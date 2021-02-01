«Ъ»: «Яндекс», Google и другие площадки с суточной аудиторией больше 100 тысяч обяжут размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции
Цены на рекламу вырастут, если сайты станут отдавать премиальное пространство под соцрекламу, предупредили участники рынка.
Поправки к закону «О рекламе», предусматривающие квоты для размещения соцрекламы в интернете, затронут сайты с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект.
- Квоты предполагают, что до 5% рекламного времени или площади интернет-платформы будут отдавать под соцрекламу. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил «Ъ», что требования не будут распространяться на онлайн-СМИ, хотя в тексте поправок это не прописано, уточняет издание.
- Поправки обсуждают с середины 2020 года, но проект планируют внести в Госдуму весной 2021 года. Его направили в Общественную палату, Совфед, профильные ведомства и ФАС.
- Отбирать конкретную рекламу будут через конкурс. Если платформа откажется разместить её, то может столкнуться с «ограничением деятельности».
- Минцифры выберет одного оператора для размещения рекламы, который «станет единым окном для организаций, желающих её опубликовать», добавляет «Коммерсантъ». По информации знакомого с ситуацией источника издания, им может стать Институт развития интернета — некоммерческая организация, в число учредителей которой входит правительство России.
- Гендиректор ИРИ Антон Ключкин пояснил, что механизм размещения рекламы пока не утверждён. Он добавил, что на первом этапе законопроект затронет только такие площадки, как «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и Google.
- Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка поддерживают идею в целом и не считают, что новые требования существенно повлияют на его объём. При этом они допускают, что цены на рекламу в интернете могут вырасти, если для соцрекламы введут «жёсткие» требования на передачу премиального пространства.
- Квоты на соцрекламу уже существуют, например для ТВ, но их не адаптировали под интернет, добавил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Заголовок "должны будут" - звучит как уже свершившееся событие
Текст новости на коммерсанте: "обсуждают правки которые возможно введут весной" - то есть пока ничего
Лебедева на вас нет
Спасибо! Редко встречаю людей, проверяющих хайпожорские факты. Сам примерно то же хотел написать ) ) 👍
Отлично. Надеюсь туда можно будет пропихнуть "бесплатные" вебинары на тему "становления программистом-дизайнером" от известных всем компаний.
То чувство, когда уже и пропагандистов толковых нет. Приходится силком втюхивать.
Как раз-таки не тупые. Это мы, недалекие, считаем что все должно быть по справедливости и в экономическом русле. Что нужно поддерживать малый и средний бизнес, а у государства должна быть функция регулирования, а не загребущего и неграмотного собственника.
Но они [депутаты] знают, что можно обязать бизнес платить (как тут не вспомнить классика из чиновничьего сословия – «ты же коммерс, тебя доить надо!»). И бизнес будет платить.
Банковский якорь
Тупые в том плане, что рулят сферами, в которых нихера не разбираются. Ну вот тот-же Яндекс эти 5% на сайтах-партнерах (за их же счет - все равно не проверить) открутит и все. Или че, социальная реклама будет в выдаче на 1 строчке? Да-да )
Хинштейн прям без устали бредит. Вы его там настоем ромашки что-ли по отпаивайте .
Видишь в инициативе фамилию "Хинштейн", значит этот законопроект - очередая клоунская инициатива по регулированию интернета.
Окажется потом под соцрекламой понимается Путин и то, какой он молодец? И что Навальный великий баламут из ынтырнета
А как же площадки, которые сайты-партнёры РСЯ и Гугл Адсенс? Гугл и Яндекс в тихую открутят на них квоту и никуя не заплатят.
Гугл и сейчас социалку крутит уже:
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