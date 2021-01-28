Маркетинг
Лиана Липанова

Тред: коллекция странных тезисов в рекламе и маркетинге Статьи редакции

«У молодых людей память лучше, чем у пожилых» и другие шокирующие откровения.

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Директор по маркетингу и стратегии бренда в Reach Эндрю Тензер в Twitter собрал «коллекцию маркетинговой и рекламной фигни (bullshit)». В списке оказались откровения о зумерах и нирване от консалтинговой компании Accenture, критерии отбора в маркетинговый отдел L'Oreal и другое.

«Давайте начнём с одного из моих любимых случаев... Accenture (консалтинговая компания — vc.ru) определила шаги, необходимые для достижения «трансцендентного состояния, называемого "Нирвана бренда"», — пишет Тензер.

С помощью различных исследований мы определили восемь шагов, необходимых для достижения более чуткого, близкого к трансцендентному состояния, которое мы назвали «Нирвана бренда».

Вице-президент по маркетингу и привлечению клиентов в Choice Hotels International Брент Боулдин (Brent Bouldin) считает, что длительность рекламы нужно сокращать — так, чтобы она работала ещё до своего начала.

Они (известные бренды — vc.ru) должны подумать о том, что делает их реклама, еще до того, как она начнет транслироваться. «Ты должен сосредоточиться на брендинге с нулевой секунды», - сказал он.

Агентство Kraft решило заняться не рекламой (advertising), а actvertising (act — действовать).

Kraft Heinz использует силу «рекламных действий». Kraft Heinz использует силу «actvertising», чтобы подкрепить свои послания реальными действиями, которые помогут построить бренд осмысленными способами.

Бизнесу нужно прекратить продажу товаров и услуг, потому что так хотят люди, иронизирует маркетолог.

Andrew Tenzer @thetenzer
We need to stop selling products and services! It's what the people want. https://t.co/aUxCa4Suw5
На скрине:

«Что это значит для брендов и бизнеса?

1. Потребители не хотят продуктов и услуг, они хотят улучшить свое благосостояние».

Тензер критикует и L'Oreal. По его словам, компанию так покорило творчество инфлюенсеров, что она делает их почётными членами отдела маркетинга.

Andrew Tenzer @thetenzer
L'Oreal so bowled over by the creativity of influencers, they make them honorary members of their marketing department. https://t.co/I04EmJyFcG
Цитата на скриншоте: «Иногда мы считаем инфлюенсеров нашей внешней маркетинговой командой, они такие креативные»

«Ультиматум зумеров: бизнесу нельзя получать прибыль без положительного влияния на общество».

Andrew Tenzer @thetenzer
Gen Z issue an ultimatum: Brands are not allowed to make a profit until they've make a positive societal impact first https://t.co/rUaroUvPBl
Andrew Tenzer @thetenzer
Forget sales, there's NO stronger measure of brand engagement that consumer conversation. https://t.co/8vCMUiGGvu
«Забудьте о продажах, нет более действенного способа повысить вовлеченность клиента, чем разговор с ним».

«Когда топ-менеджер рекламного агентства похвалил фб за прозрачность», — написал Тензер с намёком на закрытость соцсети.

Andrew Tenzer @thetenzer
When a senior ad person hailed Facebook for their transparency https://t.co/WphTU5aYAf
На скрине:«Facebook помогла сформировать новую эру в рекламе, характеризуемую количественными данными, измеримостью, актуальностью и прозрачностью».

«Шокирующее откровение: у молодых людей память лучше, чем у пожилых», — так Тензер прокомментировал «новое глобальное исследование», согласно которому зумеры лучше помнят просмотренную рекламу, чем поколение X.

Andrew Tenzer @thetenzer
Shock horror as young people found to have better memories than older people. https://t.co/X4WNgQFBeu

Следующее откровение от Spotify: сервис раскрыл «революционную» мысль о том, что молодые люди считают старших «отставшими от жизни».

Andrew Tenzer @thetenzer
Spotify reveals the groundbreaking insight that young people think old people are out of touch https://t.co/RIaOIi9viS

Маркетолог закончил тред «драгоценным камнем» своей коллекции: «Агентство Edelman сообщило, что люди хотят, чтобы бренды держали их в курсе борьбы с коронавирусом».

Andrew Tenzer @thetenzer
Can't end without this gem. Edelman tell us that people want brands to keep them informed about the progress being made to beat Covid. https://t.co/DqQET3yKNP

#тред #маркетинг

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