FLoC передает рекламодателям данные не о конкретном пользователе, а сразу об аудитории — это должно обеспечить конфиденциальность информации.

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Google объявила об эффективности технологии под названием Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая должна заменить файлы cookie. В результате тестов компания выяснила, что, по сравнению с рекламой на основе файлов cookie, FLoC обеспечивает не менее 95% конверсий, пишет Axios.

Вместо того, чтобы косвенно собирать данные через браузеры или сайты, FLoC использует алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователя. Технология не предназначена для идентификации конкретного человека, она используется для того, чтобы отнести пользователя к определенной группе.

В результате данные пользователя остаются конфиденциальными и никому не передаются, рекламодатели получают информацию о широкой аудитории, которую могут использовать для таргетинга рекламы.

В компании FLoC используют как расширение браузера в Google Chrome. Эта технология — часть инициативы Google под названием «Песочница конфиденциальности» для поэтапного отказа от файлов cookie. У Google есть и другие проекты по замене cookie, поэтому нет гарантии, что FLoC станет окончательным решением.

Сейчас компании продолжают собирать файлы cookie, потому что без них невозможно настроить таргетинг, а глобальной замены пока нет, пишет Axios. Некоторые компании начали использовать собственные данные или данные, которые добровольно передал им пользователь, но такая схема доступна не всем, отмечает издание.