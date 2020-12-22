«Астролог за 120 тысяч рублей» принёс агентству нужного менеджера, 36 тысяч просмотров и астропортрет гендиректора Материал редакции
Историю появления вакансии для специалиста по благоприятным датам рассказал основатель Out Digital Роман Зарипов.
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В начале декабря 2020 года в российских соцсетях разошёлся скриншот вакансии с HeadHunter, в которой digital-агентство искало астролога. Этот специалист с зарплатой в 90-120 тысяч рублей должен был предсказывать победу в тендерах, описывать персональные гороскопы клиентов и сотрудников, а также находить удачные дни для запуска проектов.
Объявление запустило рекламное агентство Out Digital, чтобы привлечь внимание к другим своим вакансиям. Глава компании Роман Зарипов по просьбе vc.ru рассказал, чем закончился поиск.
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