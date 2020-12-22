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Андрей Фролов

«Астролог за 120 тысяч рублей» принёс агентству нужного менеджера, 36 тысяч просмотров и астропортрет гендиректора Материал редакции

Историю появления вакансии для специалиста по благоприятным датам рассказал основатель Out Digital Роман Зарипов.

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В начале декабря 2020 года в российских соцсетях разошёлся скриншот вакансии с HeadHunter, в которой digital-агентство искало астролога. Этот специалист с зарплатой в 90-120 тысяч рублей должен был предсказывать победу в тендерах, описывать персональные гороскопы клиентов и сотрудников, а также находить удачные дни для запуска проектов.

Объявление запустило рекламное агентство Out Digital, чтобы привлечь внимание к другим своим вакансиям. Глава компании Роман Зарипов по просьбе vc.ru рассказал, чем закончился поиск.

Предыстория вакансии очень простая. На протяжении двух месяцев мы не могли закрыть несколько позиций в агентстве. Осенью у нас было мало откликов и ещё меньше кандидатов, которые доходили до этапа собеседования. Нам не помогало ни платное промо на HeadHunter, ни размещение вакансий в профильных Telegram-каналах.

Тогда мы решили подойти к решению это задачи с другой стороны и подумали, как можно было бы привлечь внимание специалистов к нашему агентству. Обсудив внутри — решили создать необычную вакансию астролога, который помог бы закрыть нам боли рекламного рынка (непрозрачные тендеры, множество правок от клиентов и так далее).

Мы заранее понимали, что у такой вакансии есть вирусный потенциал — поэтому расчёт был на то, что на нашу страницу на HH зайдёт много людей и кому-то могут показаться релевантными другие вакансии агентства. Всё так и получилось.

Вакансия разлетелась по развлекательным площадкам, телеграм-каналам и профильным сообществам. Наша страница на HH за неделю получила больше просмотров, чем за все предыдущие три года, а количество откликов на другие вакансии выросло на 30-40%.

Роман Зарипов
Количество просмотров вакансий Out Digital

Благодаря этой активности мы закрыли позицию аккаунт-менеджера, который откликнулся на нашу вакансию после того, как увидел позицию астролога и решил проверить, реально ли она существует.

Но что самое удивительное — это количество людей, которые откликнулись по профессии. Здесь мы заранее хотим попросить прощение у тех, кто рассматривал работу астрологом в нашем агентстве, так как серьезно относимся к этой науке.

За две недели мы по разным каналам получили порядка 200 откликов со всей страны: кто-то просто присылал вводные письма с описанием своего подхода к работе, кто-то находил мою дату рождения и раскладывал астропортрет, а одна женщина из Петербурга сделала раскладку по нашей компании, расписав благоприятные даты в 2021 году.

Увидев такой серьезный подход к решению наших болей, мы по-настоящему задумались о том, чтобы в следующем году начать работу с астрологом на ежедневной основе.

Это наш не первый подобный кейс (до этого были «миллионер из Химок», аренда роз на 8 марта, выдвижение «Алисы» в президенты).

В каждом проекте на короткой дистанции к тебе обращается, как правило, малый бизнес, но на длинной дистанции, когда крупные бренды проводят тендеры — зовут нашу креативную команду, вспоминая о прошлых активностях. Такие проекты для нас — возможность получать приглашения в конкурсы крупных клиентов.

#кейсы

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