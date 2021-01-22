«Либо ограничить, либо принять»: вокруг рассылок Substack возникли рекламные стартапы вопреки бизнес-модели сервиса Статьи редакции
Конспект материала Business Insider о том, что вокруг платформы для изданий и журналистов стали появляться рекламные стартапы. И это поставило бизнес под угрозу.
Substack — это бесплатная платформа email-рассылок для журналистов, экспертов, изданий. Сервис предлагает авторам статей создать собственную рассылку и берёт на себя всю техническую часть: в Substack есть текстовый редактор, инструменты вёрстки, кнопки соцсетей и прочее.
В 2020 году в Substack журналисты стали самостоятельно интегрировать объявления в тексты. Реклама появляется в рассылке крупнейших авторов платформы — например, у Delia Cai или Packy McCormack.
Это даёт журналистам дополнительный доход, но идёт вразрез с идеей Substack — компания отказалась от рекламы в пользу подписки. Действия авторов могут заставить сервис отреагировать, пишет Business Insider и предполагает, что это может привести к модерации рассылок.
Основатели Substack открыто выступают против рекламы с момента запуска платформы. Компания зарабатывает с комиссии в 10% от подписки на авторов. Журналисты могут самостоятельно ввести платный доступ к своим материалам — стоимость не может быть меньше $5 в месяц.
Формат подписки — не только идея, которая выделяет Substack среди конкурентов, но и бизнес-модель платформы: комиссия позволяет поддерживать бесплатные рассылки.
Если авторы смогут зарабатывать с рекламы без подписки и будут пользоваться бесплатным хостингом Substack, то сервис не получит ничего взамен. Единичные случаи рекламы — не проблема, считает издание.
Пока Substack игнорирует проблему, на рынке появились рекламные стартапы
Они связывают авторов и бренды, которые хотят разместить в электронных письмах рекламу. Многие авторы открыты к рекламе, так как хотят оставить свой блог доступным для всех и не подключать подписку, пишет Business Insider. Это позволим им быстрее расти и зарабатывать. А рекламодателям интересна реклама в рассылках, потому что там более вовлечённые читатели.
Business Insider приводит пример трёх таких сервисов.
- Swapstack — перенаправляет бренды и авторов в Slack-канал, где они совместно договариваются о рекламе. Сервис берёт менее 10% с каждой сделки. Сейчас он провёл 38 сделок, которые принесли около $5700.
- Letterwell — основатель заявляет, что это как Google AdSense или Facebook Ads, только для электронной почты. Сервис связывает более 290 авторов и «тысячи» брендов. В отличие от Swapstack, это полноценная платформа, а не просто Slack-канал. У неё есть крупные клиенты вроде блога Scott's Cheap Flights с 1,8 млн подписчиков.
- Upstart.me — похожая платформа, которая связывает 2500 рекламодателей и 110 авторов. И Letterwell, и Upstart.me позволяют авторам бесплатно добавлять свои блоги на платформы, где их может найти рекламодатель.
Проблемы рекламных сервисов
- Ключевые показатели рекламы вроде количества приходится отслеживать вручную.
- Цену, продолжительность кампании, креативы и прочее тоже нужно согласовывать с каждым автором и брендом отдельно. Тех, кто не знаком с рекламным рынком, могут ввести в заблуждение в ходе переговоров.
- Substack пока не реагирует на появление рекламы на платформе, но в будущем он может запретить рекламные инструменты.
- Либо сервис может начать взимать плату с авторов за использование платформы.
«Тем не менее, появление рекламы в экосистеме Substack поднимает вопрос о будущем платформы и буме email-рассылок в широком смысле. Если авторы хотят рекламы, а основателям нужна модель подписки, кто победит?» — добавляет Business Insider.
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