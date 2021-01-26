Среди российских компаний в топ-500 вошли «Сбер», «Газпром» и «Лукойл», при этом «Сбер» занял третье место среди самых «сильных» брендов.

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Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих брендов мира в 2021 году.

Самым быстрорастущим брендом стала Tesla, оценка которого с прошлого года увеличилась на 158%, до $32 млрд. В 2020 году капитализация Tesla впервые превысила $500 млрд.

Самые большие изменения в рейтинге Global 500 2021

Самыми дорогими брендами стали Apple, Amazon и Google. Apple удалось впервые с 2016 года подняться на первую строчку рейтинга, увеличив оценку бренда на 87% до $263,4 млрд благодаря стратегии диверсификации — вместо продаж iPhone компания расширила собственные сервисы.

Google на третьем месте показала рост на 1%, при этом эксперты отметили, что компания впервые в своей истории зафиксировала падение квартальной выручки.

В список вошли три российских бренда: «Сбер» на 180 месте, «Газпром» — 304 место и «Лукойл» — 360-е.

Рейтинг стран, в которых находятся самые дорогие бренды мира

Помимо списка самых дорогих, аналитики представили рейтинг самых «сильных» брендов. Агентство определяет «силу» бренда по инвестициям в маркетинг, акционерному капиталу и эффективности бизнеса. Первое место заняла китайская социальная сеть WeChat от Tencent. На третьем месте российский «Сбер».

Brand Finance также представила список лучших топ-менеджеров крупнейших компаний мира — лучшим по версии агентства стал исполнительный директор Mastercard Аджай Банга.

При оценке стоимости брендов Brand Finance использует международный стандарт оценки бренда ISO 10668. Аналитики компании учитывали рыночную капитализацию компаний, инвестиции в маркетинг, выручку компании или конкретного бренда, относящегося к материнской компании, и другие показатели.