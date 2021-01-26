Tesla стала самым быстрорастущим брендом года по версии Brand Finance — его оценка выросла на 158%, до $32 млрд Статьи редакции
Среди российских компаний в топ-500 вошли «Сбер», «Газпром» и «Лукойл», при этом «Сбер» занял третье место среди самых «сильных» брендов.
Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих брендов мира в 2021 году.
Самым быстрорастущим брендом стала Tesla, оценка которого с прошлого года увеличилась на 158%, до $32 млрд. В 2020 году капитализация Tesla впервые превысила $500 млрд.
Самыми дорогими брендами стали Apple, Amazon и Google. Apple удалось впервые с 2016 года подняться на первую строчку рейтинга, увеличив оценку бренда на 87% до $263,4 млрд благодаря стратегии диверсификации — вместо продаж iPhone компания расширила собственные сервисы.
Google на третьем месте показала рост на 1%, при этом эксперты отметили, что компания впервые в своей истории зафиксировала падение квартальной выручки.
В список вошли три российских бренда: «Сбер» на 180 месте, «Газпром» — 304 место и «Лукойл» — 360-е.
Помимо списка самых дорогих, аналитики представили рейтинг самых «сильных» брендов. Агентство определяет «силу» бренда по инвестициям в маркетинг, акционерному капиталу и эффективности бизнеса. Первое место заняла китайская социальная сеть WeChat от Tencent. На третьем месте российский «Сбер».
Brand Finance также представила список лучших топ-менеджеров крупнейших компаний мира — лучшим по версии агентства стал исполнительный директор Mastercard Аджай Банга.
При оценке стоимости брендов Brand Finance использует международный стандарт оценки бренда ISO 10668. Аналитики компании учитывали рыночную капитализацию компаний, инвестиции в маркетинг, выручку компании или конкретного бренда, относящегося к материнской компании, и другие показатели.
Потому что Tesla - это не просто бренд, производитель, а начало новой эпохи, изменения мышления, постепенного искоренение заскорузлых стереотипов. Грубо говоря именно Tesla сподвигла многие страны на гос уровне выйти на вектор постепенного запрета двс, чопорные вековые автогиганты вынуждены оперативно навёрстывать отставание от американской корпорации. Чего уж говорить, если нефтяные корпорации такие как SHELL начали создавать инфраструктуру именно для "'электричек". Думаю что, у Tesla всё впереди и это только самое начало...по крайней мере, пока есть Маск.
То есть лейбл "Тесла" стоит столько же, сколько компания Форд со её всеми заводами и дистрибуционными мощностями, которая при этом генерирует выручки в 7 раз больше, чем компания Тесла.
Seems legit!
Блоги компаний
Показать еще