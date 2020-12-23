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Евгения Евсеева

KFC представила собственную игровую консоль — с встроенным грилем Материал редакции

«Войны консолей закончились».

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Игровое подразделение KFC Gaming представило на странице в Twitter собственную игровую консоль KFConsole. Шуточный трейлер KFC опубликовала в июне 2020 года и пообещала показать консоль в ноябре.

Консоль создали с командой Cooler Master. Устройство совмещает в себе игровую приставку и гриль, на котором можно подогреть курицу. По словам разработчиков, гриль — часть системы охлаждения, которая специально создана для отвода тепла.

KFC

Разработчики использовали при создании консоли платформу Intel NUC 9 на базе Intel Core i9, а также видеокарту GeForce RTX от ASUS, способную работать с разрешением 4К и виртуальной реальностью.

Руководитель отдела PR и социальных сетей KFC в Великобритании Марк Чиверс заявил, что «KFConsole — флагман компании», пишет Tom's Hardware.

Стив Джеймс, менеджер по PR в Cooler Master, рассказал, что работа над консолью шла с первого твита KFC в июне. Дата выпуска консоли и её цена пока неизвестны. По словам издания, детали станут известны в январе.

Член команды Cooler Master Тим Тимпелай рассказал изданию, что «было весело читать статьи о том, что видео с консолью — это насмешка над Xbox и PlayStation». По его словам, команда занималась разработкой консоли «в тени».

#kfc

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Kirk Louson

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чот хорошая штука вышла)

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