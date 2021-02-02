Так компания поддержала новую «ботаническую» коллекцию.

В бесплатный плейлист Lego White Noise входят семь дорожек по полчаса каждая. Он доступен более чем на 15 платформах, в том числе Spotify и iTunes, говорят в компании.

Например, среди треков The Waterfall («Водопад») — он звучит так, будто кто-то высыпает большую коробку с кубиками, отмечает The Verge. Другие треки также имитируют, что кто-то перебирает кубики.

Компания выпустила плейлист в поддержку новой коллекции Botanical Collection, в которую вошли наборы с букетом цветов и дерево бонсай. Это одна из коллекций Lego для взрослых, которая должна помочь избавиться от стресса с помощью творчества.

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