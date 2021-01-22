Конспект материала Business Insider о том, что вокруг платформы для изданий и журналистов стали появляться рекламные стартапы. И это поставило бизнес под угрозу.

{"id":199519,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/199519-libo-ogranichit-libo-prinyat-vokrug-rassylok-substack-voznikli-reklamnye-startapy-vopreki-biznes-modeli-servisa","title":"\u00ab\u041b\u0438\u0431\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043b\u0438\u0431\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Substack \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b \u0432\u043e\u043f\u0440\u0435\u043a\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/marketing\/199519-libo-ogranichit-libo-prinyat-vokrug-rassylok-substack-voznikli-reklamnye-startapy-vopreki-biznes-modeli-servisa","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/199519-libo-ogranichit-libo-prinyat-vokrug-rassylok-substack-voznikli-reklamnye-startapy-vopreki-biznes-modeli-servisa&title=\u00ab\u041b\u0438\u0431\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043b\u0438\u0431\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Substack \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b \u0432\u043e\u043f\u0440\u0435\u043a\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/199519-libo-ogranichit-libo-prinyat-vokrug-rassylok-substack-voznikli-reklamnye-startapy-vopreki-biznes-modeli-servisa&text=\u00ab\u041b\u0438\u0431\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043b\u0438\u0431\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Substack \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b \u0432\u043e\u043f\u0440\u0435\u043a\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/199519-libo-ogranichit-libo-prinyat-vokrug-rassylok-substack-voznikli-reklamnye-startapy-vopreki-biznes-modeli-servisa&text=\u00ab\u041b\u0438\u0431\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043b\u0438\u0431\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Substack \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b \u0432\u043e\u043f\u0440\u0435\u043a\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/marketing\/199519-libo-ogranichit-libo-prinyat-vokrug-rassylok-substack-voznikli-reklamnye-startapy-vopreki-biznes-modeli-servisa","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u041b\u0438\u0431\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043b\u0438\u0431\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a Substack \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b \u0432\u043e\u043f\u0440\u0435\u043a\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/marketing\/199519-libo-ogranichit-libo-prinyat-vokrug-rassylok-substack-voznikli-reklamnye-startapy-vopreki-biznes-modeli-servisa","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 70 просмотров

Основатели Substack Хэмиш Маккензи и Крис Бест Fortune

Substack — это бесплатная платформа email-рассылок для журналистов, экспертов, изданий. Сервис предлагает авторам статей создать собственную рассылку и берёт на себя всю техническую часть: в Substack есть текстовый редактор, инструменты вёрстки, кнопки соцсетей и прочее.

В 2020 году в Substack журналисты стали самостоятельно интегрировать объявления в тексты. Реклама появляется в рассылке крупнейших авторов платформы — например, у Delia Cai или Packy McCormack.

Реклама рассылки ExitUp в письме Packy McCormack

Это даёт журналистам дополнительный доход, но идёт вразрез с идеей Substack — компания отказалась от рекламы в пользу подписки. Действия авторов могут заставить сервис отреагировать, пишет Business Insider и предполагает, что это может привести к модерации рассылок.

Основатели Substack открыто выступают против рекламы с момента запуска платформы. Компания зарабатывает с комиссии в 10% от подписки на авторов. Журналисты могут самостоятельно ввести платный доступ к своим материалам — стоимость не может быть меньше $5 в месяц.

Формат подписки — не только идея, которая выделяет Substack среди конкурентов, но и бизнес-модель платформы: комиссия позволяет поддерживать бесплатные рассылки.

Если авторы смогут зарабатывать с рекламы без подписки и будут пользоваться бесплатным хостингом Substack, то сервис не получит ничего взамен. Единичные случаи рекламы — не проблема, считает издание.

Но если это станет массовым, модель финансирования платформы может оказаться под угрозой. Это вынудит Substack либо ограничить рекламу, либо принять её. Второй вариант противоречит идеям платформы. Business Insider

Пока Substack игнорирует проблему, на рынке появились рекламные стартапы

Они связывают авторов и бренды, которые хотят разместить в электронных письмах рекламу. Многие авторы открыты к рекламе, так как хотят оставить свой блог доступным для всех и не подключать подписку, пишет Business Insider. Это позволим им быстрее расти и зарабатывать. А рекламодателям интересна реклама в рассылках, потому что там более вовлечённые читатели.

Business Insider приводит пример трёх таких сервисов.

Swapstack — перенаправляет бренды и авторов в Slack-канал, где они совместно договариваются о рекламе. Сервис берёт менее 10% с каждой сделки. Сейчас он провёл 38 сделок, которые принесли около $5700.

Letterwell — основатель заявляет, что это как Google AdSense или Facebook Ads, только для электронной почты. Сервис связывает более 290 авторов и «тысячи» брендов. В отличие от Swapstack, это полноценная платформа, а не просто Slack-канал. У неё есть крупные клиенты вроде блога Scott's Cheap Flights с 1,8 млн подписчиков.

Upstart.me — похожая платформа, которая связывает 2500 рекламодателей и 110 авторов. И Letterwell, и Upstart.me позволяют авторам бесплатно добавлять свои блоги на платформы, где их может найти рекламодатель.

Проблемы рекламных сервисов

Ключевые показатели рекламы вроде количества приходится отслеживать вручную.

Цену, продолжительность кампании, креативы и прочее тоже нужно согласовывать с каждым автором и брендом отдельно. Тех, кто не знаком с рекламным рынком, могут ввести в заблуждение в ходе переговоров.

Substack пока не реагирует на появление рекламы на платформе, но в будущем он может запретить рекламные инструменты.



Либо сервис может начать взимать плату с авторов за использование платформы.