Тред: коллекция странных тезисов в рекламе и маркетинге Статьи редакции
«У молодых людей память лучше, чем у пожилых» и другие шокирующие откровения.
Директор по маркетингу и стратегии бренда в Reach Эндрю Тензер в Twitter собрал «коллекцию маркетинговой и рекламной фигни (bullshit)». В списке оказались откровения о зумерах и нирване от консалтинговой компании Accenture, критерии отбора в маркетинговый отдел L'Oreal и другое.
«Давайте начнём с одного из моих любимых случаев... Accenture (консалтинговая компания — vc.ru) определила шаги, необходимые для достижения «трансцендентного состояния, называемого "Нирвана бренда"», — пишет Тензер.
Вице-президент по маркетингу и привлечению клиентов в Choice Hotels International Брент Боулдин (Brent Bouldin) считает, что длительность рекламы нужно сокращать — так, чтобы она работала ещё до своего начала.
Агентство Kraft решило заняться не рекламой (advertising), а actvertising (act — действовать).
Бизнесу нужно прекратить продажу товаров и услуг, потому что так хотят люди, иронизирует маркетолог.
Тензер критикует и L'Oreal. По его словам, компанию так покорило творчество инфлюенсеров, что она делает их почётными членами отдела маркетинга.
«Ультиматум зумеров: бизнесу нельзя получать прибыль без положительного влияния на общество».
«Когда топ-менеджер рекламного агентства похвалил фб за прозрачность», — написал Тензер с намёком на закрытость соцсети.
«Шокирующее откровение: у молодых людей память лучше, чем у пожилых», — так Тензер прокомментировал «новое глобальное исследование», согласно которому зумеры лучше помнят просмотренную рекламу, чем поколение X.
Следующее откровение от Spotify: сервис раскрыл «революционную» мысль о том, что молодые люди считают старших «отставшими от жизни».
Маркетолог закончил тред «драгоценным камнем» своей коллекции: «Агентство Edelman сообщило, что люди хотят, чтобы бренды держали их в курсе борьбы с коронавирусом».
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