подал на них в суд. Дело рассмотрит суд присяжных в 2021 году.

18 ноября Apple объявила, что снизит комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год. Глава Epic Games назвал это «просчитанным ходом», чтобы разделить создателей приложений и сохранить собственную монополию в магазинах и платежах.

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vc.ru

#новость #epicgames #fortnite

6 комментариев
5
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6 комментариев Накачай стартап
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John Fima

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Надо было пользоватся встроенными покупками apple, а не выпендриваться и жадничать. Вот результат - ни игры в app store ни денег. Брали бы пример с angry birds - и были бы еще в большем плюсе.

А в принципе если всё не устраивало - надо было делать свою консоль и продавать игру для нее. Раз выпускал игру для ios платформы значит был согласен с правилами ведения бизнеса по версии apple.

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Ilya Aparin

4

Как же у них сверлит в одном месте все это время

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Andrey Sobolev

Ilya
0

Эпики целый год 
https://www.youtube.com/watch?v=FeCXooh8AXE

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Bobo Momo

0

Галенкин жжёт!

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Artem 69

0

К какому брэнду относится радужный кролик?

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Alexey Fedorov

0

Тут даже слов не надо.

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