Маркетинг
Таня Боброва

«Яндекс» вернёт гибкие настройки блокировок площадок в рекламной сети с 10 февраля Статьи редакции

Пользователи, которым важно самим контролировать кампании, смогут отключать показы везде, кроме главной страницы «Яндекса».

С 10 февраля 2021 года пользователи «Яндекс.Директа» снова смогут отключать показы на всех сайтах сети за исключением главной страницы «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.

Это сделано для тех рекламодателей, кому важно самостоятельно контролировать показы и список запрещённых площадок, объяснили в «Яндексе». При этом такая функция уже работала — до февраля 2020 года.

Чтобы подготовиться к изменениям, компания рекомендует:

  • Автоматизировать закупки: сейчас больше 50% рекламодателей используют алгоритмы оптимизации для управления показами в рекламной сети. Алгоритмы автоматизируют процесс достижения целей и сами исключают нерезультативные площадки.
  • Если в текущих настройках кампаний есть площадки «Яндекса», с 10 февраля показы на них прекратятся. В интерфейсе будет специальное окно, где можно по кнопке убрать площадки компании из списков запрещённых и оставить работу кампаний без изменений.
  • Проверить статистику и обновить список запрещённых, чтобы вручную управлять площадками. Блокировать сайты можно из отчёта по площадкам, проанализировав показатели конверсии: количество целевых действий, их среднюю стоимость, спады и подъёмы, окупаемость затрат.

#новость #яндексдирект

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