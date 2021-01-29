«Ъ»: «Сбер» задумался о покупке доли оператора на рынке спортивного маркетинга Telesport Group для развития «Okko Спорт» Статьи редакции
У Telesport Group есть собственный видеосервис для эксклюзивного показа футбола, гимнастики и других соревнований.
«Сбер» и владелец крупнейшего российского оператора спортивного маркетинга Telesport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможной сделке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на букмекерском рынке и трех топ-менеджера медиакомпаний. По их словам, сделка обсуждается с конца 2020 года.
В пресс-службе «Сбера» и в Telesport Group не ответили на запросы издания. Источник, близкий к «Сберу», рассказал изданию, что сейчас нет никаких сделок по покупке компании, есть только коммерческие сделки по покупке прав.
Один из собеседников заявил, что стороны уже договорились — сейчас аудиторы банка проверяют показатели Telesport Group. Он также отметил, что глава компании Петр Макаренко не хочет продавать часть акций и намерен заниматься операционным управлением компании.
«Сбербанк» намерен внедрить компанию в свою экосистему: имеющиеся у Telesport Group спортивные права банк может направить на развитие сервиса «Okko Спорт», предполагает один из собеседников. По словам другого источника, чтобы купить права на спортивные трансляции, «Сберу» нужна экспертиза, а владелец Telesport Group может искать покупателей.
На фоне роста конкуренции права на спортивные трансляции дорожают, на их покупку нужно все больше кредитов, для которых нужны и банковские гарантии, согласен один из собеседников «Ъ». По его словам, все права разобрали интернет-компании и стриминговые сервисы.
Покупку Telesport Group рассматривали и другие компании: с компанией вели переговоры «Газпром-медиа» и его топ-менеджмент, которые в последствии перешли в «Сбербанк» и стали заниматься развитием Rambler Group, в который входит Okko, пишет газета. В 2020 году гендиректором Rambler Group стала экс-заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Татьяна Доброхвалова.
У Telesport Group есть собственный видеосервис для эксклюзивного показа футбола, гимнастики и других соревнований. Он работает с октября 2019 года.
Мы уже поняли, что Греф задумался купить примерно всё
вы его сами вынудили. я не вас лично.
орали тут в комментариях что "где карту получали там и идите". Греф пытался выправить ситуацию и показать что сбер теперь современный банк.
но ему не верят и мем с картой до сих пор форсят.
тогда он решил что лучше он скупит весь рынок и Сбер будут ругать за то что он задавил всех своей мощью и бояться, чем форсить мем с картой.
ну формально они скупают относительных аутсайдеров, чтобы развить в лидеров рынка, хотя далеко не факт, что это получится.
Так что они не весь рынок скупают, а условные 5-10% :)
Дорогой директор сбербанка! Пожалуйста, не покупайте больше ничего! А то жена постоянно рвется помочь и все свободные деньги несёт вам. А я давно хочу велосипед!
Блоги компаний
Показать еще