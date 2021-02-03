С 10 февраля 2021 года пользователи «Яндекс.Директа» снова смогут отключать показы на всех сайтах сети за исключением главной страницы «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.

Это сделано для тех рекламодателей, кому важно самостоятельно контролировать показы и список запрещённых площадок, объяснили в «Яндексе». При этом такая функция уже работала — до февраля 2020 года.