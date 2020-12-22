Предыстория вакансии очень простая. На протяжении двух месяцев мы не могли закрыть несколько позиций в агентстве. Осенью у нас было мало откликов и ещё меньше кандидатов, которые доходили до этапа собеседования. Нам не помогало ни платное промо на HeadHunter, ни размещение вакансий в профильных Telegram-каналах.

Тогда мы решили подойти к решению это задачи с другой стороны и подумали, как можно было бы привлечь внимание специалистов к нашему агентству. Обсудив внутри — решили создать необычную вакансию астролога, который помог бы закрыть нам боли рекламного рынка (непрозрачные тендеры, множество правок от клиентов и так далее).

Мы заранее понимали, что у такой вакансии есть вирусный потенциал — поэтому расчёт был на то, что на нашу страницу на HH зайдёт много людей и кому-то могут показаться релевантными другие вакансии агентства. Всё так и получилось.

Вакансия разлетелась по развлекательным площадкам, телеграм-каналам и профильным сообществам. Наша страница на HH за неделю получила больше просмотров, чем за все предыдущие три года, а количество откликов на другие вакансии выросло на 30-40%.