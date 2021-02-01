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«Ъ»: «Яндекс», Google и другие площадки с суточной аудиторией больше 100 тысяч обяжут размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции

Цены на рекламу вырастут, если сайты станут отдавать премиальное пространство под соцрекламу, предупредили участники рынка.

Поправки к закону «О рекламе», предусматривающие квоты для размещения соцрекламы в интернете, затронут сайты с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект.

  • Квоты предполагают, что до 5% рекламного времени или площади интернет-платформы будут отдавать под соцрекламу. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил «Ъ», что требования не будут распространяться на онлайн-СМИ, хотя в тексте поправок это не прописано, уточняет издание.
  • Поправки обсуждают с середины 2020 года, но проект планируют внести в Госдуму весной 2021 года. Его направили в Общественную палату, Совфед, профильные ведомства и ФАС.
  • Отбирать конкретную рекламу будут через конкурс. Если платформа откажется разместить её, то может столкнуться с «ограничением деятельности».
  • Минцифры выберет одного оператора для размещения рекламы, который «станет единым окном для организаций, желающих её опубликовать», добавляет «Коммерсантъ». По информации знакомого с ситуацией источника издания, им может стать Институт развития интернета — некоммерческая организация, в число учредителей которой входит правительство России.
  • Гендиректор ИРИ Антон Ключкин пояснил, что механизм размещения рекламы пока не утверждён. Он добавил, что на первом этапе законопроект затронет только такие площадки, как «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и Google.
  • Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка поддерживают идею в целом и не считают, что новые требования существенно повлияют на его объём. При этом они допускают, что цены на рекламу в интернете могут вырасти, если для соцрекламы введут «жёсткие» требования на передачу премиального пространства.
  • Квоты на соцрекламу уже существуют, например для ТВ, но их не адаптировали под интернет, добавил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

#новость #реклама #законы

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15 15 комментариев
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Роман Александров

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Николай Киселев

4

Ооо, новые «налоги» подоспели. Своих бюджетов не хватает министерствам?

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Mikhail Lasko

3

Заголовок "должны будут" - звучит как уже свершившееся событие
Текст новости на коммерсанте: "обсуждают правки которые возможно введут весной" - то есть пока ничего
Лебедева на вас нет

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Сергей Щукин

Mikhail
1

Спасибо! Редко встречаю людей, проверяющих хайпожорские факты. Сам примерно то же хотел написать ) ) 👍

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Денис Семенов

1

Отлично. Надеюсь туда можно будет пропихнуть "бесплатные" вебинары на тему "становления программистом-дизайнером" от известных всем компаний. 

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Alex Velial

0

То чувство, когда уже и пропагандистов толковых нет. Приходится силком втюхивать.

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Банковский якорь

0

Любят они за чужой счёт что-то там предпринимать. И, да, Гугл и Яндекс ничего не потеряют. А вот владельцы сайтов  - да. Депутаты такие смешные, законы принимают, но сами тупые и не знают как и что работает .

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Асхад Акчурин

Банковский
0

Как раз-таки не тупые. Это мы, недалекие, считаем что все должно быть по справедливости и в экономическом русле. Что нужно поддерживать малый и средний бизнес, а у государства должна быть функция регулирования, а не загребущего и неграмотного собственника.

Но они [депутаты] знают, что можно обязать бизнес платить (как тут не вспомнить классика из чиновничьего сословия – «ты же коммерс, тебя доить надо!»). И бизнес будет платить.

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Банковский якорь

Асхад
0

Тупые в том плане, что рулят сферами, в которых нихера не разбираются. Ну вот тот-же Яндекс эти 5% на сайтах-партнерах (за их же счет - все равно не проверить) открутит и все. Или че, социальная реклама будет в выдаче на 1 строчке? Да-да )

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semen matrasov

0

Хинштейн прям без устали бредит. Вы его там настоем ромашки что-ли  по отпаивайте .

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Denis Denis

0

Видишь в инициативе фамилию "Хинштейн", значит этот законопроект - очередая клоунская инициатива по регулированию интернета.

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Анна Григорьева

0

Биг бразер теперь в твоём браузере

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Paul

0

Окажется потом под соцрекламой понимается Путин и то, какой он молодец? И что Навальный великий баламут из ынтырнета

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MILITARY GURU

0

Знаем что за соц реклама,пропоганда,в сми она есть поэтому и не надо им.

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Антон Склянов

–1

А как же площадки, которые сайты-партнёры РСЯ и Гугл Адсенс? Гугл и Яндекс в тихую открутят на них квоту и никуя не заплатят.

Гугл и сейчас социалку крутит уже:

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